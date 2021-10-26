Первый полет J-20B
Военные блоги с китайской социальной сети weibo сообщают о том, что 25 октября 2021 года на летно-испытательной станции авиастроительного предприятия Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) в Чэнду совершил свой первый испытательный полет прототип двухместного варианта истребителя J-20, получившего обозначение J-20B,
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Если “это” летает, то вижу жопоболь американских, да вообщем-то и отечественных торговцев оружием. Ещё б цену узнать. Если раз в десять меньше, чем у конкурентов, то лет через пять все пересядут на китайское. Качество уже на конвейере допилят.