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Молдавия и Газпром договорились о поставках газа

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"Газпром" заключил соглашение с Молдавией на поставки газа. Срок соглашения составит 5 лет.
Первоначальная цена за 1000 кубометров составит 450 долларов. Ранее цена для Молдавии составляла 200 долларов за 1000 кубометров. Текущая рыночная цена около 800 с тенденцией к некоторому снижению после увеличения поставок газав Европу. Для сравнения, Лукашенко получает российский газ по 127 долларов за 1000 кубометров.

В дальнейшем, цена может меняться как в большую, так и меньшую сторону в зависимости от ситуации на нефтегазовом рынке и некой не афишируемой формуле расчетов, которая прописана в договоре. Из того что пишут при возможные границы падения/роста – упасть она может до 300-350 и вырасти до 550-600. Цифра 450 это на ноябрь.
Относительно долга в 700 с хвостиком миллионов, то Молдавия согласилась его признать и выплачивать после проведения полного независимого аудита долга, после которого будет определен порядок и сроки погашения задолженности перед "Газпромом".
По заявлению Молдавии, вопрос ПМР к вопросу о газе никак не привязан и в договоре не прописан.

В целом, "Газпром" получил желаемый долгосрочный контракт (которые он сейчас активно продвигает на Балканах) и гарантии по выплате задолженности.
Молдавия получила газ по долгосрочному контракту в 2 раза ниже рыночной цены и надежды на то, что в дальнейшем повторного взрывного роста рыночных цен на газ не произойдет.

Если говорить о том, кто где пошел на компромисс, то "Газпром" сделал скидку с предлагавшихся ранее 550-600 долларов за 1000 кубометров до 450.
Молдавия была вынуждена признать накопившейся долг, а также отказаться от фиксированной цены.в 250-350 долларов за 1000 кубометров.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7176852.html
Метки: газ, газпром, молдавия, пмр, приднестровье, энергоносители
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