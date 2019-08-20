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Первый полет “Альтиус-У”

13:49. 20 августа 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:


МО РФ представило кадры первого полета новейшего разведывательного БПЛА "Альтиус-У".
Основной фишкой данной машины позиционируется возможность более суток находиться в воздухе и собирать различную разведывательную информацию.



Аннотация:

Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно.
«Альтиус-У» – окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов.
Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.
Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5219271.html

Метки: альтиус-у, бпла, Видео, Россия, технологии

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