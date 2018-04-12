Главная » Видео, История, Творчество

Первый полет в космос: как это было

12:09. 12 апреля 2018 Просмотров - 140 2 коммент. Опубликовал:

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Космическая программа США. Как это было — история большого надувательства
... программе пилотируемых полетов американцев в космос как таковой. В этой заметке я ...капсулы, сделать это было невозможно. Первоначально работы в этом направлении велись очень...стагнируют. Очень важно, что первый настоящий полёт американских космонавтов ...
Первый полет в Космос. Юрий Гагарин.
.... Единственный этап полета, который прошел так, как и было запланировано – это катапультирование космонавта и... сознательная имитация катастрофы пилотом. Первый полет Гагарина в космос, был совершен в условиях жесткого...
Полет «Союз-Аполлон» - последнее звено лунной эпопеи? - 1.1
... друга. Было проведено несколько совместных экспериментов в космосе. 19...«продолжать выполнение своей программы полетов, не приспосабливая ее под...свой первый орбитальный полёт. Что это был за полёт, и был ... нельзя! Абсурд? А это как посмотреть. Но одно стало...
Китайцы в открытом космосе: как в воду глядели?
...в открытый космос не выходил, а шоу было снято в... астронавтов во время всего полета, замечают пользователи Интернета. .... «Даже если это космическая пыль, как говорится в комментарии...собственная версия появления этих пузырей. «Во-первых, на изображении пузыри...
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
...это произошло задолго до запуска первого лунохода, еще при жизни Сергея Королева. Это был... измерения во время полета и посадки станции ... важному делу — освоению космоса. Вы сказали, что делали...начала работать на Луне? Как это было? Потрясающее ощущение, но...
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос им не по зубам
...после Победы был полет первого человека в космос.Но, это вовсе не покорение. Это продолжение покорения...Гагарина не какой-то там Крым наш, аВЕНЕРА НАШ!Это был первый аппарат, ...антропологии черных и белых. Какой уж тут космос? Как говорится, не до жиру......

2 коммент.»

  • 677 391
    Valeriy Bondarik 12 апреля 2018 в 12:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    Космическою Державою – Был Наш Советский Союз!
    НЫНЕшние ВСЕ полёты – ФУНДАМЕНТируются на Том – из СССР!
    *Почему Космос,в НЫНЕшней России – стал реально “усыхать”…
    Да ПОТОМУ,что в Космос,как и во ВСЕ структуры страны -
    РАЗРУШАЮЩИЙ его/её “ВИРУС” РЕЛИГИИ – стал ПРОНИКАТЬ…
    * Там,где религиозное “окормление”,там – оБОЛВАНивание!
    * КРУГОМ в РФ – РЕЛИГИОЗНЫЙ “след” – вот Творчества и НЕТ!
    * Если России Хочет в Космос Осваивать,то ей НУЖНО – Обязательно,
    С Р О Ч Н О – Образование,Науку и пр.- от религии Спасать!
    *** Ради Развития НУЖНО – религию от государства – ОТДЕЛЯТЬ!!!
    ““““““““““““““““““
    ~~~ ЧТО Было – и-что-ЕСТЬ…~~~

    _С С С Р – Была Страна Космическая!
    РФ – страна ОЛИГАРХотическая!
    В СССР – Творчески Трудились!
    В рф – в ТОРГАШЕЙ превратились!
    В СССР – Была Соц-Справедливость!
    В рф – КРУГОМ клянчат МИЛОСТЬ!
    В СССР – Танцевала МАТРОСня!
    В рф – ЗАЖРАЛАСЬ “ед-ро”ССня!
    С С С Р – Строила ВСЯ Страна!
    А рф – ПОЛИТ-ВШАМ отДАНА!
    В СССР – Власть для страны СТАРАЛАСЬ!
    А в рф – “власть” – “А@@@@@@@СЬ”…
    В Советском Союзе – Была Власть!
    А в рф – ПРЕСТУПНИКОВ “МАСТЬ”…
    При СССР – Развивалась ВСЯ страна!
    А в рф – ОЛИГАРХАТУ она отДАНА!
    СССР – это Развитие и Прогресс!
    А рф – это “ед-ро”ССовский “СС”…
    При СССР – народы дружно Жили!
    В рф – в “МАЛИНУ” страну ПРЕВРАТИЛИ!
    При СССР – Жила по Светски Нация!
    Ныне – ОФИЦИАЛЬНО разрешена -
    ПРОКЛЯТАЯ – РЕЛИГИОЗНАЯ Оккупация!
    “российскОЙ” власти – “СЛАВА”!
    ,,СЛАВА,,-как-с-лева-ТАК-и-с-права!
    *** Во власти в России – НЕ русские!
    Там – ЧУЖ`ИХ ПАРАЗИТОВ – орава!!!
    ,,власть,,для нИХ – как ШАЛАВА…
    —> Исправит-ли “ЭТО” – Вова…..?
    ““““““““““““““`[41-6,1]
    Ничего ни к кому личного,
    так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 12-04-18.

    Ответить
  • 672 490
    Radomir66 12 апреля 2018 в 14:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Скоро всё наладится, друзья. Да и религиям конец придёт, аврамическим в первую очередь

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>