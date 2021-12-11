“Выглянул из окопа, тут меня и…” – самые ЛУЧШИЕ, самые ПРАВДИВЫЕ Мемуары. Воспоминания о войне
Самые лучшие и самые правдивые рассказы советских солдат про бои во время Великой Отечественной войны. – Это самые короткие мемуары которые я слышал…" Из воспоминаний о войне Никулина Николая Николаевича
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Другие военные истории:
Их пули пролетали в сантиметре от моего лица, но я всё равно выиграл эти снайперские дуэли…- https://youtu.be/IVH9lHq8pSI
«Сколько раз я чуть не погиб?» Самые запоминающиеся эпизоды из фронтовой жизни. Воспоминания о войне – https://youtu.be/jTYFWV3NMtY
Отдельное СПАСИБО тем, кто поддержал материально!!!