Мирослав Морозов о боевых действиях в Северной Балтике в конце 1944 г.
Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о боевых действиях в северной части Балтийского моря в конце 1944 г.
- Как планировали и осуществляли проводку финских судов с репарациями?
- Что СССР вывозил из Швеции?
- Как пытались снабжать и перевозить войска на Моонзундские острова из Хельсинки?
- Какие силы Кригсмарине задействовало для противодействия советским перевозкам?
- Каковы были результаты, какие потери понесли противники?
- Каким путем снабжали группировку на Моонзундских островах?
- Чего опасалось на море командование Кригсмарине осенью 1944 года?
- Что представляла собой эскадра КБФ осенью 1944 года?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:
О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве:
https://youtu.be/72QygaJYT8E
О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова:
https://youtu.be/w9erF58iTDc
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:
https://youtu.be/UGE42aQ9cg4
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:
https://youtu.be/WOwEmDyTUVk
Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:
https://youtu.be/l-anUMzWjdk
Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:
https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2
https://youtu.be/doVxGyZ3pSM
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1
: https://youtu.be/whBAKl0dk6w
Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:
https://youtu.be/8s5HA8cNO1g
Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:
https://youtu.be/jSaNaKQXJsI