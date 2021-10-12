Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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У бурлаков в середине Волги заработок не велик. Но они такие гордо продвинутые, что как дал бы по башке.
Зато на Волге будет самый главный мост по пути из Китая через все столицы Дальнего Востока России.
А еще на тольятинском ВАЗе скоро сделают 6 ступени автомат и хорошие тормоза. Тормоза застыли как в 80-х годах. Либо в занос, либо их нет. А вообще бурлакам нужно совесть иметь. Их любят и ждут.