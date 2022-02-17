Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Мирослав Морозов. Бои на Балтике в 1945 году. Часть 5. Борьба за коммуникации в марте

75 0

Мирослав Морозов. Бои на Балтике в 1945 году. Часть 5. Борьба за коммуникации в марте.
- Какая обстановка сложилась к началу марта 1945 года в Восточной Пруссии и Померании?
- Каковы были результаты Восточно-Померанской наступательной операции?
- Сколько конвоев в марте проводились в Либаву и Данцигскую бухту?
- Как действовали ВВС союзников по немецким портам на Балтике?
- Как противнику пытались помешать подлодки КБФ?
- Какие успехи были у советских подводников?
- Как противнику пытались помешать торпедные катера КБФ?
- Как действовали ВВС КБФ?
- Какие успехи были у экипажей ВВС КБФ?
- Какие потери понес в самолётах и торпедных катерах КБФ?
- Сколько грузов за март смогли перевезти немцы в Курляндию и Данцигскую бухту?
- Сколько людей смогли вывезти немцы с востока на запад за март?
- Какие вывод сделало руководство ВМФ по итогам действий КБФ в марте 1945 года?

Предыдущие ролики про боевые действия на Балтике в 1945 году:
Часть 1. Немецкая эвакуация морем из Восточной Пруссии:
https://youtu.be/dFtDlUldDDU
Часть 2. Поход подлодки С-13, победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско:
https://youtu.be/6B2HQvu4zFE
Часть 3. «Кригсмарине против Красной армии»:
https://youtu.be/_nPhdvAUyek
Часть 4. Неудачная блокада Курляндской группировки:
https://youtu.be/ho2vfH1xsb8

Cсылка на книгу М.Э. Морозова:
https://kmbook.ru/shop/sovetskie-podvodnye-lodki-vo-vtoroj-mirovoj-vojne-letopis-boevyh-pohodov-encziklopediya/

Поддержи выпуск лекций Мирослава Морозова на нашем канале: https://tacticmedia.ru/donate/zaday-vopros-miroslavu-morozovu.php
Мы на Sponsr.ru: https://sponsr.ru/tacticmedia/
https://www.facebook.com/groups/Tacticmedia
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gM0bQQ3lO0w
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мирослав Морозов. Бои на Балтике в 1945 году. Часть 4. Неудачная блокада Курляндской группировки.
Мирослав Морозов. Бои на Балтике в начале 1945г. Часть 3. «Кригсмарине против Красной армии».
Мирослав Морозов. Бои на Балтике в начале 1945 г. Часть 1. Немецкая эвакуация морем
Мирослав Морозов. Бои на Балтике в начале 1945г. Часть 2. Победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско
Мирослав Морозов о боевых действиях в Южной Балтике в конце 1944 г. Часть 2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru