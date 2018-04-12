Первый полет в космос: как это было
12:09. 12 апреля 2018 Просмотров - 140 2 коммент. Опубликовал: brahman
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли
Подробности на http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Космическою Державою – Был Наш Советский Союз!
НЫНЕшние ВСЕ полёты – ФУНДАМЕНТируются на Том – из СССР!
*Почему Космос,в НЫНЕшней России – стал реально “усыхать”…
Да ПОТОМУ,что в Космос,как и во ВСЕ структуры страны -
РАЗРУШАЮЩИЙ его/её “ВИРУС” РЕЛИГИИ – стал ПРОНИКАТЬ…
* Там,где религиозное “окормление”,там – оБОЛВАНивание!
* КРУГОМ в РФ – РЕЛИГИОЗНЫЙ “след” – вот Творчества и НЕТ!
* Если России Хочет в Космос Осваивать,то ей НУЖНО – Обязательно,
С Р О Ч Н О – Образование,Науку и пр.- от религии Спасать!
*** Ради Развития НУЖНО – религию от государства – ОТДЕЛЯТЬ!!!
““““““““““““““““““
~~~ ЧТО Было – и-что-ЕСТЬ…~~~
_С С С Р – Была Страна Космическая!
РФ – страна ОЛИГАРХотическая!
В СССР – Творчески Трудились!
В рф – в ТОРГАШЕЙ превратились!
В СССР – Была Соц-Справедливость!
В рф – КРУГОМ клянчат МИЛОСТЬ!
В СССР – Танцевала МАТРОСня!
В рф – ЗАЖРАЛАСЬ “ед-ро”ССня!
С С С Р – Строила ВСЯ Страна!
А рф – ПОЛИТ-ВШАМ отДАНА!
В СССР – Власть для страны СТАРАЛАСЬ!
А в рф – “власть” – “А@@@@@@@СЬ”…
В Советском Союзе – Была Власть!
А в рф – ПРЕСТУПНИКОВ “МАСТЬ”…
При СССР – Развивалась ВСЯ страна!
А в рф – ОЛИГАРХАТУ она отДАНА!
СССР – это Развитие и Прогресс!
А рф – это “ед-ро”ССовский “СС”…
При СССР – народы дружно Жили!
В рф – в “МАЛИНУ” страну ПРЕВРАТИЛИ!
При СССР – Жила по Светски Нация!
Ныне – ОФИЦИАЛЬНО разрешена -
ПРОКЛЯТАЯ – РЕЛИГИОЗНАЯ Оккупация!
“российскОЙ” власти – “СЛАВА”!
,,СЛАВА,,-как-с-лева-ТАК-и-с-права!
*** Во власти в России – НЕ русские!
Там – ЧУЖ`ИХ ПАРАЗИТОВ – орава!!!
,,власть,,для нИХ – как ШАЛАВА…
—> Исправит-ли “ЭТО” – Вова…..?
““““““““““““““`[41-6,1]
Ничего ни к кому личного,
так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 12-04-18.
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Скоро всё наладится, друзья. Да и религиям конец придёт, аврамическим в первую очередь