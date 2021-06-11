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Мирослав Морозов о действиях КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2

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Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о действиях КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2.
- Каковы были результаты действий в августе экипажей минно-торпедной авиации против немецкого судоходства в Рижском заливе?
- С помощью каких тактических приемов предполагалось бороться с судоходством противника на Балтике?
- Как Кригсмарине помогли Вермахту деблокировать группу армий "Север"?
- Почему ВВС Красной армии не поддержали действия ВВС КБФ по действиям по кораблям и судам противника на Балтике?
- Каковы были успехи и потери экипажей торпедоносцев и топмачтовиков в сентябре 1944 года?
- Почему были понесены тяжелые потери самолетов ВВС КБФ в ходе ударов по порту Либава 16 сентябре 1944 года?
- Как "кузнечик" Сергей Петрович Пудов в своих первых трех боевых вылетах потопил немецкий миноносец и повредил два транспорта, погиб и не получил никаких наград?
- Как противник эвакуировал на судах и кораблях войска и грузы из порта Таллин?
- Как потери удалось нанести противнику экипажам минно-торпедной авиации КБФ?
- На сколько, по сравнению с 1943 годом, увеличились потери торпедоносцев?
- Почему не была качественно и количественно усилена группировка ударной авиации ВВС КБФ в 1944 году?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UGE42aQ9cg4
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