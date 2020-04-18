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Доходы под контролем. Государство будет знать, сколько зарабатывает каждое домохозяйство

02:10. 18 апреля 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Власти хотят создать глобальную систему контроля за доходами для оказания нуждающимся адресной социальной помощи

ontrol

Власти будут знать, сколько зарабатывает каждое домохозяйство — об этом стало известно от нового премьер-министра Михаила Мишустина. Создадут такую систему для оказания адресной социальной помощи, сообщает «Интерфакс». Но в правительстве уже не раз планировали контролировать расходы россиян. И это уже создаст проблемы для тех, кто не платит налоги.

Георгий — самозанятый московский фотограф. Самозанятый в том смысле, что работает на себя. В системе, которую ФНС при Мишустине придумала для таких, как он, регистрироваться не стал. Георгий уже несколько лет читает разные сообщения, что скоро налоговая может прийти к тем, кто получает переводы на карты. Хотя все это не раз опровергали, но такие публикации появляются регулярно.

Знает Георгий и о чем пишут серьезные издания: ФНС с правительством собираются контролировать расходы населения. И вроде бы речь идет только о крупных покупках, чтобы потом прийти к гражданам и спросить, откуда деньги, и взять налоги. Но и простым получателям частных банковских переводов от таких планов не по себе, говорит Георгий.

«Все придет к тому, что мы вместо «Сбербанк Онлайн» будем пользоваться наличностью. Так или иначе, это будет просто дискомфортно. Я думаю, появятся в таком случае определенные сервисы, которые будут это как-то оформлять, переводить деньги в виде донатов, то есть пожертвований. У нас же пожертвования не облагаются налогом. Представьте, что есть, допустим, стримеры. Люди, которые стримят игры и которым люди донатят, платят, по сути, жертвуют деньги. Пожертвования у нас не облагаются налогом».

Как заявили в КПРФ, новый премьер Михаил Мишустин сказал о создании системы, которая будет контролировать доходы населения. Тут дело не в налогах, а в адресной социальной помощи. Сейчас ее получают все, кто может доказать, что они в ней нуждаются. И есть у нас, например, республики, где чрезвычайно много инвалидов и многодетных семей.

Власти же хотят создать глобальную систему, которая будет знать, сколько и на каких основаниях получает каждое домохозяйство. И если по этим данным будет видно, что семьи действительно нуждаются, то они получат от государства помощь.

В успехе, учитывая заслуги Мишустина в налоговой, можно не сомневаться. Но там, где доходы, там и расходы. Власти давно мечтают контролировать и их тоже. Опять же система ФНС позволяет отследить каждый чек, где стоит онлайн-касса. А они стоят везде. И сейчас все меньше случаев, когда, например, к риелтору приходит безработный и за наличные неизвестно с каких доходов покупает квартиру, говорит председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Екатерина Румянцевапредседатель совета директоров Kalinka Group«Система все-таки стала более прозрачной. Для ухода от налогов или открытия реального бенефициара — это практически не бывает, очень редко. За исключением каких-то очень крупных чиновников такое может быть. Но это всегда очень индивидуальные кейсы».

Допустим, налоговая увидела, что кто-то совершил или регулярно совершает крупные покупки. Все данные стекаются в ФНС. Если платят с карточки, то у налоговиков прекрасная связь с банками и они узнают имя покупателя и то, чем он занимается (или не занимается), какие доходы получает (или не получает). И сколько налогов платит (или не платит).

Тех, кто нигде не работает, но регулярно получает деньги на счет, тоже легко увидеть. Те, кто совершает крупные покупки, вроде квартиры или машины, прозрачны для Росреестра и ГИБДД. А с ними у налоговой тоже налажена связь. Купил близкий родственник? Но ФНС получает информацию из загсов.

И все это в единой системе, которая анализирует данные из разных источников. Так что прятаться будет все труднее — и малышам-самозанятым, и обеспеченным безработным. А главное, что во главе правительства встал человек, при котором создана успешная основа для этой системы.

Источник: https://www.bfm.ru/news/434303

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