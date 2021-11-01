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Молдавия подпишет соглашение о выплате долга “Газпрому” до 1 мая 2022-го года

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В догонку к соглашению Молдавии и "Газпрома".
Сегодня Молдавия заявила, что договор о порядке выплата долга (около 700 млн. долларов) будет подписан до 1 мая 2022-го года. Договор определит порядок и сроки выплаты задолженности.
До заключения этого договора должен пройти независимый аудит молдавского долга. Расчет молдован строится на том, что в теории аудит может несколько уменьшить общую сумму долга, который состиот из самого долга и набежавшей пени. "Газпром" же считает, что там пересматривать нечего и надо платить и сам долг и набежавшую пеню.
Таким образом, молдоване долг заплатят, но точную сумму, которую заплатят молдоване мы узнаем где-то весной 2022-го года. Сколько именно, покажет аудит.

Кроме того, до конца 2022-го года Молдавия и РФ подпишут соглашение об энергетическом сотрудничестве.
Поставки газа по новому конатркту в Молдавию (450 долларов за 1000 кубометров на 5 лет) уже начались. Само собой, продолжит получать газ и Приднестровье.
Молдоване и "Газпром" заявляют, что довольны текущим контрактом.

PS. Между тем, Украина сегодня сняла запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7181735.html
Метки: газ, газпром, молдавия, Россия
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