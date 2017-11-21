Купола Храма Василия Блаженного – символы планет Солнечной системы?

Друзья!

В наше время в интернете фрагментарно присутствует очень интересная, но крайне противоречивая информация о Храме Василия Блаженного, как о модели Солнечной Системы. Чаще всего авторы рассказывают заведомо непроверяемые истории о событиях совершенно разных эпох и природы (от сверхвозможностей наших предков до циничного новодела 19 века).

У разных авторов, купола(церкви) храма соответсвуют разным планетам ввиду, в большинстве своем, совершенно произвольного или поверхностного их сопоставления (единственно общее – наличие Солнца в центре храма и количество небесных тел).

В виду такой многовариантности, очевидно, что большая часть – это заблуждения или сознательный обман.

В этой статье, предложено объяснение соответствия планет и куполов, которое может проверить любой желающий во время прогулки по Красной Площади или изучая легкодоступные материалы, соответствующие современной Общепринятой Истории (ОИ).

Главный плюс этой версии – непротиворечивость как ОИ, так и ряду концепций альтернативных историков.

Приятного Вам чтения!

Для любителей всё смотреть и слушать есть 20ти минутная видеоверсия – ссылка на ролик на YouTube в конце статьи.

***

Самым необычным культовым сооружением России по мнению огромного количества людей является Храм Василия Блаженного. Но в чем его главная необычность: в местоположении и конфигурации или в ореоле загадочности и легендах о строительстве? Все это – и многое большее – можно найти и во многих других памятниках архитектуры: основная загадка и отличие от прочих древних сооружений – это цветная раскраска куполов.

И действительно, бросающийся в глаза при первом осмотре несвойственный для подавляющего большинства православных храмов цвет стен – красный – это просто цвет строительного материала, кирпича из которого храм построен, и, если бы стены были в традиционном стиле оштукатурены и покрашены или побелены, то только архитектор заметил бы в стенах отличия от стен прочих храмов. А кажущаяся несимметричность (а, точнее, нерегулярность) храма тоже обманчива – в основе его планировки лежит традиционный для православных храмов квадрат – в этом его строители полностью соблюли традицию.

С другой стороны, из дошедшей до нас истории строительства храма (если верить экскурсоводам и путеводителям), мы знаем, что он был построен в 16 веке в память о Казанском походе Ивана Грозного в виде единого комплекса из девяти церквей на одном основании, из которых у пяти церквей престолы освящены в честь праздников, приходившихся на дни решающих боёв за Казань: поэтому столь «важные» для русской истории персонажи вроде «Киприана и Иустины» или «Григория Армянского» оказались в названиях отдельных церквей храма и имеют к загадкам храма, как и к Казани, весьма отдаленное отношение. И кроме того, названия церквей за 5 веков изменялись (если говорить современным языком) из-за переименований в честь спонсоров ремонтных работ и переноса церковного инвентаря при демонтаже соседних церквей.

Наглядно можно в этом убедиться рассматривая широко известные изображения храма 1780х гг (Гильфердинг) и начала 19 в (Алексеев) – это период, когда находящуюся рядом с церковью Василия Блаженного церковь Святой Феодосии Девы перестроили в подсобное помещение храма.

Хотя некий скрытый смысл в названиях церквей, при желании, можно найти – остается радоваться, что Иван Грозный брал Казань осенью в праздник Покрова Богородицы, а не, скажем, весной – 22 мая – тогда центральную церковь пришлось бы называть в честь святого Христофора (псоглавца), что в наше время породило бы массу версий и толкований о тайнах храма Василия Блаженного.



В целом, храм несколько раз подвергался реконструкциям и реставрациям, а многие наиболее красочные элементы внутреннего убранства появились аж на рубеже 19-20вв – например, в Церкви святого Василия Блаженного иконостас выполнен в 1895 г по проекту хранителя Оружейной палаты, архитектора А. М. Павлинова, а к 350-летию начала строительства собора – в 1905 г – проведена масляная роспись внутренних стен. Соответственно, если какие-то тайны и загадки при этом и возникли, то они явно к замыслам строителей отношения не имеют.



Более того, даже некоторые элементы стен, вроде бы более надежных свидетелей постройки храма, чем элементы декора, так же изменялись: к основному строению 16 века на протяжении 2 столетий пристраивали и сносили церкви, была построена шатровая колокольня, а с наружных стен снята побелка и нарисованы растительные орнаменты, добавлены крыльца, украшенные шатрами – в общем, придали храму дошедшие до нас игривые черты лубочного княжеского терема, в этом «ребрендинге», вероятно, не последнее место сыграла специфическая раскраска куполов – под нее, похоже, подогнали общий стиль храма.



Итак, кроме необычной расцветки куполов, ничего таинственного, вроде бы и нет, но необходимо отметить два момента:

1. Храм Василия Блаженного традиционно называется по имени небольшой пристройки (придела) к нему, возведенной через четверть века после строительства самого храма. Полностью собор не отапливался, поэтому службы в нем шли только в теплое время года, но придел Василия Блаженного был теплым и богослужения проходили ежедневно. О важности данной пристройки свидетельствует сила традиции, с которой, несмотря на официальное название «Собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву», данное по имени центральной церкви, люди уже больше четырех столетий называют строение по имени Василия Блаженного. Хотя совершенно естественно называть здание по самой большой и высокой церкви, а никак не по небольшому приделу.

2. Храм состоит из двух этажей или ярусов (в нем нет подвала) – причем первый состоит из специального технического подпольного пространства под храмом, называемым подклет, на котором стоит все основное строение храма и уже упомянутой церкви Василия Блаженного. А на втором находятся все остальные церкви храма. Т.е. придел Василия Блаженного как бы является основанием всего храма, что на мой взгляд является архитектурной аллегорией, подчеркивающей какое-то более важное значение небольшого придела Василия Блаженного перед намного превосходящими по высоте прочими церквями комплекса.



Посмотрим на храм сверху, очевидно, что одной из первых ассоциаций у любого человека, хотя бы изредка посещавшего уроки астрономии будет гелиоцентрический макет солнечной системы: Солнце, 4 газовых гиганта и 4 планеты земной группы.

Вообще говоря, это не удивительно, поскольку практически любой православный и не только храм под таким ракурсом будет чем-то похож на ту или иную звездно-планетарную систему, поскольку всегда 4 купола в вершинах квадрата, лежащего в основании построения храма можно соотнести с известными с древности планетами (или, например, с 4 евангелистами – как это объясняют образованные служители православной церкви, когда их удается разговорить на тему планировки храмов).



Попробуем сопоставить планеты и церкви: очевидно, что центральной церкви с золотым куполом будет соответствовать Солнце, тем более, что золото во многих культурах связано с Солнцем.

Необходимо учесть, что гелиоцентрическая модель сравнительно молодая, долгие столетия Земля считалась неподвижным центром мироздания, вокруг которого двигались небесные светила. Поэтому важность Земли, ее превосходство над остальными планетами не могло не отразиться на планировке храма. Тут возникает еще одна очевидная ассоциация: если храм упорно называют по имени одного из приделов, тогда вероятно Земля соответствует церкви Василия Блаженного, рядом с ней находится церковь Трех патриархов, которая совершенно естественно ассоциируется с Луной. Эти ассоциации довольно интересны, но, разумеется, для доказательства этого мало.

Теперь обратим внимание на широко известные в русском зодчестве и прикладном искусстве так называемые «солярные символы», которые вплоть до 20 века можно встретить на многих предметах, окружавших русских людей в быту. По солярным символам есть большое количество литературы, откуда нам известно, что одним из наиболее распространенных символов был многолепестковый закрученный символ, который отображал движение. Вполне естественно, что направление закручивания означало или направление движения, или направление, противоположное движению.

Тогда купола храма Василия Блаженного можно попробовать рассмотреть с учетом подобной символики и попытаться сопоставить 4м планетам земной группы – 4 малых церкви, а 4м газовым гигантам – 4 больших церкви.

Из элементарной астрономии нам известно, что если смотреть на солнечную систему со стороны северного полюса Солнца, то все планеты, вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки и в свою очередь, кроме Венеры и Урана, вращаются вокруг своей оси в том же направлении. Купола церквей Василия Блаженного (Земля) и Трех патриархов (Луна), закручены в одном направлении – и соответствуют естественному для жителей северного полушария стремлению мысленно смотреть на солнечную систему со стороны северного полюса Солнца. Далее рассуждения становятся совсем стройными: при обходе храма против часовой стрелки, перед церковью Василия Блаженного находится церковь Александра Свирского, чей купол закручен в противоположном направлении – это очень похоже на планету Венера, которая вращается вокруг своей оси в полностью противоположном направлении, чем остальные планеты (кроме Урана, который вращается лежа на боку, т.е. под углом 90 градусов).



Тут сразу же забежим вперед, поскольку единственным куполом, не содержащим признаков движения, является равномерно полосатый купол большой церкви Киприана и Иустины – то естественно связать эту церковь с Ураном. Более того, направление полос единственное в своем роде, очень остроумно указывает на сильную аномальность вращения, особенно если сравнить ее с рисунком, соответствующим сверхбыстрому вращению Юпитера (который мы рассмотрим дальше), а цвет точно соответствует как естественному цвету планеты, при наблюдении в телескоп, так и «звездному» цвету – благодаря которому эту последнюю еле видимую с Земли невооруженным глазом планету принимали за слабую звезду.



Возвращаясь к малым церквям, мы видим, что церкви Александра Свирского предшествует церковь Варлаама Хутынского, купол которой сделан в виде мелких выступов, с чередованием желтых и зеленых цветов, что, по-видимому, символизирует очень быстрые движения по небу самой быстровращающейся вокруг Солнца планеты солнечной системы – Меркурия, который не случайно из–за его подвижности получил свое название (Mercury – в честь ртути, ну или ртуть в честь Меркурия, что для нас совершенно не важно).



Оставшуюся планету земной группы – Марс, очевидно, следует соотнести с церковью Григория Армянского: символизм его купола мне не до конца понятен, а поскольку он визуально явно похож на купол церкви Варлаама Хутынского, как будто один купол превращается в другой, возможно имеется в виду какая-то алхимическая связь планеты Марс, отвечающей за железо (металл) с Меркурием, планетой-ртутью, ведь многие алхимики считали возможным выделить ртуть из любого металла, благодаря двойственной природе ртути (металл, проявляющийся и как жидкость). К тому же, хотя Марс и называют «красной планетой», но если смотреть на его современные фотографии, то поверхность Марса оранжевого цвета со слегка красноватым оттенком неизмеримо больше похожа на цвет купола церкви Григория Армянского, чем на просто красный цвет.

Остались 4 газовых гиганта, причем Уран мы уже сопоставили с церковью Киприана и Иустины, логично предположить, что поскольку последовательность малых церквей соответствуют порядку расположения планет земной группы в направлении их вращения вокруг Солнца, то и для больших церквей и газовых гигантов будет выполнен тот же порядок. Тогда Юпитеру будет соответствовать церковь Николы Великорецкого, Сатурну – церковь Святой Троицы, а Нептуну – церковь Входа Господня в Иерусалим.

Купола будут вполне соответствовать планетам, с учетом принципа: чем она дальше от Земли, тем меньше о ней известно. Соответственно, внешний вид Юпитера идеально соответствует красно-белым параллельным полосам на куполе церкви Николы Великорецкого, к тому же Юпитер вращается вокруг своей оси быстрее всех планет солнечной системы – менее, чем за 10 часов, и, с точки зрения земного наблюдателя, полоски на куполе очень точно это показывают.



В более-менее нормальные телескопы Сатурн видится слабожелтым или слегка коричневым, но в астрологии издавна Сатурну приписывался зеленый цвет (по-видимому из неких соображений астрологического характера). В сочетании с нанесенным на купол церкви Святой Троицы зелено-белым символом вращательного движения в правильном направлении мы видим отличное соответствие уровню знаний о Сатурне начала 17в – тем более его изучал в специально сконструированный им телескоп сам Галилео Галилей.



Галилей же, по данным историков науки в 1612-13гг, так же изучал и Нептун, но не сообщил об открытии новой планеты (считается, что, вероятно, из-за удаленности и особенностей движения Нептуна Галилей не понял, что это планета). Поэтому существование Нептуна еще долго оставалась официально неизвестным и, считается, Нептун был открыт в 19в на основе вычислений, но, возможно, именно особенность Нептуна периодически совершать кажущееся ретроградное движение, рисуя для наблюдателя с Земли воображаемые петли на фоне звёзд отразилась в рисунке на куполе церкви Входа Господня в Иерусалим в виде отличного от прочих куполов внешнего вида: символ вращения закручен в обратную сторону, резко отличающиеся цвета и шипастая поверхность (как у купола церкви Варлаама Хутынского, соответствующего Меркурию, что, возможно, означает некую непредсказуемость или нестабильность поведения).



Итак, мы получили соответствие куполов и, возможно, церквей планетам:

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО КУПОЛ ЦЕРКВИ Солнце Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская) Меркурий Варлаама Хутынского Венера Александра Свирского Земля Василия Блаженного Луна Трех патриархов (Иоанна Милостивого) Марс Григория Армянского Юпитер Николы Великорецкого (Николая Чудотворца) Сатурн Святой Троицы (Троицкая) Уран Киприана и Иустины (Адриана и Наталии) Нептун Входа Господня в Иерусалим





В данном списке все небесные тела, кроме Урана и Нептуна, достаточно легко видны с Земли невооруженным глазом и с древности используются в астрологии. Уран считается открытым Уильямом Гершелем в 1781г, а Нептун, как известно, был открыт на основании расчетов в 1846 году, причем споры о первооткрывателе идут до сих спор. При этом установлено, что Галилей наблюдал Нептун почти за 2,5 века до его официального открытия, а ведь Нептун находится дальше от Земли чем Уран, и в отличие от Урана, не виден невооруженным глазом. Очевидно, что Галилей имел техническую возможность наблюдать в телескоп видимый с Земли Уран, поскольку он изучал невидимый без телескопа Нептун.

Галилей не считается первооткрывателем Нептуна, потому что он не рекламировал свое открытие (якобы он не понял, что нашел новую планету), но мы знаем из истории, что в 1616 г католическая церковь запретила гелиоцентрическую модель Коперника (которую Галилей пропагандировал), а о сложных взаимоотношениях Галилея с инквизицией, хотя бы на уровне «а всё-таки она вертится» известно сейчас даже дошкольникам: поэтому публичные обсуждения существования новых планет тогда были не вопросами науки, а религии со всеми вытекающими опасностями для ученых.

В свою очередь Коперник опубликовал свой труд о гелиоцентрической модели за 12 лет до начала строительства Храма Василия Блаженного. В предисловии к своему труду Коперник рассуждал, что не лучше ли бы ему было по примеру древних мистических обществ распространять свои идеи только в близком кругу единомышленников. И, скорее всего, он так и делал, по крайней мере, какое-то время.



В подтверждение моей версии разгадки тайны куполов Храма Василия Блаженного дополнительно свидетельствуют еще несколько моментов:



Маловероятно, что архитекторы при постройке храма изначально закладывали гелиоцентрическую модель размещения церквей и расцветку куполов в соответствии с вращением планет с учетом того, что подобные знания должны были сначала стать достоянием астрономов. Весьма вероятно, что символика соответствия была заложена во время реконструкций 1680-х (когда храм стал «краснеть» – через 70 лет после исследований Галилеем Сатурна и Нептуна т.е. его исследования в астрономии могли дойти до архитекторов) или даже 1780х – когда была демонтирована последняя из пристроенных церквей – церковь Святой Феодосии Девы (это дало соответствие кол-ва зданий и небесных тел, а гелиоцентрическая модель уже была довольно широко известна).

Хотя храм считается построенным в 1555-1560гг, цветные купола на нем появились позже: не ранее, чем после пожара в конце 16в т.е. к задумке архитекторов они вряд ли имели отношение.



Кроме того, еще с древних времен было известно соответствие дней недели планетам, эти названия из латинского языка перешли в современные европейские языки: от понедельника – дня Луны, до воскресенья – для Солнца. Начнем последовательно соединять отрезками соответствующие планетам-дням недели церкви Покровского Собора.

И что же мы видим? Мы получили семиугольник с клином в сторону центральной церкви Покрова Богородицы, это похоже на еще одну систему – но клин явно лишний. Но тут уместно вспомнить о существовании рядом с церковью Василия Блаженного еще одного придела – Рождества Богородицы. Зачем в одном соборе два строения связанных с Богородицей?

Вот и ответ: придел Рождества Богородицы скорее всего сделан для того, чтобы в него перенести вершину семиугольника. Дело в том, что правильный семиугольник часто используется мистиками с древних времен в виде гептаграммы дней недели – семиконечной звезды, на противолежащих вершинах которой находятся астрологические символы планет, более редкий и менее красочный вариант гептаграммы предполагает последовательное размещение дней недели в вершинах правильного семиугольника.

Почему использована простая форма, а не звезда, становится понятным, если вспомнить, что божественными геометрическими инструментами считались линейка без делений и циркуль (это породило знаменитейшую неразрешимую проблему квадратуры круга), а правильный семиугольник, как и круг, равновеликий квадрату, невозможно построить только «божественными инструментами». Вот это «несовершенство материального мира», я думаю, сознательно и отражено в виде искаженной гептаграммы дней недели в виде церквей собора.

Так же в куполах и, в особенности, в больших церквях можно легко увидеть «Квадрат противоположностей» Аристотеля – схему взаимодействия четырех стихий – Огня, Воды, Земли и Воздуха.

А в формах элементов куполов 4-х малых церквей и 1-й большой – церкви Входа в Иерусалим – знаменитые пять Платоновых тел – правильные многогранники которые великий философ сопоставлял со свойствами пяти стихий – Огня, Воды, Земли, Воздуха и Логоса.

При желании можно найти те же Платоновы тела в виде элементов – но это уже потребует работы в системах 3d проектирования, хотя даже просто ориентируясь на двумерную развертку Платоновых тел при некотором навыке наблюдатель найдет много интересного в зданиях и куполах Храма Василия Блаженного.





Секрет раскраски куполов Храма Василия Блаженного автор разгадал еще в конце 90х гг 20 века, но, к сожалению, эти исследования не заинтересовали серьезные издания, а публикации на фриковых ресурсах только дискредитировали бы это открытие… К счастью, с появлением ютьюба и большого количества графического материала в интернете у автора появилась возможность выложить результаты в удобном для массового восприятия формате с использованием большого количества изображений. Согласно Google, аналогичных развернутых исследований еще никто не публиковал, хотя совершенно очевидная идея с планетарным сопоставлением куполов уже давно витает в воздухе интернета, но дальше уровня элементарных и частичных предположений (по мнению автора статьи) пока никто не додумался. Поскольку приведенные результаты самоочевидны и при некоторой настойчивости их мог получить практически любой исследователь, автор не претендует на приоритет (и не принимает подобных претензий), а просто делится информацией.

Автор приносит извинения за возможные неточности и ошибки, которые по мере сил исправляет. Так же автор периодически совершенствует статью и вносит дополнительные материалы и поэтому просит при копировании или репосте указывать ссылку на исходную статью.

Оригинал статьи находится < ![CDATA[ ]]> по ссылке на сайте https://Excellentricks.ru< ![CDATA[]]>. Видеоверсию (20 минут) можно посмотреть на youtube-канале по ссылке < ![CDATA[ ]]> Excellentricks: искусство аналитики.< ![CDATA[]]>

Благодарю за внимание, до свидания!