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Энергетический кризис расползается по планете. Борис Марцинкевич

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Дизель / мазут/ дрова – что ещё придумает Европа, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Почему сразу в нескольких регионах мира энергобезопасность оказалась под угрозой. Почему скоро к нашим границам могут начать подтягиваться "одичалые" из замерзающих стран. Как власть РФ сейчас расплачивается за идиотизм приватизации и есть ли выход из той ловушки, в которую она себя загнала. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C7h_2EJybWs
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