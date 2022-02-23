Мирослав Морозов. Бои на Балтике в 1945 году. Часть 6. Борьба на коммуникациях в апреле
Мирослав Морозов. Бои на Балтике в 1945 году. Часть 6. Борьба на коммуникациях в апреле.
- Какое значение имел захват советскими войсками Данцига и Готтенхаффена?
- Почему немецкому командованию не удалось массово использовать соединения сформированные из моряков в боях?
- Почему немцы не отказывались от обороны косы Хель и какие силы и средства были для этого использованы?
- Какие грузы пытались вывозить из устья Вислы и с косы Хель?
- Как в апреле немцы пытались снабжать Курляндскую группировку?
- Какая ситуация с наличием топлива у Кригсмарине сложилась к 20-м числам апреля?
- Как противнику в апреле пытались помешать подлодки КБФ?
- Какие успехи были у советских подводников в апреле?
- С какой интенсивностью и по каким целям действовали в апреле ВВС КБФ?
- Какие успехи и потери были в апреле у ВВС КБФ?
- Как в апреле пытались реорганизовать действия торпедных катеров КБФ?
- Какие успехи были в апреле у торпедных катеров КБФ?
- Сколько конвоев смогли провести Кригсмарине с востока на запад за апрель?
- Сколько военнослужащих и беженцев смогли вывезти немцы с востока на запад за апрель?
- Какие потери понесли немцы в транспортах и боевых кораблях?
- Сколько войск противника смогли эвакуировать Кригсмарине из Данцигской бухты, устья Вислы и косы Хель и сколько войск Вермахта там оставалось до конца войны?
- Какие итоги действий КБФ в марте – апреле 1945 года по немецким коммуникациям?
- Какова эффективность действий КБФ в марте – апреле 1945 года на немецких коммуникациях?
Предыдущие ролики про боевые действия на Балтике в 1945 году:
Часть 1. Немецкая эвакуация морем из Восточной Пруссии:
https://youtu.be/dFtDlUldDDU
Часть 2. Поход подлодки С-13, победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско:
https://youtu.be/6B2HQvu4zFE
Часть 3. «Кригсмарине против Красной армии»:
https://youtu.be/_nPhdvAUyek
Часть 4. Неудачная блокада Курляндской группировки:
https://youtu.be/ho2vfH1xsb8
Часть 5. Борьба за коммуникации в марте:
https://youtu.be/gM0bQQ3lO0w
Cсылка на книгу М.Э. Морозова:
https://kmbook.ru/shop/sovetskie-podv…
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