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Сколько зарабатывали бурлаки в РКМП

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Историк Игорь Пыхалов о том, сколько зарабатывали бурлаки в РКМП.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7130742.html
Метки: история, пыхалов, российская империя
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8000 5784
    чужой сегодня в 17:14

      У бурлаков в середине Волги заработок не велик. Но они такие гордо продвинутые, что как дал бы по башке.
      Зато на Волге будет самый главный мост по пути из Китая через все столицы Дальнего Востока России.
      А еще на тольятинском ВАЗе скоро сделают 6 ступени автомат и хорошие тормоза. Тормоза застыли как в 80-х годах. Либо в занос, либо их нет. А вообще бурлакам нужно совесть иметь. Их любят и ждут.

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