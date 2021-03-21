Дерипаске надоело слушать вранье

Олигарх Дерипаска, который после наезда со стороны США, начал периодически рядиться в одежды "борца за народ" и "патриотизм", выступил с резкой критикой политики Центробанка в борьбе за социальную справедливость (!) в России, фактически подхватывая давнюю риторику циркулирующую в лево-патриотическом сегменете о необходимости замены руководства ЦБ и пересмотре его политики направленной на угнетение промышленного и социального роста.Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний. Причем, очевидно, оно преследует уже не экономические, а политические цели. Видимо, мало было ЦБ с «успехов» за предыдущие 5 лет, которые привели к отставке достаточно либерального правительства Медведева.Теперь ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов [Михаила] Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика.Граждане уже не верят «завтракам», а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России. И западные «партнеры», как на вчерашней брошке главы ЦБ, не преминут воспользоваться ситуацией и еще сильнее подлить масло в огонь социального недовольства, бодря оппозицию.Надоело слушать вранье из ЦБ про мифическую инфляцию, спровоцированную растущими доходами российских граждан. Если речь идет об успешных чиновниках и рантье двух столиц, то, наверное, так и есть. Но если взять страну в целом, то доходы не растут, а снижаются уже который год.Пора уже ЦБ понять, что инфляцию, спровоцированную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть только увеличением предложения российских товаров и услуг, продовольствием отечественной переработки. Развитием внутреннего туризма в противовес внешнему. Снижением цен на железнодорожные и авиационные билеты, реструктуризацией основных монополий, и соответственно, созданием конкурентной среды для снижения цен на электроэнергию, тепло и все остальные коммунальные услуги, в том числе и связь.Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3−4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда.ЦБ, как железный дровосек, с завидным упорством опять пошел изымать средства у предприятий и населения, повысив ставку и дав сигнал на достижение какой-то мифической нейтральной кредитной ставки в экономике.Я так понимаю, что между строк сообщений четко прослеживается желание, чтобы Минфин Р Ф и другие российские заемщики занимали, видимо, не менее чем под 7,5% годовых, чтобы сохранить маржу госбанков на уровне не менее 5,5%. И все для того, чтобы заветные полтора триллиона доходов в банковской системе всегда присутствовали.А это значит, что восстановительного роста, который все ожидают хотя бы на уровне 3,5−4%, не будет. Я уже не говорю про те цели, которые поставил президент к 2030 году. Понятно, что при продолжении текущей политики ЦБ не произойдет никаких изменений на рынке труда, доходы граждан не увеличатся, а социально-экономические проблемы будут расти, как грибы после дождя.Хотелось бы напомнить, что 50% населения на сегодняшний день имеет доход меньше 324 тысяч рублей в год, из которых порядка 170 тысяч уходят на обязательные платежи (коммуналка и прочее). В общем, как говорится, главное попугать как следует инфляцией и мифическими рисками, а также переложить ответственность на правительство и предпринимателей. Что у ЦБ и получится в очередной раз.Мне кажется, всем было очевидно, что важнейшая задача на следующие три года для политической и экономической элиты страны — это добиться не только высоких темпов восстановительного роста экономики, но и получить его новое качество, а именно, создать такие условия, чтобы основными выгодоприобретателями роста стали беднейшие по уровню доходов слои населения РФ: а это и врачи, и учителя, и служащие. Практически все, кто живет в регионах. Если мы посмотрим на официальные доходы населения, то более 50% страны имеет доход не более 27 тысяч рублей в месяц.И было понятно, что только инвестиции в основной капитал предприятий, в инфраструктуру, национальные проекты, инвестиции государственных монополий в расшивку узких мест и обеспечение инфраструктуры для поставки переработанных товаров из российского сырья на экспорт, и оптимизация поставки сельскохозяйственного сырья внутри страны, инвестиции в покупку и строительство жилья для граждан могут изменить эту ситуацию. Такие были надежды до вчерашнего дня.Мы все знаем, что внешние рынки закрыты наглухо. В последние три месяца слышим отовсюду о новых «адских санкциях», и объективно надеяться нужно только на собственные силы, на внутренний долговой рынок, на рынок облигаций, который вчера успешно и уничтожил ЦБ.Кто-то реально думает, что его планы по существенному подъему ставок в стране позволят удвоить инвестиции в основной капитал в течение трех лет? Ну, конечно, нет. Я вообще затрудняюсь понять какую-то логику в этом шаге, кроме того, что и эти выборы в Думу, и последующие выборы пройдут, очевидно, не в самой спокойной обстановке. Потому что мы не сможем обеспечить ни одной из заявленных целей с таким уровнем стоимости долга в стране.Не только я, но и сотни других предпринимателей схватятся за голову, пытаясь понять, что же нас ждет в ближайшие четыре года. План ЦБ, который по сути поднимет реальные ставки для промышленности до 8%, реализуется на фоне обещаний по ужесточению санкций со стороны основных западных стран, отсутствия хоть какой-то внятной программы по развитию долгового рынка и обеспечению ликвидности на рынке облигаций для целей долгосрочных заимствований при создании новых производств по переработке сырья. Хочется все же понять: что дальше? Просто наслаждаться тем, что экономика не рухнет в следующий период еще больше?И что делать с людьми, которые ожидают повышения заработной платы? Компании не смогут повысить зарплату, не повысив производительность труда — это же очевидно. Они будут терять конкурентные преимущества. У многих компаний доходность уже давно ниже тех же 3%.То, что мы увидели вчера — это, если вдуматься, не повышение ставок. Это больше похоже на какой-то несанкционированный митинг на Красной Площади, с требованием смены курса и отставки правительства. Надо сказать, что вчерашнее решение ЦБ — это серьезный политический шаг, а никакой не экономический. Хотелось бы понять, что считает контролирующая Госдуму (которой типа подотчетен ЦБ) «ЕР» по этому поводу, ведь это ей нужно будет все это расхлебать осенью.(c) ДерипаскаPS. Перефразируя Набиуллину, это у Дерипаски в голове неправильные представления от избытка денег.Ну а большого роста до 2030 года уже давно советовали не ждать.