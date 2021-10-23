Василий Белов. Люба-Любушка. Радиопостановка
Василий Белов. Люба-Любушка. Радиопостановка
Радиопостановка по одноименному рассказу. О первой любви молодой деревенской девушки Любы.
По одноименному рассказу.
Автор инсценировки Репухова Нина.
Режиссер Кулешов Петр.
Музыка из произведений советских композиторов
Солисты Хора русской песни Всесоюзного радио: Лазарева Любовь, Савельева Антонина, Яковлев Сергей, Шацкий Павел.
Дуэт балалаек: Феоктистов Борис, Лапидус Михаил. Баянисты: Пичуев Федор, Федоров Михаил.
#Радиотеатр
В ролях: От автора – Вишняков Петр; Люба – Немоляева Светлана; Агния – Румянова Клара; Африха – Барашков Лев; Мать Любы – Кринская Наталья
Год производства: 1963