Основы Здоровья и Болезней Природы и Человека

Вода – это не только основа жизни на земле, но и информационная структура которая несет в себе ответы на любые волнующие человечество вопросы, такие как:

• основы долголетия, молодости и здоровья всех живых существ;

• универсальный метод контроля качества воды, и любых жидкостей в домашних условиях;

• универсальные рецепты здорового питаний из народной культуры;

• важность материнского молока, и нужны ли прививки в возрасте до 2-х лет;

• главные ошибки вегетарианцев в питании, как их избежать, и почему корова в день ест 5 кг мяса;

• знания предков о волшебных свойствах воды, и отражение их в народной культуре (живая – мертвая вода, кисельный реки молочные берега, Галактика и т.д.);

• безтопливное получение энергии, и прогнозирование землетрясений;

• Круговая система Химических элементов наших предков – как отражения принципов строения всего мироздания- Квадратура Круга (Раскрытие Тайны цилиндров Фараонов);

• одинаковая причина всех болезней, и универсальный метод их лечения.

Ответы на эти вопросы, и еще многое другое вы сможете узнать прочитав данную статью.

Статья в видео формате:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=vNKtS6a5Bns&t=3s< ![CDATA[]]>

Человек по сути своей это жидкий кристалл, который при рождении состоит на 90% из жидкостей, поэтому переоценить важность воды для нашей жизни вот наша сегодняшняя задача.

Не секрет что наше здоровье зависит от кислотно-щелочного баланса в организме человека, но сложность определения этого баланса состоит в том, что на вкус для нас щелочные или кислотные жидкости Неотличимы!!

Поэтому для продолжения понимания природных процессов нам необходим универсальный инструмент который позволит нам определять кислотно-щелочной баланс в любых условиях практически моментально – это прибор под названием ОВП Метр.

ОВП Метр – измеритель Окислительно (кислотность)- Восстановительного (щелочного) потенциала, где 0- это нейтральная среда, а + на этом приборе означает уровень кислотности (окислительный потенциал), минус на этом приборе означает щелочной (восстановительный) потенциал.

Наличие ОВП Метра помогло мне подтвердить влияние мыслей человека на кислотность воды. Дело в том что у меня были измерения кислотности воды из 3-х областей Украины (Полтавская, Харьковская, Сумская) до начала событий на Майдане в Киеве в 2013 году, они в среднем составляли +120 (2012 год). После же начала этих события я вновь произвел измерения воды, из тех же 3-х областей, и оказалось что КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ ВЫРОСЛА более чем в три РАЗА, и стала в среднем +450 (2014 год). На начало весны 2017 года такая же повышенная кислотность +450 сохраняется. Косвенным подтверждением этого является начала ряда Землетрясений на самом Донбассе, где ранее они практически не отмечались, за прошедшие же 3-х года они случаются практически регулярно.

Виной всех этих явлений являются мысли самих людей, излучая негативные эмоции, и мысли сам человек получат от природы такой же симметричный ответ. Для населения же все это выливается в резком росте смертности, и различных болезней. Т.е. от негативных мыслей, и последствий от них скоропостижно умирает намного больше людей чем от снарядов и бомб. При этом бурного роста достигают только болезни, и природные катаклизмы.

Чтобы понял что нужно делать надо обратится к опыту Японцев, которые получив новое сообщение о предстоящем цунами или землетрясении массово направляются в свои храмы, и возносят не только молитвы, но и начинают позитивно мыслить. Что приводит к тому что все цунами, землетрясения могут либо не случится, либо произойдут в более мягком варианте. Вывод из этого один- чтобы не случилось, и чтобы вам не прогнозировали, мыслите позитивно, и такой же ответ вы получите от природы, и самой жизни.

Понимание природных процессов может дать нам еще одно открытие так необходимое Человечеству сегодня, а именно ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ!!!

Дело в том что наука давно заметила что перед Землетрясением что- то происходит с Водой, но её изыскание направленные на изучение изменения в химическом составе воды не к чему не привели, и не могли привести и вот почему.

Любое Землетрясение это выброс ЭНЕРГИИ, которое приводит к резкому повышению КИСЛОТНОСТИ ВОДЫ, именно поэтому из районов катастроф часто уходят Животные они чувствуют резкий выброс Энергии, приводящий к Закислению воды, и уходят в те районы где подобного явления не происходит, тем самым избегая гибели.

Поэтому в районах возможных Землетрясений нужно мониторить воду приборами подобными ОВП Метру, так как они покажут именно изменение ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО потенциала Воды, и тем самым дадут людям возможность спастись, предсказав катаклизм заранее!!!

Остановимся более подробно на том, как это можно измерить, и какие меры можно принять чтобы избежать всего этого негатива на любых этапах человеческой жизни.

Нормальным для здорового человека является уровень щелочного потенциала крови -100 (согласно шкале измерений ОВП Метра), мои измерения подтверждают что такой же щелочной потенциал имеет живое материнское молоко -100. Что еще раз подтверждает справедливость, и необходимость того что мы являемся по своей сути млекопитающимися.

Хотелось бы обратить ваше внимание что именно материнское молоко является необходимым и важнейшим продуктов питания для детей, не только из-за своей питательности и щелочного баланса, четко соответствующего показателю крови здорового человека, но и потому что у ребенка до 2-х лет ОТСУТСТВУЕТ свой иммунитет, и его ЗАЩИЩАЕТ иммунитет матери содержащийся в материнском молоке!!!

Зная это возникает огромное количество вопросов к Прививкам детей в возрасте до 2-х лет. Так как невозможно тренировать то, чего у ребенка еще нет, а именно сложившейся, устойчивой иммунной системы. Его же мать все прививки уже получила, и грудным вскармливанием она передает ребенку свою защиту сегодня, плюс формирует устойчивую иммунную систему у своего ребенка на будущее.

Каждая мама должна понимать что никакая искусственная смесь никогда не заменит для ребенка материнское молоко – именно из-за иммунитета самой матери, содержащегося в молоке, и своей идеальной щелочной структуре для детей. Наши предки это знали, и поэтому минимум до 2-х лет ребенок рос именно на молоке своей матери. Если же женщина по любым причинам не могла кормить своего ребенка, то находили кормилицу схожего генетического типа.

Молоко других живых существ коровы-козы и т.д., нежелательно использовать для вскармливания детей человека, именно из-за того что оно направлено на особенности этих живых существ, в том числе и иммунитет.

Так что лозунг прошлого должен правильно звучать так- ПЕЙТЕ ДЕТИ (ДО 2-Х ЛЕТ) МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО – БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ И С КРЕПКИМ ИММУННИТЕТОМ.

У читателя возникает закономерный вопрос, а как же быть тем кто старше 2-х лет, и можно ли использовать молоко других живых существ в питании?

Зло как всегда кроется в деталях (Зло- исконно означает – незнание, неведение, непонимание), вот эти детали мы и рассмотрим более подробно, и найдем отражение всех этих вопросов в народной культуре.

Дело в том что МОЛОКО это Промежуточный продукт необходимый для детей возрастом до 2-х лет, после того как у человека сформирован его иммунитет, необходимо переходить на молочные продукты – полного цикла трансформации Молока.

Вот как это происходит у меня, и как я рекомендую работать с молоком, любых живых существ, для получениях максимального эффекта от Природы.

Берем три литра свежего ЖИВОГО (не обработанного) молока коровы (козы и т.д. схема одна для всех), и оставляем его на сутки в темном месте (где нет попадания прямых солнечных лучей или в не прозрачном сосуде), при температуре от +25 до +39 градусов Цельсия.

Зачем нужны такие условия – основа Молока это высоко эффективные молочные микроорганизмы (молочные белки – основа жизни на земле) – это десятки тысяч микроорганизмов, которые я выделяю, и объединяю по единому принципу их проявления, а именно – белый цвет, молочный привкус жидкости, и самое главное – трансформация воды в Щелочное структурированное состояние – основу здоровья, молодости, и долголетия всего ЖИВОГО НА ЗЕМЛЕ!!!

Так вот молочные микроорганизмы эффективно развиваются при отсутствии прямого попадания на них Солнечных лучей, также им нужна плюсовая температура для максимально эффективной работы (температуры ниже замедляют процесс сквашивания, а выше приводят к сворачиванию – гибели микроорганизмов).

В результате этого через 24 часа на верху молока соберется так называемый в народе Вершок, они же Сливки, они же домашняя – натуральная -щелочная – живая сметана, которую надо собрать деревянной ложечкой с поверхности, и размешать в той емкости куда произведен сбор, и дать отстоятся в холодильнике еще сутки. (При сборе вершка нужно ориентироваться на его густоту, и чуть другой цвет в отличии от более жидкого остающегося молока).

После того как вершки сняли нужно перемешать оставшееся молоко деревянной ложкой, и дать отстоятся в тех же самых условиях еще сутки, до того момента пока натуральный творог не подымится на верх, а внизу останется только сыроватка.

После того как отделение творога от сыроватки произошло, я беру 3-х литровую тарелку, ставлю на неё 3-х литровое сито из нержавейки стали с мелкими ячейками (для того чтобы постоянно не иметь проблем с марлею, и не расходовать её) подходящее по размеру под мою тарелку, и потихоньку выливаю творог с сыровоткой.

В результате этих манипуляций мы имеем такие Живые – Щелочные продукты как:

- сметана 250 грамм показатель по ОВП Метру -250;

- творог 1000 грамм показатель по ОВП Метру -250;

- сыроватка 1750 грамм показатель по ОВП Метру -225.

В результате мы получили ценнейшие продукты питания которые не только будут усвоены на 95% нашим организмом сразу, без трат жизненной энергии организма на переработку и усвоение, но и имеющие щелочной показатель -200 единиц. Что более чем в два раза ЛУЧШЕ показателя крови здорового, молодого организма, а значит эти продукты питания являются БЕЗЦЕННЫМ естественным лекарством от всех болезней. Так как в щелочной среде болезнетворные бактерии, микробы, гельминты и грибки НЕРАЗВИВАЮТСЯ, а только лишь гибнут.

При этом организм направляет излишки щелочного баланса на процессы омоложения, очищения, и гармонизации клеток всего организма в данном случае человека.

Например когда у мои котов появляются признаки деятельности гельминтов, вместо таблеток я их начинаю кормить живым творогом, и все признаки зараженности гельминтами пропадают в течении 2-3 дней.

Данный рецепт является базовым, но если у вас нет времени, или вам не нужны все эти разнообразные продукты, то просто пусть молоко постоит в тех же условиях только раз в сутки помешивайте, и к концу вторых суток у вас образуется продукт который в простом народе ошибочно называют Кислое, а старое (более точное как оказалось) народное название ПРОСТОКВАША – показатель по ОВП Метру -225.

Когда я проводил свои наблюдения, и измерения при помощи ОВП Метра, и вспомнил название ПРОСТОКВАША, то немедленно приступил к изучению показателей КВАСОВ. Так как я знал про их широкое применение не только в народной культуре питания, но и как обязательного продукта питания при лечении раненых в Царской армии. Знал, но не понимал причины такого внимания к этому продукту питания и лечения.

Я проводил сквашивание всего – разного вида хлеба, зерен различных растений, грибов, ягод, орехов, фруктов, травы различных видов и много другого. Результатом моих наблюдений, и измерений стал Универсальный Ключ в работе Живой Природы. Так как во всех случаях правильного сквашивания у меня получался один результат: кислотная вода (показатель по ОВП Метру +400) после двух дней сквашивания при температуре от +25 до +39 градусов Цельсия без прямых солнечных лучей становилась ЩЕЛОЧНОЙ с одним показателем по ОВП Метру -225 при этом жидкость приобретала молочный привкус и белый цвет!!!

После этого многое стало на свои места, так как перед нами предстала основа Живой Жизни на Земле – Молочные бактерии, которые содержались во всем живом!!!

Универсальный рецепт Кваса такой же как у Молока, различие лишь в том что надо засыпать треть емкости зерном (орехами, травами и так далее) две трети емкости заливаем любой кислотной водой. Через 2-3 дня в теплом месте у вас есть очищенная, структурированная, Лечебная – Щелочная вода (показатель по ОВП Метру -225) со всеми витаминами содержащимися в основе кваса (зерне, орехах, травах и т.д.). При этом на самом верху у вас соберутся все вредные легкие примеси, содержащиеся в воде, все тяжелые примеси опустятся на дно. Поэтому верхний осадок надо убирать, а нижний не взбалтывать при сцеживании кваса. Использовать основу кваса можно 2-3 раза не более.

Если из всего живого что было использовано при сквашивании (зерна, травы, орехи, фрукты, овощи, и грибы всех видов что были мне доступны) выходили на первый план молочные бактерии, которые трансформировали в процессе своей жизнедеятельности кислотную воду в щелочную. Это значит что основой питания и роста ВСЕГО живого, и здорового как то растений, животных так и самого человека являются Молочные бактерии.

Стало понятно почему в основе всей нашей народной культуры лежит именно МОЛОКО (если быть более точным то процесс СКВАШИВАНИЯ), и все продукты что с ним связаны, как и те кто это молоко дает человеку, в первую очередь Корова.

Обращаю особое внимание ВЕГЕТАРИАНЦОВ – КОРОВА потребляет 5 кг МЯСА в день, именно поэтому она, и вырастает до таких размеров, и является священным животным во многих уголках земли.

Именно Корова представляет собой живой пример, как должно происходить правильное питания всех живых существ, а именно:

- потребление растительной пищи в сыром виде, и её тщательное пережевывание Коровой приводит к тому что МОЛОЧНЫЕ бактерии содержащиеся во всем живом, и здоровом растительном мире, начинают в желудках Коровы размножатся и СКВАШИВАТЬ растительную массу.

Тем самым Корова получает из этого процесса для свой жизнедеятельности 5 кг Идеального Мяса в виде Белка Молочных бактерий + Щелочную структурированную воду + необходимые витамины из растений в уже переработанном молочными бактериями виде. Нам же она отдает часть своей работы в виде излишков МОЛОКА, и идеальное удобрение для жизни новых растений – при правильном обращении человека с ним.

Именно поэтому анализы Крови взятые у Вегетарианцев намного хуже чем у СЫРОЕДОВ, так как именно Сыроед запускает в своем организме процесс СКВАШИВАНИЯ. Вегетарианцы же НЕ понимая природные процессы продолжают использовать Температуры при приготовлении пищи, в результате чего основа жизни и Здоровья на земле, Молочные бактерии, в Растительной пище гибнет, а Вегетарианцы вместо здоровья получают болезни и другие сопутствующие проблемы.

Правильное обращение с отходами жизнедеятельности живых существ состоит в том, что их нужно обрабатывать с наступлением теплого периоды года МОЛОКОМ. Тогда вместо неприятного запаха, и развития болезнетворных бактерий и микроорганизмов ВЫ получите Идеальное полностью СКВАШЕННОЕ Удобрение.

За время прохождения системы питания, у многих живых существ сквашивание или не происходит, или происходит частично, поэтому оставшуюся питательную среду, и надо повторно обработать МОЛОКОМ. Если этого не сделать на этой питательной среде начнут развиваться болезнетворные микроорганизмы, гельминты и т.д.

Так как я сам живу в сельской местности то могу утверждать на 100% что данная технология работает!!! Обработка молоком курятника и выгребной ямы приводит к отсутствиям неприятных запахов, а значит не только дает нам идеальное удобрение в будущем, но и решает проблемы отходов жизнедеятельности ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ на ЗЕМЛЕ. (Измерения ОВП Метром, сквашенных отходов, это подтверждает. Вода в растворе из показания кислотности +400 становится -225).

Очень рекомендую этот способ всем кто занимается сельским хозяйством, так как применив его вы получите вместо проблем, и болезней у почвы – растений – животных- людей, только выгоду, а именно идеальные удобрения, и естественную защиту от болезней.

Молочные бактерии, и есть основа ПЛОДОРОДНОГО слоя Земли. Они не любят прямые солнечные лучи, и поэтому живут под Землей на глубинах ниже шести сантиметров.

Применение отвальной пахоты (переворачивания почвы) на полях приводит к тому что молочные бактерии попадают в неприемлемые для себя условия и гибнут, а их место занимают болезнетворные бактерии которые мы знаем под названием – ДРОЖЖИ (подробнее о них чуть ниже). Применение на полях большого количества агрессивной химии, и химических удобрений завершают процесс уничтожения основы жизни, и плодородия – Молочных бактерий. Именно поэтому сегодняшнее хозяйствование на полях приводит к опустыниванию Земли. Результат на лицо падение качества продукции за последние 100 лет более чем в 4 раза, плюс снижение урожайности в 4 раза.

По выводам Институтов Почвоведения нынешнее состояние земли на полях можно описать так:

- Почва 100 лет назад это Богатырь пышущий здоровьем, а сейчас это хилый пациент присмерти, находящийся в реанимации и под капельницей.

У наших предков было ассоциативное восприятие, и мои наблюдения позволили мне понять про какую страну и о чем они передали нам информацию: Молочные реки Кисельные берега.

Дело в том что Кысень (кисель) – на южно Славянском означает КИСЛОРОД, а Молоко как вы уже знаете несет щелочной показатель минимум -100 по ОВП Метру.

Для современного человека послание из прошлого надо понимать так: Если вы являетесь частью Природы, и у вас растет много растений по берегам рек – система Лес или Сад = Дерево + лиана на нем + кустарники + цветы + травы + в основе всего этого ГРИБНИЦА (все многолетнее). То в результате Жизненных процессов этих высших растениях, которые используя энергию Солнца дадут Планете чистый воздух – Кислород, и очистят, и структурируют воду до состояния Щелочной, и дадут нам = Молочные реки = здоровье нашей МАТЕРИ ЗЕМЛИ = Здоровье ЧЕЛОВЕКА.

Уничтожение Природы человеком достигло таких масштабов, в результате вырубки лесов, неправильного ведения хозяйствования на полях, что реки превратились в кислотные, а вода вместо жизни несет только смерть и болезни.

Исправить все что мы натворили вот наша задача. Вернуть здоровье всей Планете земля можно только если каждый заведет свое Родовое поместье посадит там высшие многолетние растения, и тем самым вернет здоровье нашей МАТЕРИ ЗЕМЛЕ и всему человечеству. Тогда ту планету где мы проживаем вновь станут называть земле где Молочные реки и Кисельные берега.

Как у каждой медали есть две стороны, так и любой минус можно обратить в плюс, причем очень быстро.

Поэтому я предлагаю Вам посмотреть на вопрос шире, и использовать ту ситуацию в которой мы оказались на саморазвитие, а не уничтожение.

Дело в том что кислотность Воды говорит нам о содержащийся в ней СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ которую мы без особых усилий должны взять, и использовать на свои нужды, а именно ОСВЕЩЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ.

При этом закон сохранения энергии никто еще не отменял, и использованная нами энергия, содержащаяся в Воде, поменяв свою форму снова вернется в природу, а именно в ВОДУ (реки, озера, моря и океаны). Т.е. я вам предлагаю схему БЕЗТОПЛИВНЫХ, БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛГИЯ.

Все знают что вода является прекрасным проводником Электричества. но многие забывают о том что вода не только проводник но еще и аккумулятор для Природной Энергии. Измерения осадков показывают что эта энергия идет с верхних слоев Атмосферы, где она скапливается и получается Землей от Солнца!!!

Дождь несет в себе энергию которая должна быть использована в процессах роста живой природы Молочными бактериями в высших растениях. Массовое Уничтожения биологической жизни привело к тому что эта энергия не используется, а накапливается делая среду Кислотной.

Для тех кому это интересно я привожу схему получения электричества из любой кислотной жидкости.

Для тех кто захочет реализовать Безтопливное получение электричества, я рекомендую для начала ознакомится с Природной Круговой Системой Химических Элементов наших предков. Так как в таком виде вы лучше поймете какие металлы лучше использовать для получения максимального энергетического потенциала.

Использовав эту таблицу вы сможете понять почему Фараоны держать в руках подобие цилиндров из разных материалов, типы этих материалов можно определить по таблице, так как именно они дают Максимальный Энергетический потенциал – например такие как Медь и Серебро.

Плюс параллельно эта система является отражением принципа известного нашим предкам под названием Квадратура КРУГА, или ЦВЕТОК ЖИЗНИ – принципов построения ВСЕГО В НАШЕМ МИРЕ.

После того как стало понятно что основой жизни на Земле является МОЛОЧНЫЕ бактерии, еще одна информация которую нам передали наши предки из прошлого предстала для меня в новой свете. Разберем такое известное слово как ГАЛАКТИКА:

• ГА – путь;

• Лакт – (лат. lac (lactis) молоко) первая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к молоку;

• ТИКа- особый вид небесного движения.

Галактика – звездное скопление в которой преобладающей формой жизни являются млекопитающие. Другое название Млечный путь – еще раз подтверждает это предположение. Дополнительным подтверждением данной информации может служить то что соседнее звездной скопление ниша предки называли АНДРОМЕДА. До недавнего времени данное название простому человеку практически не о чем не говорила, пока наши друзья в АМЕРИКЕ не начали продвижение в массовое сознание населения таких существ как АНДРОГИНОВ.

АНДРОГИНЫ – существа наделённый внешними признаками обоих полов, объединяющий в себе оба пола, либо лишённый каких бы то ни было половых признаков. Существо который чувствует себя и мужчиной, и женщиной.

Статуэтка найде археологами в Ираке:

Имеет ли связь информация о звездном скоплении с преобладающими формами ЖИЗНИ в нем в виде двуполых существ – АНДРОГИНОВ, и ПЧЕЛОПОДОБНЫХ существах – МЕДА, решать конечно вам.

Неправильная хозяйственная деятельность человека привела к тому что на Земле вместо Молочных бактерий на первое место вышли ДРОЖЖЕВЫЕ бактерии – десятки тысяч бактерий которые я объединил по единым признакам – выработка в процессе жизни деятельности спирта (алкогольный привкус), и ЗАКИСЛЕНИЕ воды (в том числе и в ЧЕЛОВЕКЕ)!!!

За последние 100 лет нас перевели с природной системы питания основанной на здоровье, и системе СКВАШИВАНИЯ Молочными бактериями на систему Брожения Дрожжевыми бактериями.

Самым опасным для Человека современные технологии сделали именно ХЛЕБ -так как это повседневный продукт питания для всех, даже детей. Ранее вы знаете что Хлеб делали исключительно на ЗАКВАСКАХ – мои наработки позволили отказаться от них и сразу перейти к УНИВЕРСАЛЬНОМУ компоненту для ВСЕЙ выпечки Живому МОЛОКУ, а лучше к его Щелочным составляющим – Сметана, Сыроватка!!!

Нам даже сейчас не так важно что Хлеб на МОЛОКЕ в Три -Четыре раза сытнее и здоровея современного, плюс Хранится и остается свежим хоть месяц. Дело в другом – Вам говорят что Дрожжи погибают в процессе Выпечки, но это не так!!!

Чтобы это понять возьми современный Хлеб срок хранений которого ВСЕГО 72 часа, и оставьте его в том кулечке что купили, и на 4-е сутки вы увидите не только Зеленую Плесень, но и РЕЗКИЙ Дрожжевой запах. Для тех кому это мало рекомендую сделать из этого Хлеба квас по рецепту описанному Выше, и провести измерения ОВП Метром которые покажут Закисление воды в 3-5 и более РАЗ!!!

И потребляя такую заразу вы хотите быть здоровыми и долго сохранять молодость?

Какие негативные эффекты вышли на первый план проблем ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в мире из-за массового использования ДРОЖЖЕЙ:

• Закисление окружающей среды – растет плюсовой показатель Воды в Человеке, и на всей Планете Земля, повышенная кислотность создает среду для развития всех ИЗВЕСТНЫХ болезнетворных Бактерий, Вирусов, Гельминтов, Ускорения процессов СТАРЕНИЯ и т.д.;

• Избыточная масса тела – растет как на Дрожжах, вот Главная внутренняя причина того что Человечество стремительно набирает лишний ВЕС;

• Сахарный Диабет – еще одна чума человечества за которую ответственны дрожжи, у детей за диабет ответственные их зараженные Дрожжами Родители;

• РАКОВЫЕ болезни – это разросшийся грибок кандиды – ДРОЖЖЕВОЙ Грибок, имеющий паразитарную природу, живет даже в организме здоровых людей; сильный иммунитет держит кандиду под контролем, но если организм ослаблен – ЗАКИСЛЕНИЕ, грибок распространяется по телу и вызывает злокачественные опухоли – ИССЛЕДОВАНИЯ итальянца Тулио Симончини.. (< ![CDATA[ ]]> http://russiahousenews.info/health/gribok-kandida-…< ![CDATA[]]>)

Массовое применение ДРОЖЖЕЙ привело к нарушению Кислотно – Щелочного баланса на всей Планете Земля, так и в каждом её обитатели в сторону повышенной Кислотности. Понять причины происходящего, и восстановить правильное соотношения Кислотно – Щелочного баланса не только в каждом человеке но и во всей Природе вот наша задача. В этом нам поможет Культура наших предков, и современные методы контроль (ОВП Метры). Объединив все самое лучшее из прошлого собранного нашими предками в Культуре, и заново все проверив и переосмыслив, современными методами, у Человечества есть шанс все это исправить.

В Свете открывшейся информации мы уже можем утверждать что Живая и Мертвая вода существует, а значит и возможность возврата к жизни погибших, которая дошла к нам из Сказок, былин и легенд, может быть просто технологией наших предков, которая когда – то станет доступной и нам. Лично я не вижу никаких запретов Природы на такие возможности, запрет находится лишь в головах у людей, преодолеют ли люди его покажет время.