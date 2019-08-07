Либерал понимает природу человека не как творческую и созидательную, а как паразита

Либералы не против диктатуры любой степени жестокости – если эта жестокость служит «начальству», а не карает их.

За это либералы изощрённо мстят всем народным любимцам, от Ивана Грозного до Сталина. Символом трагедии для либералов стал не страшный 1933 год, а 1937 – когда осмелились тронуть «начальство».

Хотя бы из страстной любви либералов к Пиночету (и далеко не только к нему одному) видно, что для либералов и их «глубинного компаса» любой террор против простого народа вполне приемлем [1] . Ненависть же у либералов вызывают только попытки приструнить «элиты», навести порядок, применить закон в боярской или банкирской среде.

Отсюда и откладываются все его оценки. Правители делятся на «прогрессивных» и «реакционных» на основании очевидного критерия: приближали ли они заветное для либерала состояние, или отдалялись от него. А поскольку это желанное состояние общества несовместимо с жизнью и реальностью, то самые «прогрессивные» правители в истории оказываются неудачниками, пораженцами, а самые «реакционные» – собственно, создают государства и движут историю прогресса.

Либералы живут на свете не просто так . У них есть своё «глубинное государство», из зазеркалья, которое постоянно греет их изнутри. У либерала есть некое желанное состояние, в которое нужно привести общество.



Либералы против только собственных неудобств – и никогда не выступали против рабовладения вообще. Наоборот, всякий их приход к власти знаменуется весьма кровавой и репрессивной тиранией, в которой только они одни свободны в произволе и безобразии, и которую они называют «настоящей свободой». По словам Салтыкова-Щедрина – «мы в холе и неженьи, прочие же все в кандалах».

-Мы не против сторожевых псов – могли бы сказать либералы, если бы говорили честно (а иногда и говорят[2]) – Мы против, когда эти псы кусают нас…

Исходя из этой циничной позиции оценивают современные события все, в том числе и провластные, поддерживающие Кремль, либералы.

У всех у них в голове сидит вывихнутый, совершенно несовместимый с жизнью образ общества, которое «должно в итоге получиться». Не так важны пути к этому обществу: пиночетовщина ли[3], сведение ли с ума в процесс зомбирования[4], эволюция ли, или революция – важно туда дойти: цель оправдывает средства.

При этом либерал не подвергает свой социальный идеал критическому осмыслению на предмет совместимости с объективной реальностью, законами естества и жизнью. Либерал не спрашивает себя – а насколько вообще возможно на практике то, что либералы для людей придумали?



То есть совместить «капризную» высокотехнологичную инфраструктуру XX века с зоологическим уровнем свобод и разнузданной похоти человека? Совместить космические технологии с бурной и бесноватой психологией питекантропа? Чтобы и все шестерёнки вертелись, и человек при этом ни в каком произволе себе не отказывал, если ему приспичит?

Все либералы делятся на искренних и заговорщиков. Искренние несут пожароопасный факел «свободы», мечтая об анархии, охлократии и хаосе на улицах городов. Заговорщики же, лицемеры, болтая о «свободе», имеют в виду реставрировать рабовладение в полном, дохристианском объёме, ассиро-вавилонского типа (потому им ненавистны не только коммунизм, но и христианство).



Античное рабовладение – это полная и безграничная свобода, локализованная в узком круге рабовладельцев.

Обеспечивать эту свободу питательными соками должны бесправные рабы – оттого либеральные реформы всегда производили и производят огромное количество бесправных и забитых изгоев общества, необходимое для обеспечения полной свободы «избранных»[5].

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Современная либеральная лоялистика – служанка либерального экстремизма. Она против его методов, но не против его целей. Лоялисты надеются, что власть «сама разденется» – и тогда не придётся её насиловать. В необходимости же самого акта – насильственного или полюбовного, никакой либерал не сомневается. Даже самый умеренный и крови-боязливый.

Отражается либеральный лоялизм примерно так:

«Значение выборов как инструмента борьбы за власть снижается» – пишет «МК» устами Михаила Ростовского[6]- «Значение уличного противостояния как того же самого инструмента, напротив, резко повышается. Если эта тенденция не будет вовремя остановлена, то в горизонте нескольких лет при условии резкого ухудшения экономической ситуации и политических ошибок со стороны власти мы можем вернуться в темные времена начала 90-х, кульминацией которых стал кровавый октябрь 1993 года».

Интересно, что автору МК «резкое ухудшение экономической ситуации» представляется неизбежным или почти неизбежным. Все либералы, независимо от их отношения к Кремлю, исходят из того, что экономика обречена падать. И потому (что взаимосвязано) все реформы могут быть только «непопулярными».

Допуская улучшения в экономике на правах «чуда», либералы не рассматривают это всерьёз, что и понятно: как можно анализировать чудо?! Чудо – потому и чудо, что является без причин, как нечто мистически-непостижимое…

Почему же не может быть экономического развития вместо деградации? Почему не могут считаться «правильными» реформы «популярные», то есть принимаемые народом радостно, с восторгом?

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Либеральный фатализм «неизбежности ухудшения» и «чудесности улучшения, даже если оно случится» – связан с дегенеративной моделью их экономических взглядов и вообще мышления.



Либерал понимает природу человека не как творческую и созидательную, а как паразита. Созидать для либерала противоестественно – ведь это заставит «напрягаться», потребует «тоталитаризма»: кто же по доброй воле станет отдавать больше, чем берёт? Кто же по доброй воле согласится на самопожертвование ради будущего? Созидание воспринимается либералами как «несвобода» – потому что это всегда организованный и централизованный, плановый и проектный процесс.

Иное дело – разрушение, растащиловка. Она идёт сама собой, управляемая звериными инстинктами, не требует плана или организованности.

А раз «свобода» «элит» неприкосновенно – то заставить эти «элиты» трудиться, подчиняться, быть полезными обществу, а не только самим себе – «нереально».

Следовательно, рассуждает либерал, ухудшения в экономике неизбежны, поскольку растащиловка идёт, и её никто не компенсирует централизованным собиранием. Безответственность распоясавшихся «хозяев жизни» никто не компенсирует ответственностью и дисциплиной железной иерархии.



Понятно, что принятая за исходник куча благ может только уменьшаться, но никак не увеличиваться (разве что чудом – добавляют некоторые).

А поскольку она уменьшается неумолимо – нужны непопулярные реформы, чтобы отсечь «лишних пользователей». Чтобы нам, бенефициарам паразитизма и проедания Родины, осталось побольше и на подольше…

Отсюда выходит вся экономическая практика либералов.

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Для МК и его автора Ростовского после событий лета 2019 года «Общество как единое целое перестанет существовать. Общество распадется на «мы» и «они».

А почему, господин Ростовский, вы говорите об этом в будущем времени? Для нас это УЖЕ случилось десятилетия назад, а для вас, либеральной кодлы, только ещё грозит случиться?

Ответ прост: ни для какого либерального издания народ не считается «обществом». Общество – это элитная тусовка, 5, много 10% от населения: зажравшихся и утративших связь с реальностью, ошалевших от сверхдоходов паразитов-«креаклов». Именно это общество раскалывается сегодня на «мы» и «они».

Большое общество, которое народ, давным-давно уже так раскололось, что никогда и ни в коей мере не волновало либералов.

Бунт голодных для либерала – «буйство грязной черни», а бунт сытых – «революция». Именно из этой догмы либерализма исходит МК, когда в нём взывает к властям г-н Ростовский:

«Все перемелется, будет мукой» – в приложении к нашей сегодняшней реальности эта формула станет пророческой только в том случае, если кто-то — прежде всего российская власть — приложит значительные усилия для того, чтобы поменять траекторию нашего политического развития. Политическая борьба в России вновь должна стать преимущественно политической, а не силовой. Политическая конкуренция вновь должна вернуться в легальное поле».

То есть для избегания процесса изнасилования, который Ростовскому и МК кажется грубоватым, власть должна сама раздеться и лечь. Тогда в неё войдут – но без «тяжких телесных»…

Для всякого человека, который не совсем ещё потерял ум и совесть, в верноподданической цитате из МК должно бритвой резануть словечко «вновь».

Это когда же, простите, г-н Ростовский, «политическая борьба в России была преимущественно политической»? Это когда же «политическая конкуренция была в легальном поле», куда она должна «вернуться»?!

Ох, явно не СССР имеет в виду автор МК – ибо там известно как протекала политическая борьба. Он имеет в виду вонючие и гнойные годы «перестройки» и 90-е годы! Если я неправильно понял его – поправьте, но мне кажется, вывод однозначен.

Либералы-лоялисты зовут власть вернуться в 90-е, когда, по их мнению, всё было хорошо и правильно. Именно туда властям предлагается добровольно «поменять траекторию нашего политического развития», приложив для этого «значительные усилия»…

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Компрадорская «элита», верноподданные американской колонии «РФ» искренне не понимают, как может править страной человек, лишённый ярлыка из Американской Золотой Орды.

Они не понимают, как и почему человека, приехавшего с таким ярлыком на княжение (Навального) – не пускают в органы власти!

Как это может быть: Хозяин его назначил управляющим имения[7], а холопы взашей выгнали? Это ж бунт! За такое поведение Хозяин накажет!

Лояльные к Американской Империи ельциноиды относятся к выборам, народу, референдумам, волеизъявлениям масс куда более презрительно, чем нынешние обитатели Кремля. Для компрадорского, выкормленного долларами, сброда выборы – такая фигня, что ниже нет.

Обвиняя других в «рабской психологии», ельциноиды и приватизаторы сами пресмыкающиеся и рептильные создания. Мафиозная внутренняя клановая дисциплина им знакома более чем хорошо, и соблюдается более, чем тщательно.

И потому если Орда прислала вассалам человека с ярлыком на княжение – то эти рептилии принимают его лидером без лишних разговоров.

Проамериканское радио «Свобода» уже в 2016 году выпускает передачи под названием «Навальный – ваш президент»[8], обсуждая власть человека, ни через какие выборы не прошедшего! И на полном серьёзе обсуждают в представительном либеральном кругу – что Алексей Навальный даёт иммунитет президенту РФ (Обсуждают Дмитрий Орешкин, Илья Пономарев, Евгений Бай)[9].



Навальный не только назначен в царьки, он уже и решения принимать пустился, да какие! Побеждать на выборах «лидеру нации» не нужно – на тех выборах, которые признают либералы[10], он уже победил[11].

Он – законный глава колониальной администрации РФ – если считать, что существует такое образование, а не суверенное государство РФ. По понятиям тех, кто создал ельцинский режим – именно Навальный законный (утверждённый, где надо) гауляйтер оккупационной российской зоны. Потому его сторонники и кричат «мы здесь власть» – не нуждаясь ни в каких выборах. Их вопли адресованы тем, кто признаёт: власть в РФ не выбирается и не устанавливается никаким иным образом, кроме как по согласованию с метрополией.

Не мог вице-король Индии стать вице-королём иначе, чем по решению английского короля. При чём тут индусы и чего они хотят?! Или не хотят?! Индусов никто не спрашивает, как, впрочем, и сотрудников колониального административного аппарата. Приплывает в Индию человек, предъявляет бумаги: я утверждён вице-королём заморской колонии! Прежний вице-король, если имеется, обязан уйти, предоставив новому кабинет и рычаги.

По такой же схеме американцы и их приспешники в РФ видят формирование власти в России.

Мол, есть законная власть над нами за океаном, она приняла решение, те, кто ему сопротивляются – мятежники и узурпаторы, и даже… сепаратисты! Потому и странный вопль с площади: «МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!».

А почему?

А потому что Америка с «нами», а не с «вами». А без американской бумажки вы – какашка, так было утверждено и присягнуто в 1991-93 годах…

Но как же быть с демагогией про демократию, справедливость, коррупцию, и т.п.?

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Проблема в том, что тёмный (одержимый звериными инстинктами) человек воспринимает и «справедливость» и «борьбу с коррупцией» как отсутствие всяких препятствий собственной воле.

- Если кто-то другой украл миллион долларов – это коррупция и несправедливость;



- А если я его украл – это справедливость, свобода и демократия.

Аморализм сверхбогатства и роскоши не обсуждается такими «борцунами». Ими обсуждается совершенно иной вопрос: «почему Ему, а не мне?!»

Никакой Навальный, выучившись в Йельском университете на профессионального провокатора, не поставит вопрос о богатстве, как таковом. Он всегда делит богатых на «правильных» и «неправильных». «Правильные» поддерживают банду Навального или хотя бы пострадали от противников этой банды.

А «неправильные» не платят Навальному дани. Навальнисты «против» пенсионной реформы не потому, что считают её ошибочной, а потому, что хотели сами её провести[12]. А тут кто-то другой вместо них провёл. Сплошная коррупция и несправедливость: и миллионы ворует кто-то вместо нас, и реформы наши кто-то вместо нас проводит!

Так либералы и вопрос о справедливости, и вопрос о коррупции сводят к заурядной зоомахии[13].

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Человек, который выступает за справедливость, должен понимать, что выступает не только за ограничение для других людей, но и за самоограничение. То есть запрещает иметь виллы и яхты не только другим, но и самому себе. Иначе его борьба руководствуется самой примитивной и пещерной «готтентотской моралью»: «зло – это когда у меня украли, а добро – когда я украл».

Предлагая возврат в 90-е, лояльные Кремлю либералы, по сути, уговаривают вернуться к дичайшей и грубейшей зоомахии самого чёрного и беспредельничающего криминала.

Именно такая зоомахия, со штурмами городов выездными пиар-бригадами олигархов – для либералов и есть «возвращение к политической жизни от силовой повестки».

Силовая повестка – это когда единая и сильная, централизованная власть всем и всеми распоряжается.

А «политическая жизнь» в версии либералов – когда каждый хватает и удерживает, чего сможет, подвергая грады и веси потоку и разорению, нашествию наёмнических отрядов, служащих тому или иному магнату.

Это феодальная раздробленность, хаос и смута, все участники которой благоговеют над недосягаемой высотой абсолютно превосходящих их помойку по силе и влиянию США.

Заискивают, целуют ручки даже второстепенных американских политиков, ведут тяжбы между собой у престола американских столоначальников, клянчат в Орде ярлыки на княжения и т.п. Кто забыл, как это было при наследниках Батыя – посмотрите гораздо более свежий пример, Украину.

Там всё буквально, в точности, именно так!

[1] В июне 2017 года российский президент Владимир Путин сравнил акции протеста в западных странах и России. Он совершенно справедливо отметил, что на Западе выстроена очень жесткая система противодействия акциям протеста, поэтому там проходят только разрешенные мероприятия. Глава РФ напомнил, что недавно спрашивал американскую журналистку о том, куда делось движение "Оккупай Уолл-стрит" (Occupy Wall Street). "ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. Это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и все исчезло", – отметил он. Путин отметил, что на Западе "не забалуешь", поскольку там "бурлит, но только то, что разрешено". В России же действительно "все бурлит", потому что в ней "посвободнее и попроще". [2] Иногда и говорят: довольно известный либерал, не вылезающий с «Эха Москвы», политолог Белковский в своих мемуарах пишет: «Однажды, на границе 2013-1014 годов, в Берлине, мы с Михаилом Ходорковским обсуждали разные перипетии становления постсоветской РФ. Речь зашла и о Борисе Березовском, весной 2013-го принявшем решение выйти из этой нелепой игры. МБХ сформулировал примерно так (цитата нимало не точная): - Да, БАБ был человек выдающийся. Но он совершил ошибку, оказавшуюся роковой. Он убедил себя — а заодно и нас всех, — что крупный бизнес стал властью в России. Мы зачем-то, пусть и ненадолго, поверили. А власть в России — это полицейский. Человек с кокардой. Любой товарищ майор может отправить в камеру всякого гражданина миллиардера. И небо не упадет на землю. Мы не контролировали силовиков, а потому по определению не могли быть властью. Силовики напомнили нам об этом» . Людей, которые пишут о всяких заговорах, масонских и иных – стыдят за конспирологию. Но тут-то прочитайте о чём речь! Речь об идеальной системе, при которой за направление в камеру гражданина миллиардера небо должно падать на землю! [3] В интервью Вячеслава Игрунова – диссидента, одного из основателей партии "Яблоко", депутата Госдумы первых трёх созывов, идёт речь о путях «авторитарной трансформации социализма в рыночную экономику». Окружающие Игрунова деятели «готовы были прибегать к насилию, видя в Пиночете пророка антикоммунизма. Гайдар и Чубайс тоже были сторонниками этой версии реформ. «…Осенью 89 года у нас были очень тяжелые споры на эту тему.



Они размышляли так: сделать нищим население, чтобы обесценить рабочую силу, а наши не очень хорошие товары получили бы конкурентоспособность за счет дешевизны, сконцентрировать ресурсы в руках немногих, чтобы эти немногие могли конкурировать на международном рынке. Я им говорил: эти методы приведут к забастовкам и развалу страны. Они ответили, что понимают это, потому главная задача сначала уничтожить профсоюзы.



Я возразил, что с профсоюзами можно договариваться, а без них будут радикалы и «дикие» акции протеста. Их ответ на мою реплику ошеломил: «А что, у нас пулеметов нет?» [4] Число психических расстройств у населения России к 2030 году может вырасти на 15-20% из-за прессинга окружающей среды, сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Впереди всей Европы Украина лидирует по количеству психических расстройств. Каждый шестой американец принимает лекарства от психических расстройств.



Но и у нас дела не ахти. Член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН), руководитель отдела пограничной психиатрии научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Юрий Александровский отметил, что наибольшое значение на состояние психического здоровья населения оказал распад Советского союза, когда в жизни многих людей произошли глобальные изменения. Сейчас подобным влиянием обладают локальные войны или теракты.



Как отметил в своём докладе Костюк, в 90-е годы прошлого века уровень самоубийств в РФ вдвое превышал критический показатель. "Мы наблюдали в 90-е годы, когда этот показатель более чем в два раза превысил критический — 20 случаев на 100 тысяч — и достиг 43 или 46 случаев на 100 тысяч человек, он в значительной степени преодолён.



Отчётливо поступательное снижение показалось с 2001 года. В настоящее время этот показатель вышел на уровень 16 случаев на 100 тысяч населения", — рассказал Костюк. Александровский пояснил, что сейчас российское общество развивается более стабильно в социальном плане, чем в 90-е годы, нет катастрофических изменений в жизни людей, отчего и произошёл спад числа социально-стрессовых расстройств. [5] Банкир Авен, порадевший на ниве литературоведения (!), внедривший в язык литературоведов понятия «винеров» и «лузеров» (аналог «элоев» и «морлоков» для XXI века) вспоминает в мемуарах, опубликованных в журнале "Форбс": "Америкой, — объяснял мне (т.е. Авену) Березовский, — на самом деле управляют семь или восемь семей… В основном, конечно, еврейских. Они собираются, я думаю, где-то раз в год и решают основные вопросы — кандидатура президента, ставки ФРС, вторжение в какой-нибудь Ирак. На самом деле решают именно они, а демократия — это разводка для лохов». Потом он рассказал, что Америка большая и там всего хватает на семь или восемь семей, а Россия — маленькая и небогатая, поэтому они с Мишей решили рулить вдвоем (Ходорковского он, конечно, видел младшим партнером). Для этого и создается «ЮКОС — Сибнефть» — потенциально самая крупная компания России. Я от обалдения задал идиотский вопрос: «А как же мы?» — «А вам — что останется», — ответил Борис". Воистину всё тайное становится явным. Они, Авены и Белковские, видимо решили, что стеснятся и скрывать больше нечего. И вывалили всё. ВОТ ЭТО они и называют "свободой и демократией", ВОТ ТУДА они и собираются вас вести из "путинской диктатуры!"! [6] https://www.mk.ru/politics/2019/08/06/vo-vlasti-uvereny-nyneshnee-ulichnoe-protivostoyanie-tolko-nachalo.html [7] А.Навальный возник в РФ «из ниоткуда» в роли «либера» после учебы в Йельском университете по рекомендации Каспарова, и с согласия Бильдербергского клуба.



За время обучения в Йеле Навальный получал стипендию в размере $32.500. В Йельском университете с Навальным учились на одном курсе такие американские ставленники, как Fares Mabrouk, активист тунисской революции, получивший нефтяную вышку в подарок и Lumumba Di-Aping, активист революции в Судане.



Навальный сам говорит, что хочет осуществить «тунисский сценарий» в нашей стране. Навальный почитает Гайдара, который на пару с Чубайсом развалил страну. Требует отделить «для начала» Кавказ от России. Навального активно поддерживают западные посольства и зарубежные СМИ, возводя его до пьедестала «движущей силы России» и «глобальных мыслителей».



Изначально Навальный предложен правящей масонерии США её агентом Белковским, когда работал еще в «Яблоке». Белковский (призывавший США публично, по радио, к ядерной бомбардировке Севастополя!!!) сам пишет, что разглядел в Навальном нем «подходящего человека, чтобы стать политиком нового поколения», вспоминает политолог.



А вот что пишет Навальный: «Белковский подошел ко мне и сказал: вот, ты все делаешь правильно, молодец, ну и как-то на этой теме с ним сдружились. Он меня много с кем познакомил». [8] https://www.svoboda.org/a/usa-today-supreme- /28176226.html [9] https://www.svoboda.org/a/28621120.html [10] В 2010 году 34-летний Навальный, по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении Альбац (мечтающей расчленить Россию по Уралу), Сергея Гуриева (беглый оппозиционер и спикер Бильдерберга) и Олега Цывинского, проходил полугодовое обучение в Йельском университете по программе «Yale World Fellows». [11] По мнению редакции проамериканской газеты «Ведомости», оказался «единственным политиком, который провёл полноценную избирательную кампанию в 2017 году». В 2009 году Навальный был признан газетой «Ведомости» «персоной года». В 2012 году он был включён ведущим американским журналом Time в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, а в июне 2017 года — в список 25 самых влиятельных людей в интернете. В 2017 году был выбран политиком года по версии «Ведомостей». [12] Всего четыре года назад Навальный в ходе выступления на заседании «Партии прогресса» утверждал, что «рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста», и «если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным».



Для смягчения негативных последствий от повышения пенсионного возраста Навальный предлагал заранее планировать этот процесс, чтобы все прошло плавно и постепенно, с минимумом социальных издержек. Такая позиция Навального по пенсионной реформе сформировалась еще во времена существования партии «Народный альянс».



Согласно принятой 15 декабря 2012 года учредительным съездом партии программе, для смягчения негативных последствий от повышения пенсионного возраста «необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию», иначе «такое повышение однажды окажется резким и болезненным».

[13] ЗООМАХИЯ – борьба за персональное лидерство двух и более людей, не имеющих принципиальных, сущностных отличий друг от друга.

А. Берберов



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