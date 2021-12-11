Самые лучшие и самые правдивые рассказы советских солдат про бои во время Великой Отечественной войны. – Это самые короткие мемуары которые я слышал…" Из воспоминаний о войне Никулина Николая Николаевича

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Другие военные истории:

Их пули пролетали в сантиметре от моего лица, но я всё равно выиграл эти снайперские дуэли…- https://youtu.be/IVH9lHq8pSI

«Сколько раз я чуть не погиб?» Самые запоминающиеся эпизоды из фронтовой жизни. Воспоминания о войне – https://youtu.be/jTYFWV3NMtY

Отдельное СПАСИБО тем, кто поддержал материально!!!