Главная » Видео, История, Мировоззрение, Экономика

Плановая экономика в СССР | Игорь Пыхалов

101 0

Плановая экономика в СССР | Игорь Пыхалов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3oeuMhQYdF0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тайны сталинской экономики — 2
"Мы пробежали". Как СССР за 10 лет подготовился к Великой Отечественной
Что сделал для индустриализации и импортозамещения командарм СССР Серго Орджоникидзе
Бобылов Юрий о выдающемся руководителе СССР Л.П. Берия
Экономика и нравственность – какая между ними связь?
Мифы о СССР
Что мы приобрели, заменив социализм СССР на капитализм РФ
Будущее за Россией!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru