Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО и деятельность военной миссии альянса в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация её сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии», — сказал министр.

Если у Североатлантического альянса возникнут экстренные дела, то они смогут обратиться к российскому послу в Бельгии, добавил министр.

Лавров констатировал, что Москва не будет «продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже заявило о невозможности таких перемен», показав, что «ни в какой совместной работе не заинтересовано». «У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют условия для элементарной дипломатической деятельности», – указал он.

Пресс-служба МИД РФ напомнила, что 6 октября генсекретарь альянса Йенс Столтенберга без объяснения причин отозвал с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократил общую численность состава дипмиссии до 10 человек.

«Численность нашего диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась в одностороннем порядке натовцами в 2015 и 2018 годах – после решения альянса от 1 апреля 2014 года приостановить всё практическое гражданское и военное сотрудничество между Россией и НАТО. Были также максимально ограничены допуск наших дипломатов в штаб-квартиру альянса и связи с его международным секретариатом. Заморожены контакты по военной линии, – говорится в сообщении. – Перечисленные действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы. Линия альянса в отношении нашей страны становится всё более агрессивной. “Российская угроза” раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его востребованности в современных геополитических условиях».

После решения о лишении аккредитации Столтенберг говорил, что это оно не связано с какими-то конкретными делами. «Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб», – сказал он. Вместе с тем генсек отметил, что в альянсе по-прежнему готовы к сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение НАТО удивляет своей бесцеремонностью, а обвинения в «злонамеренных действиях» в адрес российских дипломатов она назвала безосновательными и лицемерными.

По материалам cайта МИД РФ, РБК, ТАСС, «Интерфакса»