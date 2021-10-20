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Инструмент для трансформации человека готов. Оксид графена и Великая Конвергенция. В. Киселёва

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"Новые алхимики" нашли свой философский камень – оксид графена. Что это за вещество и во что они хотят нас с его помощью превратить. Какие технологии "улучшения" человека разработаны и на данный момент уже внедряются. Как мировые элиты прогрессировали от оккультизма к трансгуманизму и каков следующий пункт их маршрута. Об этом и многом другом рассказывает эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=irN01rWtf9I
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8047 5831
    чужой 43 мин. назад

      Хочу не согласиться. По сравнению с прошлым веком значительные успехи трансформации человека были достигнуты благодаря конвергенции, но результатов пока нет.
      Вот например вчера Марина утверждала, что я изрыгаю помет к выходным, а завтра она опять начнет дружить. Вот как тут что придумать в оправдание такому взбаломошному умоблужданию.

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