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Верхние этажи пирамиды глобальной власти. Как всё устроено. Ирина Мухина

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Как связаны между собой верхние этажи пирамиды мировой власти: GAFAM,  БигФарма, ВОЗ, инвестиционные мега-фонды – и какова их конечная цель? Смогут ли они навязать человечеству Новый Мировой Порядок? Существует ли возможность противодействия этим структурам? Об этом говорит кандидат физико-математических наук, специалист в области ИИ, цифровизации и Больших данных Ирина Мухина.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xwfr_E_CvLg
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 7844 6452
    Женечка час назад

      Мне тут в астрале сказали, что знание – это пустота. В смысле что сделать ничего нельзя, да и не надо. Биология социума такова, что сколько не сопротивляйся все случится само собой. Типа самоизлечение организма на генном уровне. И тогда мало никому не покажется – ни правым, ни неправым. Главное, это неправым навалять по максимуму, чтобы в человеческом генофонде эта информация записалась. Глядишь, через пару сотен лет и с десяток раз таких перепитий на Земле и наступит “золотой век”. К сожалению, дальше астральный контактер убурбуляторился в хлам, сказал, что пришел бледный и связь прервалась.

      • 19388 18042
        жора шаповЖенечка час назад

          Ну постучитесь повыше. В логос. Говорят , – там более приличные люди (закусывают).

          • 7844 6452
            Женечкажора шапов час назад

              Боюсь, что те кто “закусывает” не обладает нужным уровнем доступа к данной информации. Тут другие чакры нужно задействовать. Кот не пьет – должен знать подробнее.

            • 19233 16111
              маринажора шапов 38 мин. назад

                жора, ну удовлетвори ты уже женечку -видишь как страдает оно от низкого интеллекта у япешников -не поддерживают неомарксизм ,а нужно ведь толпу готовить к пегеворотам ,везде неспгаведливость ,колют вакцину ,закрывают больнички,ужас.поговори с человеком ,посочувствуй .

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