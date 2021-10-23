Верхние этажи пирамиды глобальной власти. Как всё устроено. Ирина Мухина
Как связаны между собой верхние этажи пирамиды мировой власти: GAFAM, БигФарма, ВОЗ, инвестиционные мега-фонды – и какова их конечная цель? Смогут ли они навязать человечеству Новый Мировой Порядок? Существует ли возможность противодействия этим структурам? Об этом говорит кандидат физико-математических наук, специалист в области ИИ, цифровизации и Больших данных Ирина Мухина.
Мне тут в астрале сказали, что знание – это пустота. В смысле что сделать ничего нельзя, да и не надо. Биология социума такова, что сколько не сопротивляйся все случится само собой. Типа самоизлечение организма на генном уровне. И тогда мало никому не покажется – ни правым, ни неправым. Главное, это неправым навалять по максимуму, чтобы в человеческом генофонде эта информация записалась. Глядишь, через пару сотен лет и с десяток раз таких перепитий на Земле и наступит “золотой век”. К сожалению, дальше астральный контактер убурбуляторился в хлам, сказал, что пришел бледный и связь прервалась.
Ну постучитесь повыше. В логос. Говорят , – там более приличные люди (закусывают).
Боюсь, что те кто “закусывает” не обладает нужным уровнем доступа к данной информации. Тут другие чакры нужно задействовать. Кот не пьет – должен знать подробнее.
жора, ну удовлетвори ты уже женечку -видишь как страдает оно от низкого интеллекта у япешников -не поддерживают неомарксизм ,а нужно ведь толпу готовить к пегеворотам ,везде неспгаведливость ,колют вакцину ,закрывают больнички,ужас.поговори с человеком ,посочувствуй .