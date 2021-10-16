Немец что-то копал… может себе могилу?! Я ждала, а потом выстрелила. Воспоминания девушки-снайпера
Воспоминания о войне девушки-снайпера. Васильева Ольга Александровна за время проведённое на фронте уничтожила 185 солдат и офицеров противника.
"Летом 1943 года в штаб 322-го батальона пришла никому незнакомая девушка. Она вручила комбату приказ командира 255-й бригады морской пехоты, в котором говорилось, что старший краснофлотец Васильева Ольга Александровна направляется в их батальон для прохождения дальнейшей службы. Но прочитав приказ комбат стал отговаривать Ольгу, рассказывая ей о тяжёлой солдатской службе, тем более что она пришла на фронт со второго курса медицинского института и могла стать санинструктором в тылу. Но не смотря на все уговоры решительная девушка стояла на своём – пройдя специальные курсы Ольга пришла на фронт и хотела быть только снайпером! На следующий день, перед рассветом, Ольга Васильева отправилась на свою первую "охоту". Но ни в первый, ни во второй выход так и не удалось найти удачную позицию для стрельбы. На третье утро Ольга выбрала другую, совершенно новую позицию и когда стало светать, она заметила ритмичные движения лопаты, выбрасывавшей из окопа землю. Враг согнувшись что-то копал…"