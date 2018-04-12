Первый полет в космос: как это было

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли



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Источник: www.youtube.com