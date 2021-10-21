Сотрудники Федерального бюро расследований провели обыски в двух домах, в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют родственники известного российского миллиардера Олега Дерипаски.

Сначала прошли обыски в особняке на 30-й улице Вашингтона. Покопавшись в доме около десяти часов, сотрудники ФБР начали выносить коробки и чемоданчики. Они погрузили их в служебные фургоны и уехали. Заодно прихватили припаркованный у дома черный джип Ford Edge.

Как сообщили СМИ, ссылаясь на кадастровые документы округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Газета «Вашингтон Пост» ранее писала, что эта корпорация связана с Дерипаской. Недвижимость, согласно кадастровым документам, была приобретена в мае 2006 года за $15 млн. Его жилая площадь составляет 1090 квадратных метров. Обыск прошел также в доме № 12 на Гэй-стрит в Нью-Йорке. Оттуда американские Джеймсы Бонды также выносили коробки с вещами.





Что же произошло?

Сами агенты ФБР отказались комментировать СМИ произошедшее, а потому пока неясна официальная причина этих обысков. Нет пока официальной информации на этот счет и в Москве. «У Кремля не может быть комментария. Мы слышали, что эти объекты недвижимости не являются собственностью Дерипаски. Мы пока не располагаем информацией, почему проходят эти обыски. Если действия правоохранителей касаются наших граждан, мы будем защищать их интересы», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что обыски в домах, связанных с Дерипаской, организовали в рамках расследования возможного нарушения миллиардером американских санкций.

В прошлом году, по данным Bloomberg, европейские чиновники уведомили США о том, что бизнесмен мог нарушить условия соглашения, заключенного с Вашингтоном в обмен на вывод части его компаний из-под санкций.

Обыски «связаны с американскими санкциями», ранее сообщила Forbes представитель Дерипаски. Она подтвердила, что дома в Нью-Йорке и Вашингтоне, в которые пришли агенты ФБР, принадлежат не самому Дерипаске, а его родным.

Как известно, в 2018 году США ввели санкции персонально против Дерипаски и нескольких его компаний. Бизнесмену удалось договориться с Минфином США об их снятии с трех компаний: энергометаллургической группы En+, алюминиевой компании UC Rusal и энергетической компании «Евросибэнерго». По условиям соглашения Дерипаска отказался от контроля в этих предприятиях, снизив свою долю в их капитале, однако он остался под санкциями, запрещающими ему въезд в США.В марте 2019 года миллиардер подал в суд на Минфин США, утверждая, что из-за несправедливых санкций он потерял свыше 7 млрд долларов, однако суд отклонил этот иск.

Сам же Олег Дерипаска связал обыски в домах его родственников в США с продолжением «раскручивания байки» о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

«Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале, иронично заметив, что при обыске были украдены «пара бутылок водки» и «прокисший джем».





Кто такой Дерипаска

Олег Дерипаска — основатель компании «Базовый элемент», диверсифицированной промышленной группы с активами в России и за рубежом. «Базовый элемент» представлен во всех ключевых отраслях промышленности: машиностроении, энергетике, горной добыче и металлургии, сфере финансовых услуг, строительстве, авиации, сельском хозяйстве и других.

В 2008 году Дерипаску назвали самым богатым россиянином. В том же году в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbesон занимал 9-е место (с состоянием в 28 млрд долларов США). В 2018 году, обладая личным состоянием 6,7 млрд долларов США, Дерипаска занял 19-ю строчку в списке 200 богатейших предпринимателей России.

Созданная им объединённая компания «РУСАЛ» — второй по величине производитель алюминия в мире. Его доля в мировом производстве первичного алюминия составляет 7 %, доля глинозёма также 7 % от мирового объёма производства.





Странные маневры

Странные маневры в США вокруг Олега Дерипаски продолжаются уже давно. Летом 2006 года, согласно «Уолл-стрит Джорнэл», власти США заблокировали американскую визу, выданную российскому миллиардеру в 2005 году, из-за подозрений в связях с организованной преступностью. Обвинения в связях с криминальным миром Дерипаска отверг.26 мая 2017 года в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, в которой утверждалось, что Дерипаска якобы предложил сотрудничество с комитетом по разведке сената Конгресса США в обмен на иммунитет. Дерипаска опроверг и эту информацию.

Как свидетельствует Википедия, «согласно анонимным источникам, цитируемым в отчёте “Нью-Йорк Таймс” от 1 сентября 2018 года, по распоряжению Правительства США и специальным каналам ФБР Брюс Ор дважды обращался к Дерипаске в рамках более широкой плановой работы Правительства США по выращиванию информаторов в тесном кругу Президента РФ Владимира Путина: в сентябре 2015 года и в сентябре 2016 года. Брюс Ор, в то время чиновник Министерства юстиции США, связывался с бывшим сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом, который позже составил компрометирующие досье на Дональда Трампа и обсудил, помимо прочего, необходимость вербовки Дерипаски».

Однако попытки превратить Дерипаску в информатора оказались безуспешными. Дерипаска, пишет Википедия, уведомил российские власти о попытках США по его вербовке.

В сентябре 2018 года российское правительство обвинило Вашингтон в попытках вербовать российских граждан в качестве агентов американских спецслужб.





Попытка запугать?

Так с какой же все-таки целью в США прошли нынешние обыски, связанные с Дерипаской? ФБР и в самом деле решило наказать его за «несоблюдение санкций» или же искало, как утверждают некоторые СМИ, мифические «деньги Путина»? Вряд ли, конечно, ведь нет ничего нелепее, если бы миллиардер Дерипаска вообще мог хранить наличные в домах своих родственников в США, где, кстати, уже давно никто не живет.

Любопытно, что в одном из комментариев читателей английской «Дейли Мейл» по поводу этого скандала, газете, которую трудно заподозрить в симпатиях к России, задается такой резонный вопрос: «А почему ФБР не проводит обыск в доме Хантера Байдена из-за того, что находится в его ноутбуке? Почему ФБР не проводит обыск в доме Обамы из-за кучи наличных, переданных Ирану для размещения бен Ладена? Почему ФБР не проводит обыск в доме Хиллари Клинтон за ее участие в Бенгази и преступлениях против человечности?»

Так что речь и в самом деле может идти о попытке Вашингтона спровоцировать очередной антироссийский скандал, чтобы вновь обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела США.

Не исключено также, по мнению комментаторов, что речь идет еще и о попытке властей США запугать крупных российских бизнесменов, которые имеют собственность за границей и там работают, показывая им тем самым, что их беспечная жизнь на «свободном Западе» заканчивается.

Ведь тревожный звоночек для обосновавшихся за рубежом нуворишей из России, которые приобрели там дорогостоящую недвижимость, прозвучал уже давно. Когда в Лондоне в 2013 году в своем роскошном особняке был обнаружен повешенным на своем шарфе сбежавший за границу один из главных «героев» грабительской прихватизации 90-х Борис Березовский. Хотя официально его смерть и была объявлена самоубийством, но потом СМИ не раз высказывали обоснованные предположения, что на самом деле он был убит британскими спецслужбами, с которыми, как предполагают, был связан.

Так что нынешний демонстративный обыск ФБР в особняках у родственников Дерипаски в США, помимо прочего, показал, что спокойная жизнь за бугром у россиян, которые пытаются строить там свой бизнес, надеясь, что их деньги и крупные инвестиции за границей обеспечивают им в «свободном мире» безопасность и благополучие, заканчивается. Как известно, несколько лет назад тот же Олег Дерипаска приобрел гражданство Кипра. Но и там власти недавно объявили, что начинают процедуру отзыва так называемых золотых паспортов, которые они выдавали иностранным бизнесменам в обмен на инвестиции в экономику острова.





