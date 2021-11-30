Их пули пролетали в сантиметре от моего лица, но я всё равно выиграл эти снайперские дуэли…
История советского снайпера Кучменко Григория Тихоновича и его три снайперские дуэли с немецкими снайперами…
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
0:01 Как воевал Советский снайпер Кучменко Григорий Тихонович
0:34 Наградной лист снайпера
Снайперские дуэли:
2:12 Снайпер в бочке
3:49 Пустая немецкая каска
5:06 Я выстрелил по амбразуре, а немецкий снайпер тут же ответил и его пуля пролетела в сантиметре от моего лица
6:21 Итоги работы советского снайпера
Другие снайперские истории:
Немец что-то копал… может себе могилу?! Я ждала, а потом выстрелила. Воспоминания девушки-снайпера – https://youtu.be/BuzgexgrSNQ
«Он пил кофе, запрокинул голову и я выстрелил!»- Снайпер Василий Зайцев Воспоминания о войне – https://youtu.be/Cvq5xz5uHyw