Минфин США загнал русских олигархов в угол. Чем ответит Москва?

6 апреля санкционная война Америки с Россией сделала новый виток. Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Ограничительные меры введены из-за «злонамеренных действий» России с целью «подорвать западную демократию», говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

В список попали бизнесмены из «кремлевского доклада» — Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, а также сенатор Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

На новостях о включении «РусАла» и его крупнейших акционеров — Дерипаски и Вексельберга — в «черный список» Минфина США акции российской компании полетели вниз. В ходе торгов на Московской бирже они подешевели на 12,2%. И это, надо думать, только начало.

Теперь, по идее, России необходимо Америке ответить. И возникает вопрос: чем именно?

Ранее 6 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что российские металлурги, например, в ближайшее время представят кабмину предложения об ответных мерах на заградительные ввозные пошлины США на сталь и алюминий — теперь это еще более актуально.

По словам Дворковича, на настоящий момент у правительства нет перечня американских товаров, которые в России можно было бы обложить ответными пошлинами. Хотя здесь, судя по всему, РФ следовало бы брать пример с ЕС и Китая, которые показывают Вашингтону зубы весьма решительно.

Напомним: 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию, которые не коснулись лишь партнеров Вашингтона по НАФТА — Канады и Мексики. Вводить меры против импорта, угрожающего национальной безопасности, позволяет Section 232 торгового законодательства США. Текущая угроза объяснялась высокой зависимостью от зарубежного металла, сокращением внутреннего выпуска и мощностей.

В цифрах ситуация выглядит так. Крупнейший поставщик стали (16% за девять месяцев 2017 года) и алюминия (свыше 50%) для Америки — это Канада. Также в импорте стальной продукции значимые доли (7−13%) у Бразилии, Южной Кореи, РФ и Евросоюза. Помимо этого, у России, Китая и ОАЭ примерно по 10% в импорте алюминия.

Канада признана Белым домом «особым случаем» в силу сотрудничества и взаимных обязательств по национальной безопасности. Поэтому сокращать импорт стали и алюминия американцы намерены за счет ЕС, Китая и России.

Так вот, Европа сразу дала понять, что без боя позиций не сдаст. Чиновники ЕС вступили в жесткую полемику с США, в частности, пригрозив ответными пошлинами на сталь, бурбон, джинсы и арахисовое масло. Итогом стало временное, до 1 мая, исключение стран ЕС из-под действия пошлин.

Китай, которому США объявили полноценную торговую войну, пригрозил ввести 25% пошлины на 106 товаров американского экспорта общим объемом $ 50 млрд. в год, если Америка решится на введение пошлин на 1300 китайских товаров на аналогичную сумму.

И только Москва до сих пор предпочитала выжидать. Но теперь сомнений не осталось: Кремлю пора переходить в контрнаступление. Осталось определиться с главным — на каком направлении следует бить по янки?

— Расширение «черного списка» Минфина США — это серьезный наезд, — считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Говорит это, я считаю, об одном: никто в Америке не собирается менять курс в отношении России. Напротив, давление на российских чиновников, бизнесменов и компании будет только возрастать.

Надо понимать: в современном мире санкции превратились в аналог протекционистских мер. Получается, чтобы эти меры не выглядели как чистый протекционизм, достаточно предъявить политические претензии, а потом на этом основании вводить практически любые ограничения.

Причем, нынешнее ужесточение — далеко не конец. По сути, США дают сигнал всем другим странам, что с бизнесменами из России — даже не из «черного списка» — не стоит налаживать долговременное сотрудничество. Напротив, с ними нужно быть настороже, поскольку возможны эксцессы.

Такое положение, разумеется, повышает для российских компаний стоимость заимствований на Западе, ухудшает условия торговли, а во многих случаях просто исключает получение прибыли на западных рынках.

Повторюсь: ожидать, что США в своей политике повернут в другую сторону, попросту не приходится. Это видно хотя бы по конфликту США с Китаем, который нарастает даже без всяких политических обвинений, лишь на почве компенсационных пошлин.

«СП»: — Как России на это следует реагировать?

— Прежде всего, нам важно понять: все сегодня происходит потому, что российская экономика оказалась критически зависимой от мировых рынков капитала и от продажи сырьевых товаров на экспорт. Наша экономика не самодостаточна — она не производит номенклатуру товаров, которую могла бы. У нее нет суверенной финансовой системы — она не может внутри страны переводить накопления в инвестиции, и не может объединить человеческие и финансовые ресурсы для реализации крупных проектов.

Именно в этом основа нынешнего разнузданного поведения Запада — по сути, в колониальной зависимости России. Правительству РФ долгое время казалось, что легкая жизнь — продать сырье за границу, оставить там накопления, купить на Западе необходимые стране товары, — никогда не кончится.

А теперь выясняется, что по всем этим элементам легко нанести удар — и перекрыть иностранные инвестиции, и вытеснить с мировых рынков компании из РФ, и лишить их доступа к технологиям. По сути, Россия десятилетиями жила в одной реальности, а теперь эта реальность изменилось. Но никакого понимания, что мы живем в новом мире, у российской верхушки до сих пор нет.

Неслучайно Дворкович дает понять, что кабмин не знает, как ответить Америке. Зеркального ответа просто не существует. Торговые связи с США у нас — в отличие от ЕС и Китая — фактически нулевые. Это, кстати, и позволяет американцам творить что угодно в отношении РФ, ничего при этом не теряя.

У нас фактически нет способов повредить американскому бизнесу — ведь ситуация совершенно несимметричная.

«СП»: — Получается, эффективно ответить Америке нельзя?

— Почему же? Нам нужно перестроить свою экономику. На мой взгляд, это единственно возможный полноценный ответ США.

Нужно перекрыть каналы для вывода капитала, создать независимые промышленность и сельское хозяйство — для этого у России есть все возможности. Кроме того, нам необходимо проводить независимую денежно-кредитную политику, а главное — создать разветвленную финансовую систему, которая бы позволяла привлекать различных контрагентов, и с их помощью реализовывать масштабные проекты.

Если бы начали делать это четыре года назад, возможно, у США сегодня просто не было бы возможностей по наращиванию давления — невозможно было бы пакостить нам в таких масштабах.

Повторюсь: у России нет другого способа отвечать, кроме как кардиальным изменением подхода к экономике. И руководству страны самое время — накануне формирования нового правительства — этот факт осознать.