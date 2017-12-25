Глобальный мир прошлых тысячелетий – полная идентичность культур Старого и Нового Света (аргументы – археология, артефакты)

Эта табличка с пирамидой найдена в Эквадоре (Южная Америка) в начале 20 века..(обратите внимание на “недремлющее око” на обеих сюжетах – откуда черпали вдохновение дизайнеры долларовых банкнот?)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В сети много материала с неопровержимыми доказательствами о глобальности мира в недалеком прошлом (думаю не стоит сюда постить даже ссылки) – все давно это перепрочитали по десять раз.А если кто не читал – наберите в гугле или яндексе “ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” и да выдаст вам ВЕЛИКИЙ ГУГЛ кучи постов и тучи перепостов на данную тему..

Вопрос, который я хочу затронуть в это доброе время суток, заключается не в доказательстве того, насколько глобален был мир прошлого (это понятно) а в том, как давно наш мир глобален и связан между собой, на всех без исключения континентах? (особенно Старый и Новый Свет) О чем и пойдет речь во 2 части.

Так ли уж изолированно друг от друга развивались народы составляющие человечество, до какой степени разными являются наши культуры, что мы просто обязаны доказывать друг другу превосходство своей культуры над другими, а следовательно и занимать верховенствующее положение, с соответствующим распределением материальных благ?

СОВРЕменная Х/Зтория усилено продвигает теорию о том, что мы все разные и друг от друга отличаемся продолжительной историей самостоятельного развития, традициями, своими корнями и т.д. Вновь образованные государства, как оголтелые начинают судорожно ваять себе древнюю историю, как некогда иезуиты Китаю..Всего 200-300 лет – многие ли теперь сомневаются в многотысячелетней древности Китая?

Особенно “умиляет”, когда представители разныхнародов удивляются, обнаружив сходство между собой, своими традициями..ЛЮДИ, при всех наших различиях МЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ ПО СУТИ СВОЕЙ, ВСЕ ХОТЯТ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ - мира, счастья и любви..Везде есть как плохие так и хорошие особи и представители - НЕТ ПЛОХИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ !!

Но, поскольку нам внушили что мы разные, то нужно соперничать, доказывая друг другу свое преимущество..Для этого было выдумано такое историческое понятие как “конкуренция наций”..А дальше – политэкономика, военное искусство и т.д. – это уже инструменты конкурирования, необходимость которого никем не то что не оспаривается, а и преподается в ВУЗах по всему миру, самым способным, умным и просвещенным представителям разных народов, делая из них адептов и поборников данной концепции..

РАЗДЕЛЕНИЕ народа и последующее его дробление на всё более мелкую фракцию должно быть кому то выгодно. иначе зачем все это? Должен быть ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ и должна быть внятно читаемая ВЫГОДА от предпринимаемых действий.

В принципе, далеко ходить не надо, все давно и прекрасно знают выгодоприобретателя, ныне это негосударственные международные паразитарно-финансовые структуры, которым и выгодно противостояние народов, войны и прочие неурядицы.Всё это их бизнес уже многие столетия, не будем об этом сейчас, потому как тема объемная и давно хорошо освещенная в публикациях специалистов.

Итак, продолжим..Если взять миф о том что мы разные и никак не связаны друг с другом, то логично будет разделение на континенты – Старый Свет – Новый Свет..Тут опять же, возникает вопрос относительности понятий – ДЛЯ КОГО свет старый а для кого свет новый?Тут закрадывается коварство – не учитывается мнение самого обитателя этого Нового Света..Потому как для него этот “Новый Свет” таковым не является..Новым для него был бы Свет, которого он не видел, то есть тот, с которого и приехали захватчики..Следовательно – “СКРИПАЧ (заведомо) НЕ НУЖЕН“..

Ну и поскольку противопоставление осуществлено, возникает повод для конкуренции, соперничества..Вплоть до вооруженных столкновений и взаимоуничтожения, что обуславливается низким уровнем нравственности и понимания..Ведь всё можно было бы выяснить в ходе дискуссии, но..Человеческие пороки не дают установить доверие между субъектами – и это классика дипломатии, построенной на лицемерии и недоверии – таковы реалии, увы..И само нынешнее состояние нравственности человека, к сожалению, это подтверждает – МЫ НЕ ГОТОВЫ, надеюсь что ПОКА не готовы..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Предлагаю на некоторых примерах разсмотреть вопрос о глобальности существовавшего прежде мира, заглянув в самые отдаленные периоды его истории.

ПИРАМИДЫ

Молодые и старые, заросшие или срытые, подводные и даже подземные (Крым) - они есть на всех (без исключения) континентах, в том или ином виде – не стану сюда постить фотки, их все давным давно видели..Пирамиды есть даже в Антарктиде и Австралии..

Таких Антарктических фото есть не одна – их очень много

А это Австралия, загадочная не менее чем Антарктида

И там есть пирамиды, вернее то что от них осталось - < ![CDATA[ ]]> https://io.ua/30970582< ![CDATA[]]>

ВОПРОС - как могло случиться так, что одни и те же знания и технологии, с 90% схоЖЕСТЬю, независимо развивались в одно и тоже время на изолированных друг от друга континентах? Какова возможность такого совпадения (в % соотношении) согласно теории вероятности?

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Потому предлгаю вам сравнить некоторые артефакты Старого и Нового Света на предмет совметимости

США, штат ИЛЛИНОЙС

В 1982г американец Бероуз, обнаружил систему подземный галерей (штат Илинойс) и среди огромного кол-ва древних артефактов (возраст порядка 1тыс.лет до Н.Э.) были найдены следующие таблички (будем разсматривать по одной) Табличка с письменами

Случайно ничего не напоминает? А может быть это? (египетские письмена ниже) На верхней, американской табличке, явственно видна пара самолетов (вторая строка сверху, чуть правее от центра) По внешнему виду вполне напоминает наши дальние бомбардировщики Ту-95..(есть прикольная Питерская команда “Два Самолета” слушать на Яндекс - < ![CDATA[ ]]> https://music.yandex.ru/artist…< ![CDATA[]]> ) А взять левее – там выглядывает из “засады” башня легендарного танка Т-34

Еще находка в США..Есть какие нибудь ассоциации?

А может так… Похоже?

или вот, пожалста

Ба..На египетском рельефе есть точь такой же зверочел с мордой льва

СЛОН..Это ж центральная часть США, Илинойс..Там даже мамонтов быть не могло (если они были на Аляске, допустим)

– Откуда тут слоны, они в Америке не водятся!

– Ну так Америка раньше Индией называлась, а там энтих слонов - что воробьев у нас в Зашопинске!

Мдяаа..Не водятся, а рисунки есть, как то так..Да и письмена что то напоминают..

Поехали дальше..Во как..Ну, уж такого у индейцев откуда взяться могло? Не говорю о превосходном мастерстве скульптора (медь или бронза) но сам лик и прическа вьюноша тоже не очень индейские (в том виде, в каком мы привыкли это понимать!

- Еще давай ! А тут просто песня..99% идентичности..”Девайс” во лбу (одна из тем прошлого поста - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/59801…< ![CDATA[]]> )

Не тоже самое ли на египетских рельефах ? (ниже)

- Как бы не перепутать (ниже артефакт из США)

Или Боги с многофункциональными “девайсами” во лбу, или местное духовенство с этакими атавизмами (внешняя имитация Божественных Предметов) в том же месте..

А тут вообще древнехреческий или римский воин.Обратите внимание на его шелом

…древнеримский ба, рельеф..не напоминает ничего виденного чуть выше?

…есть и такие персонажи – типичное средиземноморье до Н.Э..

Сравним? рис.ниже, справа – один в один!

И в довесок – есть так же и плезиозавры, пара особей..

и второй

Помните динозавров доктора Кабреры из города Ики, что в Перу?(на фото ниже) Такая же история – ОДИН в ОДИН…но тут Сев.Америка, а там Южная, да и находки разного времени..Опять совпадения…а может подделка – сговорились между собой (с помощью машины времени)))

Шуткаюмара о древности панк-культуры в США!

То есть, становится понятно что, как миниимум,несколько тысяч лет назад (время цививлизации Египта) культуры, а следовательно народы (в общем и целом) и управляющие ими структуры были идентичны !!!

США, штат МИЧИГАН

Первые находки «мичиганских древностей», судя по всему, были сделаны еще в середине XIX века. В 1874 году большой интерес привлекла находка фермером странного полированного сланцевого предмета с надписями на непонятных языках. Однако первооткрывателем мичиганских сокровищ все-таки принято считать художника-оформителя Джеймса Скотфорда, который в октябре 1890 года в ходе строительных работ в округе Монкальм близ городка Эдмор случайно раскопал остатки древнего погребения, в котором нашел необычную глиняную шкатулку.

Он рассказал об этом жителям городка, что вызвало у них неподдельный интерес. Окружающая Эдмор местность была буквально усеяна небольшими холмиками и возвышенностями, которые, как позже выяснилось, оказались древними захоронениями. Скотфорд увлекся их раскопками, этим же занялись и другие люди.

Раскопки неспешно велись на протяжении почти двух десятилетий. В прессе появлялись публикации за и против подлинности «мичиганских древностей». Новый толчок история получила в 1907 году, когда этими артефактами заинтересовались два жителя Детройта – пастор Джеймс Саваж и Даниэль Сопер. Оба были весьма уважаемыми в Детройте людьми.

Саваж занимал должность декана в Западно-Мичиганской епархии, а также был пастором католической церкви Святой Троицы. Сопер, известный коллекционер археологических находок, к тому времени успел побыть даже государственным секретарем штата Мичиган, однако был отстранен от должности за бюджетную растрату. При этом многие считали, что он на самом деле был невиновен.

Сюжет с Вавилонским творением столпа (башня)

Сначала Сопер присоединился к Скотфорду в его изыскательской деятельности. Вместе они раскопали несколько сотен погребений в 16 округах штата Мичиган и нашли тысячи артефактов. Некоторые они продавали частным коллекционерам. В числе прочих несколько таких вещиц купил Джеймс Саваж. Затем он присоединился к археологической деятельности, развернутой Даниэлем Сопером. Пастор был уверен в подлинности «мичиганских древностей» и не поменял этой точки зрения вплоть до своей смерти в 1926 году.

Какой симпатичный дракоша..Зачем же его так на копие нанизать?

Есть какие нибудь ассоциации? Похоже на сюжет с Георгием Победоносцем(ниже)?

Сюжет Ноева ковчега

Гороскоп..Ну и что, скажете вы, и у нас бли гороскопы и у них..Ладно, соглашусь, но меня заинтересовало не это (хотя схожесть гороскопов очевидная)..Обратите внимание на изображение постройки, само здание..Это вполне европейский стиль, каменное здание, может храм в несколько этажей – где тут вигвамы краснокожих?

Тоже и еще..Гороскоп и здание, вполне в классическом европейском стиле..

Сюжет с евреями и скрижалями Моше(Моисей) держит в руках

В общем Ветхозаветные сюжеты, присвоенные евреями своей “долгой” истории.

И наконец, самое главное - РАСПЯТИЕ

А теперь становится понятно, что и менее тысячи лет назад, в Индии-Америке жили выходцы с со Старого Света, которых никто так не называл, потому что СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ КОНТИНЕНТАМИ НИКОГДА НЕ ПРЕРЫВАЛОСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТЫСЯЧ ЛЕТ !!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Как можно предположить, христиане жили на территории нынешних США с давних времен, возможно с 4го века, когда начались гонения на христиан истинного духа, кучкой захвативших власть еретиков, сотрудничавших с властями..Современное оскопленное лицемерное христианство – их рук дело, к этому они и вели стадо верующих, запретив им думать, за что нещадно жгли на кострах, пытали, вырывали члены, и т.д. И всё это из любви христовой – так они это себе понимали..

И тут возникает момент – как получается, что разные люди прочитав одно и то же делают совершенно разные вещи? Одни становятся святыми, другие начинают убивать и преследовать..Как это – ведь читали одно и тоже? Об этом наверное стоит задуматься – проблема никуда не ушла..То же и в сетевых дискуссиях – проведите параллель..Читаем ведь одно и тоже, а видим разное!!

КОЛУМБ НЕ ОТКРЫВАЛ АМЕРИКЕ ХРИСТА

Христианство было там задолго до него, нетронутое цивилью, живое, райское, в земле обетованной, но..все когда то заканчивается, и вот, пришел Антихрист..Колумб привез в Индию, а именно так и назывался континент, который на самом деле никто не открывал-все знали о его существовании, а жителей Индии и называли индейцами (подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/38187…< ![CDATA[]]> ) он привез в Индию-Америку как раз таки инквизиторскую, жесткую модель христианства, не терпящую инакомыслия, да с подчинением центральной власти..Эти люди по своему понимали любовь Христа..

Что там творилось на самом деле, вы можете почитать в книге самого очевидца этих событий - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/42162…< ![CDATA[]]> он участвовал в нескольких плаваниях..

Бартоломе Де Лас Касас

На оригинальных гравюрах видно, что встречают конкистадоров блаженные и беззащитные люди, совсем не краснокожие а по виду совсем белые..Видимо не совсем такие нужны были они Христу, раз он прислал к ним своих “контролеров”..Это был их “Конец Света” и Страшный Суд..

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Некогда сбежавшие от еретиков узурпировавших власть (4 век н.э.) и присвоивших себе право толкования учения Спасителя (сообразно своего уровня и меры понимания) искренние последователи Его, видимо хорошо пожили на райском в то время континенте, где текло молоко и мед..Но так устроен мир сей..Недолго длится радость и блаженство праведника – настигает его Диавол и требует уплаты за полученную радость – так было ранее, в те времена..

Потому власть предержащие ныне, для которых религии суть инструмент контроля за населением – стадом, всячески препятствуют истинной информации, идущей вразрез с выгодной им парадигмой РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ..Обратите внимание на рисунок ниже – в каких помещениях орудуют конкистадоры..Это не вигвамы, а полноценные дворцы, которые вскоре будут приватизированы завоевателями..(это оригинальные иллюстрации авторов книги)

Авторская реконструкция событий

Но не спешите сочувствовать одним и осуждать других – обе эти ветви создали дисгармонизмы определенного рода, своими поступками.Одни слишком сильно утверждали свое мнение, без любви, другие бежали от необходимых для утверждения их веры испытаний – что получилось? В Старом свете осталось лицемерное кровавое инквизиторское христианство, без должного противления ему, со стороны истинных последователей Спасителя.

Ведь они оставили мир на волю захвативших власть! А в Новом Свете воцарилось блаженство без необходимого страдания, в качестве оплаты..Увы, так (пока) устроен этот мир, такие установки матрицы заданы пришлыми эго-модифицированными структурами..Но и это от Бога – ведь только в борьбе человек становится сильнее, побеждает врага, побеждает себя, обретает и применяет свою ипостась воина..

МОЛОКО И МЁД // КРОВЬ И СЛЁЗЫ

И так эта пружина “оттягивалась” почти целое тысячелетие, без явного противодействия, без искушений и борьбы..Перенасыщенность райской жизнью тяжело сказалась на “бройлерных цыплятах” – они погрязли в развлечениях и искусствах изобретать быстро надоедающие удовольствия.Это можно увидеть по извращенным (до женственности) украшениям мужчин, унизанных пирсингом, на оригинальных гравюрах..

Рыбы в реках было столько, что ее просто ловили руками, как и птиц, что закрывали небо тучами, при “подрыве” стаи..Стада буйволов были столь многочисленны, что не было видно самой земли на диких пастбищах..И это не преувеличение – такое было еще даже в 19м веке (читать подробнее - < ![CDATA[ ]]> http://zarubezhom.com/GenozidA…< ![CDATA[]]> ) когда бизонов уничтожили буквально за 30 лет..(смотреть ареал обитания-статистику ниже)

То есть, им не нужно было пахать до седьмого пота – еда бегала, прыгал, летала и плавала вокруг них, чуть ли не запрыгивая им в рот! Они не несли на себе проклятие Адама – в поте лица свой хлеб никто там не добывал! Любовь, свобода и развлечения, кулинария, различные искусства, изящные ремёсла, культура, театр, музыка, пение, богемные тусы продвинутых – в таком духе существовал земной рай.. (Внезапно подумалось – вот бы пожить в таком мире, хоть одно воплощение!!)

Воинское искусство у них почти отсутствовало, выродилось – сражаться было не с кем, была любовь и отношения в стиле хиппи, и это действительно был материальный рай на земле, чему быть не положено (согласно настройкам)

И это был ПЕРЕКОС в другую сторону, ДИСБАЛАНС

Так же не приветствовалось все связанное с ведением споров, дискуссий, в общем все единоборства, в том числе и умственные..Та же критическая аналитика, прогнозы возможных опасностей – всё это запрещалось, как деструктивное в отсутствие явного врага..Полное упование на Бога! И вот однажды оттянутая пружина не сдюжила – её рвануло..Тут и приплыл Колумб со своей миссией зачистки – они приплыли как посланники Диавола, затребовать дань за тысячу лет.

(конкистадоры выбирают себе местных женщин для скромных утех)

А блаженные, разслабленные, “бройлеры” приняли их за посланников Кецалькоатля, некогда уплывшего и обещавшего вернуться..Спустя некоторое время, ушлые испанские евреи “прокоцали” что тут живут одни “лохи” и быстренько внедрившись в управляющие структуры (Кортес женился на дочери одного из правителей) захватили власть в свои руки.Далее было делом техники – в конце концов зачистку территории производили те же будущие “интернациональные бригады Троцкого” по типу как позже, в Росийской Империи.Такие “трупные черви” всегда появляются чтобы пожрать тело павшей цивилизации, и позже исчезнуть самим.

В то же время, если бы “бройлеры” остались в Старом Свете – вполне могли бы сбалансировать власть инквизиторов, направив усилия на консолидацию со своими единомышленниками, но..Вера запрещает насилие (праведным!!) потому тех кто остался, папские легаты и подчиненные папам правители вырезали в течении нескольких сотен лет целенаправленно во всех концах земли, куда могла дотянуться рука “святой” инквизиции..В конце концов дотянулась и до Индии Блаженной, Земли Обетованной, территории нынешней Северной Америки, в которой некогда текли молоко и мед..

ЭПИЛОГ

А если смотреть глобально – мир получил необходимый опыт и того и другого..Одни получили опыт насилия, другие опыт жизни без искушений, всё это ушло в копилку суммарного опыта человечества – и что есть наша жизнь в перспективе вечности?

Что делать Богу его “долгими зимними вечерами”, одному, перед своим МЕГА – компьютером? Он создал миры и вселенные, но равных ему, для беседы или дискуссии нет..Как ему развлечь себя, он ведь “тоже человек” и ему хочется чего то новенького..

Вот он и живет нашими жизнями, и жизнями существ различных уровней, масштаба и размерности, коротая свою вечность.И так поживет, и сяк, и эдак и разэдак..В такой форме жизни, в другой, с такими условиями существования и с другими..Так что же мы с тобою, брат? Отряхнувши пыль былых воплощений смело воплотимся вновь, чтобы играть с Богом неподецки, в его безконечные игры, коротая данную нам вечность!

Сражаясь и побеждая, рождаясь и умирая, любя и ненавидя, ошибаясь и исправляя ошибки, разыскивая и “откапывая” специально “зарытые” его конспираторами свидетельства правды о прошлом наших предков -

Всё от Бога и всё в Боге, и мы в Боге и Бог в нас.

Аминь..

НА ПОСОШОКЪ