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Материалистическая психология — школьный курс

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Психология. Учебник для средней школы» (автор: Теплов Б.М., 1954 г.) — курс материалистической психологии для учащихся средней школы. Учебное пособие предназначено для получения учащимися необходимых знаний о формировании и развитии психических свойств человека с позиций материалистической психологии.
Клим Жуков. Материалистическая психология — школьный курс
 
Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/df8ed…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hPSlMHHqE1I
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