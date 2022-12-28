О близком «похмелье» предупреждает американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor. По мнению её аналитиков, в мировой экономике к концу последней декабрьской недели «энергетический кризис в Европе углубится, а высокие цены на природный газ и электроэнергию вызовут значительные финансовые потрясения для домашних хозяйств и предприятий к концу зимы.

Усилия европейских правительств, включая ограничение цен на электроэнергию, вырабатываемую за счет возобновляемых источников, вмешательство в рынок электроэнергии и субсидии частично, но не полностью, смягчат кризис… Предельные цены на российский природный газ лишь частично снизят цены, поскольку спроса не покроет импорт дорогостоящего СПГ. Существует риск того, что Россия может сократить добычу, что может привести к резкому росту цен на нефть и обострению энергетического кризиса в Европе и мире. Ну, и так далее, по всем «портретным деталям» кризиса, устроенного Западом из-за его закоренелой ненависти к России. Нам важен вывод: высокие цены на энергоносители и инфляция заставят ФРС и большинство других западных центральных банков ужесточать денежно-кредитную политику, поднимая ставку заимствования, чтобы снизить инфляцию, подавляя при этом экономический рост и потенциально приводя к рецессии в странах Запада.

Понятно, что рецессия станет еще более вероятной, если Россия сохранит поставки газа в Северную Европу, поскольку это вынудит большинство европейских правительств сократить потребление энергии, что негативно скажется на экономической активности.

Экономический рост в четвертом квартале в Соединенных Штатах, Великобритании и зоне евро останется низким, вероятно, даже отрицательным в нескольких странах, но это вряд ли удержит центральные банки от повышения процентных ставок. Так считают аналитики Stratfor.

Добавим то, о чем они умалчивают: вскормив украинских националистов и через них спровоцировав Россию защищать свой суверенитет, США выбили из процесса становления нового мирового порядка не столько Москву, сколько Брюссель – своего европейского партнёра и конкурента. И особой печали о том, что ЕС вылетает из седла, не очень заметно. Руки трясутся у Вашингтона не от страха за старушку Европу, а от того, что он пропустил ещё один удар от Си Цзиньпина. Тот проехал по нефтегазовому бочонку на Ближнем Востоке, заявив там, что отныне Китай будет использовать юань для торговли нефтью через Шанхайскую нефтяную и Национальную газовую биржу, и пригласил монархии Персидского залива присоединиться к нему. А ведь Китай уже пять лет является крупнейшим импортером сырой нефти на планете. Причем половина ее импорта в Поднебесную поступает с Аравийского полуострова и более четверти – из Саудовской Аравии.

Не надо думать, что разведчики-аналитики из американского города Остин, что в Техасе, просто увлеклись «ужастиками», чтобы пощекотать нервы читателям. Профессор Нью-Йоркского университета, один из самых авторитетных экспертов в мире в глобальных финансах, предсказавший финансовый кризис 2008 года, Нуриэль Рубини полагает, что мировая экономика движется к беспрецедентному сочетанию экономического, финансового и долгового кризисов после резкого роста дефицита, заимствований и левериджа. Это значит, что «надвигается мать всех экономических кризисов, и политики мало что смогут с этим поделать» Он предлагает взглянуть на цифры, которые его ошеломляют: во всем мире общая доля долга частного и государственного секторов в ВВП выросла с 200% в 1999 году до 350% в прошлом. Сейчас этот показатель равен 420% в странах с развитой экономикой и 330% в Китае. В Соединенных Штатах он (420%) выше, чем во время Великой депрессии и после Второй мировой войны.

Конечно, долг может и стимулировать экономическую активность, если заемщики инвестируют в оборудование, дома, общественную инфраструктуру, приносящие доход, превышающий стоимость заимствования. Но большая часть заимствований идет просто на финансирование потребительских расходов, превышающих чей–либо доход, на постоянной основе – а это верный путь к банкротству.

Поэтому эта самая «мать» пройдётся не только по Европе. Высокий европейский спрос на сжиженный природный газ задерёт цены на природный газ для стран-импортеров в Африке, обеих Америках и Азии.

Это подорвет экономический рост в Индии, Южной Корее и Японии и спровоцирует социальные волнения и политическую нестабильность в странах с низким уровнем дохода: в Пакистане, Бангладеш и Гане. Высокие цены на СПГ в Китае заставят Пекин увеличить использования угля в зимний период, а это выявит хрупкость китайской системы транспортировки этого вида топлива.

На Юге Азии и Африки будет не по карману импортировать СПГ и нефть по мировым ценам, если они подскочат – а они подскочат. И это откроет дверь финансовым кризисам из-за увеличения расходов бюджетов и внешних заимствований для финансирования импорта энергоносителей и роста социальных волнений. То же самое грозит и Северной и Южной Америке, где высокие цены на нефть приведут к усилению давления на правительства с целью поддержания низких цен на топливо и увеличения социальных расходов.

Накатывающаяся на мировую экономику «мать всех кризисов» это не благопожелание Западу отбивающейся от санкций России – масштаб проблемы подчеркивают самые авторитетные западные экономические издания и имена.

При всём этом в раскладе будущего «по-вашингтонски» присутствует одна решительно важная деталь. Надежда на то, что Россия потеряет способность мобилизовать ресурсы для завершения спецоперации на Украине.

Провал усилий Москвы и стол переговоров с Киевом будут означать тот триумф политики Запада, вслед за которым последуют крепкие объятия НАТО по границам, немедленная отмена санкций – не всех, но тех, что откупорят трубопроводы в Европу.

Стоит обратить внимание на то, как ёрзают на санкционном острие Соединенные Штаты. Они держат жесткую линию в отношении России и побуждают к тому же своих европейских союзников, оказывая всякую военную поддержку Украине. Но – «Соединенные Штаты не будут усиливать вторичные санкции в отношении экспорта российской нефти из-за опасений, что это может привести к резкому росту цен на нефть», – подчёркивает Stratfor. И – внимание: «В то время как европейские лидеры столкнутся с большим давлением, требующим взаимодействия с Россией для смягчения энергетического кризиса на континенте, ключевой момент принятия решения наступит только в январе 2023 года, когда санкции ЕС против России будут продлены».

То есть, уже через месяц продолжающейся санкционной войны против России ситуация станет аховой и требующей немедленного замирения с Москвой, иначе «мать всех кризисов» застучит во все двери.

Угроза, которую Белый дом не хочет замечать, в том, что многие заемщики – домохозяйства, корпорации, банки, теневые банки, правительства и даже целые страны – стали неплатежеспособными «зомби», как их называет профессор Нуриэль Рубини. Их поддерживали низкие процентные ставки, позволяющие справляться с расходами на обслуживание долгов политикой нулевых или отрицательных процентных ставок, количественным смягчением и прямой финансовой помощью. Западные санкции против России положили конец «этому финансовому рассвету мертвых», поскольку центробанки вынуждены теперь повышать процентные ставки, чтобы остановить инфляцию. Январь будущего года заставит понимать даже Вашингтон, что он сталкивается с наихудшим вариантом стагфляции вкупе с наихудшими аспектами глобального финансового кризиса, что, собственно, и назвал Рубини «матерью всех кризисов».





