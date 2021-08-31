Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о боевых действиях в северной части Балтийского моря в конце 1944 г.

- Как планировали и осуществляли проводку финских судов с репарациями?

- Что СССР вывозил из Швеции?

- Как пытались снабжать и перевозить войска на Моонзундские острова из Хельсинки?

- Какие силы Кригсмарине задействовало для противодействия советским перевозкам?

- Каковы были результаты, какие потери понесли противники?

- Каким путем снабжали группировку на Моонзундских островах?

- Чего опасалось на море командование Кригсмарине осенью 1944 года?

- Что представляла собой эскадра КБФ осенью 1944 года?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:

О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве:

https://youtu.be/72QygaJYT8E

О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова:

https://youtu.be/w9erF58iTDc

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:

https://youtu.be/UGE42aQ9cg4

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:

https://youtu.be/WOwEmDyTUVk

Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:

https://youtu.be/l-anUMzWjdk

Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:

https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2

https://youtu.be/doVxGyZ3pSM

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1

: https://youtu.be/whBAKl0dk6w

Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:

https://youtu.be/8s5HA8cNO1g

Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:

https://youtu.be/jSaNaKQXJsI