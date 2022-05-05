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Энергетический кризис — структура момента

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru


Энергетический кризис — структура момента

США: 30% составил рост (https://t.me/crystal_book/923) цен на газ в апреле и 18% за последние 3 дня. На фоне рекордного высвобождения стратегических запасов нефти, призванного снизить цену бензина, цена бензина возобновили свой рост (https://ria.ru/20220504/benzin-1786834338.html) и достигли $4,2 за галлон

ЕС: 38% составил рост (https://t.me/crystal_book/887) цен на энергоносители в апреле. $1079,5 за тысячу кубометров — газовые фьючерсы в ЕС на торгах в среду — свидетельствуют данные (https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836814631.html) лондонской биржи ICE

Индия: резко нарастила (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/india-wants-russia-to-discount-its-oil-to-less-than-70-a-barrel) с февраля поставки российской нефти и увеличила их к сегодняшнему дню на 20% по сравнению со всем объемом закупок за весь 2021 год

Китай: 60% составил рост (https://t.me/crystal_book/899) поставок газа из РФ по «Силе Сибири» с начала года. Независимые НПЗ Китая увеличили (https://www.ft.com/content/4f277a24-d681-421a-9c94-29d6fd448b20) закупки российской нефти, государственные компании PetroChina, Sinopec, Sinochem и CNOOC, сохраняют (https://www.rbc.ru/business/06/04/2022/624d91839a7947553dc0e3ef) действующие объёмы закупок

Германия: Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сегодня заявил (https://russian.rt.com/business/news/998709-germaniya-ceny-neft-torgovlya), что введение ЕС эмбарго на российскую нефть приведёт к дальнейшему росту нефтяных цен

Венгрия: эмбарго ЕС на импорт нефти из РФ разрушит экономику Венгрии, заявил (https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-hungary-oil/hungary-cannot-support-eu-ban-on-russian-oil-imports-minister-idUKS8N2VB006) сегодня глава МИД Петер Сийярто

Словакия: Минрстр энергетики Словакии Кароль Галек сегодня заявил (https://www.politico.eu/article/russian-oil-ban-slovakia-cant-accept-eus-current-sanctions-plan/), что запрет российской нефти уничтожит экономику
Латвия: зафиксирован (https://radiosputnik.ria.ru/20220504/drova-1786864953.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) почти двукратный рост цен на дрова по сравнению с 2021 годом, цена 2 кубометров поднялась до €220

ЕС: постпреды стран ЕС в среду не смогли (https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-hungary-oil/hungary-cannot-support-eu-ban-on-russian-oil-imports-minister-idUKS8N2VB006) прийти к соглашению по введению эмбарго на импорт российской нефти

ОПЕК: Генсек картеля заявил (https://tass.ru/ekonomika/14546293?utm_source=kommersant.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=kommersant.ru&utm_referrer=kommersant.ru) сегодня, что cвободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

https://t.me/crystal_book – цинк

PS. Россия с одной стороны теряет, так как перериориентирует свои поставки и продает свою нефть с дисконтом или под видом различных смесей. Но за счет высокой цены на нефть, она продолжает получать большую прибыль от сложившейся ситуации на рынке. С учетом ожидаемого кризиса в случае даже частичного европейского эмбарго, Россия даже при дисконтных поставках и расходах на переориентацию продажи нефти, будет получать большую прибыль за счет роста цены на нефть при уходе российской доли с официального западного рынка. На Западе же этот уход очевидно вызовет новый виток инфляции, при этом часть западных стран продолжат в той или иной форме покупать российскую нефть – либо открыто, как Венгрия или Словакия, либо по серым схехам в виде "смесей"; С газом все будет еще веселее. Трясти будет всех.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7596024.html
Метки: газ, Европа, ес, Китай, кризис, нефть, Россия, США, энергетика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18525 9479
    BlackCat два часа назад

      Россия продаёт за рубли, и приобретает то, что было у США после отмены золотого стандарты доллара.
      С разницей лишь в том, что у США нефть была не своя (биржи, трейдинг, захват стран экспортёров нефти, внедрение в администрации стран экспортеров своих экономических убийц), а у России свои залежи.
      Блеф против факта наличия.

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