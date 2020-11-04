65 лет назад в Севастопольской бухте затонул линкор «Новороссийск». По разным данным, трагедия унесла жизни от 607 до 829 моряков. К гибели корабля привёл мощный взрыв, причины которого до сих пор вызывают споры среди историков. Наиболее популярными версиями остаются детонация старой немецкой донной мины и действия иностранных подводных диверсантов.

29 октября 1955 года на севастопольском рейде в результате мощного взрыва затонул советский линкор «Новороссийск». Причины взрыва до сих пор неизвестны.

«Юлий Цезарь» и «Новороссийск»

Линкор «Новороссийск» пробыл в составе советского военно-морского флота относительно недолго. Он достался СССР как часть репараций после завершения Великой Отечественной войны.

Изначально корабль назывался Giulio Cesare («Юлий Цезарь»). Он был заложен в 1910 году на верфи фирмы Ansaldo (Генуя) и накануне Первой мировой войны вошёл в состав военно-морских сил Италии.

В ходе Первой мировой Giulio Cesare принимал участие в нескольких операциях, но в боевые столкновения с противником так ни разу и не вступил. В межвоенное время на корабле прошла масштабная модернизация. После вступления Италии во Вторую мировую линкор был задействован в боевых операциях, но уже в 1942 году из-за недостатков в конструкции использовался как учебное судно и плавучая казарма.

После капитуляции Италии её флот подлежал разделу между державами-победительницами в рамках репараций. СССР стремился получить более современные линкоры, однако из-за позиции западных стран Советскому Союзу достался устаревший Giulio Cesare.

В 1949 году на линкоре был поднят советский флаг. Он был переведён в Севастополь и получил новое название «Новороссийск». До передачи СССР корабль несколько лет находился на стоянке без надлежащего техобслуживания. Поэтому после включения линкора в состав советского ВМФ он был отправлен на заводской ремонт и прошёл серьёзную модернизацию.

Фактически «Новороссийск» вошёл в строй Черноморского флота только весной 1955 года. После этого он совершил несколько выходов в море, отрабатывая задачи по боевой подготовке.

Спуск на воду Giulio Cesare © Wikimedia

28 октября 1955 года линкор вернулся из очередного похода и занял место в Севастопольской бухте (а точнее — в её части, известной как Северная бухта). Он находился примерно в 110 м от берега. Глубина в этом месте составляла порядка 17 м, не считая слоя ила. Согласно штатному расписанию, в команду «Новороссийска» входили около 1,5 тыс. матросов, старшин и офицеров. Часть из них после возвращения из похода сошли на берег в увольнение. В это время в Севастополе проходили торжественные мероприятия по случаю 100-летия обороны города в Крымской войне.

29 октября в 01:31 в районе носа судна со стороны правого борта произошёл сильный взрыв. Его мощность в ряде источников оценивается более чем в 1000 кг тринитротолуола. На корпусе образовалась пробоина площадью около 150 кв. м. В неё сразу же начала поступать забортная вода.

О произошедшем было доложено командованию флота. Было принято решение буксировать судно на мелкое место. С других кораблей, находящихся в бухте, на «Новороссийск» стали прибывать аварийные партии.

Попытки борьбы за живучесть корабля не возымели успеха. Примерно в 4:15 корабль лёг на левый борт и перевернулся. Многие из находившихся на палубе были накрыты корпусом судна, а те, кто был внутри корабля, оказались в ловушке. Спасти из затопленного линкора удалось всего несколько человек.

Количество погибших на «Новороссийске» в различных источниках оценивается от 607 до 829 человек. Более 100 моряков получили ранения.

Giulio Cesare в 1940 году © Wikimedia

Причины катастрофы

«В рамках организационных выводов после катастрофы на «Новороссийске» был снят с должности главком флота Николай Кузнецов, произошла серия отставок в руководстве ВМФ. Сейчас сложно сказать, была гибель линкора реальной причиной этих отставок или просто формальным поводом. В какой-то степени произошедшее повлияло на остановку строительства больших кораблей с артиллерийским вооружением. Была расширена охранная зона Севастополя, усилилась охрана базы. При этом причина катастрофы остаётся загадкой», — отметил в беседе с RT историк и писатель Александр Широкорад.

По словам историков, возникло сразу нескольких версий причин взрыва. Первоначально было высказано предположение о том, что сдетонировать мог боекомплект самого «Новороссийска». Однако от него быстро отказались. Края пробоины в корпусе были вогнуты внутрь, снаряды, по свидетельствам очевидцев, остались на своих местах, да и взрыв от детонации боекомплекта «Новороссийска» был бы гораздо сильнее.

Среди других потенциальных причин катастрофы называли старую немецкую донную мину, торпедную атаку с зарубежной подводной лодки, действия иностранных диверсантов. Участники официального расследования склонялись к версии с немецкой миной, тем более что их в районе Севастополя находили ещё на протяжении десятилетий. Однако это предположение столкнулось с обоснованной критикой.

«Боеприпасов, которые могли бы вызвать настолько масштабные разрушения на «Новороссийске», на дне Севастопольской бухты не было. Да и сама возможность того, чтобы такой боеприпас сработал через десять лет после завершения войны, мне представляется весьма сомнительной», — рассказал в беседе с RT военный историк Мирослав Морозов.

Эксперты отмечают, что источники электропитания мины должны были разрядиться за столь долгий срок, а взрыватели — прийти в негодность. Версию с торпедой критиковали из-за несоответствия характера повреждений на корпусе судна картине торпедной атаки и потенциальных сложностей с использованием субмарины в конкретном месте.

«Если исходить из метода исключения, то наиболее вероятным выглядит предположение о диверсии», — отметил Мирослав Морозов.

«Новороссийск» в 1950 году © Wikimedia

По словам Александра Широкорада, ходили слухи, что итальянские военные якобы грозились уничтожить линкор, если он будет служить СССР, однако каких-то документальных подтверждений этому нет. Правда, гипотетически итальянские вооружённые силы имели средства для совершения такого рода диверсии — их подводный спецназ считался одним из самых хорошо подготовленных специальных подразделений времён Второй мировой войны и к тому же имел опыт действий в районе Крымского полуострова.

Другими потенциальными организаторами диверсии историки называли британских военных, ссылаясь на то, что у официального Лондона существовали опасения относительно перспектив размещения на «Новороссийске» ядерного оружия. Однако никаких фактических доказательств в пользу данной версии также не существует.

Критики «диверсионного следа» в гибели линкора отмечают, что действия иностранного спецназа на рейде одной из важнейших советских военных баз были бы крайне рискованны как с военной, так и с политической точки зрения. И западные страны вряд ли стали бы давать повод для начала Третьей мировой войны ради уничтожения одного устаревшего корабля.

В 1957 году «Новороссийск» был поднят со дна, отбуксирован в Казачью бухту Севастополя и разрезан на металл. Большую часть погибших моряков похоронили на Братском кладбище Севастополя. В 1963 году там был возведён мемориал в память о жертвах катастрофы. Другие члены команды «Новороссийска» были похоронены на севастопольском Кладбище коммунаров.

Памятник морякам линкора «Новороссийск» на Кладбище коммунаров в Севастополе © Wikimedia

Вскоре после катастрофы были подготовлены представления о награждении погибших и выживших моряков с «Новороссийска», а также военнослужащих, принимавших участие в спасательной операции. Однако награждение по неизвестным причинам в 1950-е годы не произошло и состоялось только в 1999 году после неоднократных обращений со стороны ветеранов.

По мнению Александра Широкорада, при ликвидации последствий взрыва на «Новороссийске» были допущены трагические ошибки. В частности, несмотря на тяжесть ситуации, с корабля не были эвакуированы люди, из-за чего количество жертв катастрофы возросло.

«В целом в случившемся на «Новороссийске» тяжело сейчас кого-то винить. Подобные трагедии, к сожалению, происходят в мирное время, когда трудно становится поддерживать боеготовность на том же уровне, что и во время войны. Гибель сотен людей — это страшная трагедия, но тектонических структурных изменений на советском флоте катастрофа 1955 года не вызвала», — подытожил Мирослав Морозов.

Обложка: Линейный корабль «Новороссийск» в Севастополе, 1949 год © Wikimedia

Источник: https://nstarikov.ru/prichina-katastrofy-ostajotsja-zagadkoj-kak-pogib-sovetskij-linkor-novorossijsk-120951