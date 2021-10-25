Энергетический кризис расползается по планете. Борис Марцинкевич
Дизель / мазут/ дрова – что ещё придумает Европа, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Почему сразу в нескольких регионах мира энергобезопасность оказалась под угрозой. Почему скоро к нашим границам могут начать подтягиваться "одичалые" из замерзающих стран. Как власть РФ сейчас расплачивается за идиотизм приватизации и есть ли выход из той ловушки, в которую она себя загнала. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.