Мирослав Морозов о боевых действиях в Южной Балтике в конце 1944 г. Часть 1
Мирослав Эдуардович Морозов о боевых действиях в Южной Балтике в конце 1944 года. Часть 1.
- Какие силы Кригсмарине были задействованы для организации снабжения Курляндской группировки Вермахта?
- Как было организовано снабжение и перевозить войск на Курляндский полуостров?
- Какие силы задействовало командование КБФ для противодействия перевозкам из Данцига в Либаву?
- Как Кригсмарине организовали противодействие советским пордводным лодкам и авиации?
- Какие силы Кригсмарине были задействованы поддержки Вермахта в районе Мемеля?
- Каковы были результаты действий и какие потери понесли противники?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:
О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве:
https://youtu.be/72QygaJYT8E
О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова:
https://youtu.be/w9erF58iTDc
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:
https://youtu.be/UGE42aQ9cg4
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:
https://youtu.be/WOwEmDyTUVk
Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:
https://youtu.be/l-anUMzWjdk
Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:
https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2
https://youtu.be/doVxGyZ3pSM
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1
: https://youtu.be/whBAKl0dk6w
Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:
https://youtu.be/8s5HA8cNO1g
Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:
https://youtu.be/jSaNaKQXJsI
Боевые действия в Северной Балтике в конце 1944 г.:
https://youtu.be/kqSb2NwyA-0