Мирослав Эдуардович Морозов о боевых действиях в Южной Балтике в конце 1944 года. Часть 1.

- Какие силы Кригсмарине были задействованы для организации снабжения Курляндской группировки Вермахта?

- Как было организовано снабжение и перевозить войск на Курляндский полуостров?

- Какие силы задействовало командование КБФ для противодействия перевозкам из Данцига в Либаву?

- Как Кригсмарине организовали противодействие советским пордводным лодкам и авиации?

- Какие силы Кригсмарине были задействованы поддержки Вермахта в районе Мемеля?

- Каковы были результаты действий и какие потери понесли противники?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:

О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве:

https://youtu.be/72QygaJYT8E

О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова:

https://youtu.be/w9erF58iTDc

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:

https://youtu.be/UGE42aQ9cg4

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:

https://youtu.be/WOwEmDyTUVk

Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:

https://youtu.be/l-anUMzWjdk

Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:

https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2

https://youtu.be/doVxGyZ3pSM

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1

: https://youtu.be/whBAKl0dk6w

Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:

https://youtu.be/8s5HA8cNO1g

Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:

https://youtu.be/jSaNaKQXJsI

Боевые действия в Северной Балтике в конце 1944 г.:

https://youtu.be/kqSb2NwyA-0