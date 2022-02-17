Мирослав Морозов. Бои на Балтике в 1945 году. Часть 5. Борьба за коммуникации в марте
Мирослав Морозов. Бои на Балтике в 1945 году. Часть 5. Борьба за коммуникации в марте.
- Какая обстановка сложилась к началу марта 1945 года в Восточной Пруссии и Померании?
- Каковы были результаты Восточно-Померанской наступательной операции?
- Сколько конвоев в марте проводились в Либаву и Данцигскую бухту?
- Как действовали ВВС союзников по немецким портам на Балтике?
- Как противнику пытались помешать подлодки КБФ?
- Какие успехи были у советских подводников?
- Как противнику пытались помешать торпедные катера КБФ?
- Как действовали ВВС КБФ?
- Какие успехи были у экипажей ВВС КБФ?
- Какие потери понес в самолётах и торпедных катерах КБФ?
- Сколько грузов за март смогли перевезти немцы в Курляндию и Данцигскую бухту?
- Сколько людей смогли вывезти немцы с востока на запад за март?
- Какие вывод сделало руководство ВМФ по итогам действий КБФ в марте 1945 года?
Предыдущие ролики про боевые действия на Балтике в 1945 году:
Часть 1. Немецкая эвакуация морем из Восточной Пруссии:
https://youtu.be/dFtDlUldDDU
Часть 2. Поход подлодки С-13, победы капитана 3 ранга А.И. Маринеско:
https://youtu.be/6B2HQvu4zFE
Часть 3. «Кригсмарине против Красной армии»:
https://youtu.be/_nPhdvAUyek
Часть 4. Неудачная блокада Курляндской группировки:
https://youtu.be/ho2vfH1xsb8
Cсылка на книгу М.Э. Морозова:
https://kmbook.ru/shop/sovetskie-podvodnye-lodki-vo-vtoroj-mirovoj-vojne-letopis-boevyh-pohodov-encziklopediya/
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