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Василий Белов. Люба-Любушка. Радиопостановка

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Василий Белов. Люба-Любушка. Радиопостановка
 

Радиопостановка по одноименному рассказу. О первой любви молодой деревенской девушки Любы.
По одноименному рассказу.
Автор инсценировки Репухова Нина.
Режиссер Кулешов Петр.
Музыка из произведений советских композиторов
Солисты Хора русской песни Всесоюзного радио: Лазарева Любовь, Савельева Антонина, Яковлев Сергей, Шацкий Павел.
Дуэт балалаек: Феоктистов Борис, Лапидус Михаил. Баянисты: Пичуев Федор, Федоров Михаил.

#Радиотеатр

В ролях: От автора – Вишняков Петр; Люба – Немоляева Светлана; Агния – Румянова Клара; Африха – Барашков Лев; Мать Любы – Кринская Наталья

Год производства: 1963 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x8bU8UDj64s
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