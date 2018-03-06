Как жили и сколько зарабатывали русские рабочие до революции?

Рассуждая о дореволюционной жизни России, люди часто "ударяются" в две крайности. Кто-то утверждает, что переворот 1917 года случился неспроста - жизнь рабочих и крестьян была столь тяжела, что терпеть это дальше не представлялось возможным. Другие рассказывают о подъёме экономики, который привел к высокому уровню жизни всех слоёв населения.

Где же истина? Давайте на примере рабочих посмотрим, как они жили в действительности, сколько зарабатывали и на что хватало их денег.

Фабрика Морозова

Сколько работали?

Жалуясь, что вы слишком много работаете, подумайте о продолжительности рабочего дня в начале 20 века - он составлял целых 12 часов! Иногда трудиться приходилось непрерывно, иногда с перерывом: 6 часов работы, столько же отдыха и снова 6 часов работы.

И это был не худший вариант: на некоторых производствах трудовой день длился 14 часов с двумя перерывами.

Неудивительно, что люди часто не выдерживали такой нагрузки, ведь элементарно просто некогда было поспать. Впрочем, безработица была настолько высока, что даже на такую работу находилась толпа желающих, поэтому фабриканты и не торопились что-то менять в условиях труда.

Не меньше взрослых здоровых мужчин, трудились и женщины, и дети. Единственная поблажка, которая появилась перед самой революцией, - выполнение более лёгких работ.

Женщины на производстве шрапнели

Законодательно длина рабочего дня закреплена не была, поэтому каждый хозяин устанавливал его как вздумается. Естественно, не существовало никаких контролирующих организаций и жаловаться было просто некуда.

Кстати, одним из обещаний большевиков, которое они выполнили практически сразу после прихода к власти, было установление 8-ми часовой рабочей недели.

Что касается выходных и праздников, то они, к счастью, были. Некоторые историки утверждают даже, что в советской России праздничных дней было гораздо меньше, не помогло даже введение выходной субботы. Возможно это правда, но правда ещё и в том, что, как и продолжительность рабочего дня, выходные и праздники регулировал владелец производства, старавшийся сделать их минимальными.

В каких условиях трудились?

Условия труда также были далеки от совершенства. Об этом, как и о длительности рабочего дня, государство тогда не задумывалось, отдавая всё на откуп владельцам производств, поэтому каждый хозяин организовывал всё по своему разумению.

Конечно, были и образцовые, чистые, светлые и аккуратные предприятия, но в большинстве своём условия были ужасающими. Гигиена и вентиляция были настолько плохи, что рабочие постоянно болели: на фабриках махорки задыхались от пыли, на зеркальных заводах травились ртутными парами, на сахарных заводах страдали от кожных ран, вызванных патокой. Перечислять можно долго - практически каждое производство не соответствовало никаким современным нормам СанПиН-а.

Рабочие на обувном производстве

Душа на заводах, естественно, не было, а туалеты были настолько "грязными", что находится в них подолгу было невозможно. Впрочем, хозяев такое положение дел устраивало - "поход" в туалет приравнивался к отдыху, который следовало как можно сильнее сократить.

Сколько зарабатывали?

Ну а каковы же были зарплаты? Что ж, зарплаты можно назвать неплохими: примерно 20 рублей в месяц у мужчин и около 10 - у женщин и детей. Это средние цифры, выше всего оценивался труд на сталелитейных предприятиях (28 рублей в месяц), в лёгкой промышленности зарплаты были гораздо ниже (около 15 рублей в месяц).

Чтобы сравнить с нынешними заработками, несколько примеров цен того периода: койкоместо (угол) в общежитии - 2 рубля в месяц, отгороженная часть комнаты побольше - 6 рублей в месяц, питание одного человека - около 12 рублей в месяц, расходы на одежду - 5 рублей в месяц. Прибавьте к этому нехитрые развлечения, предметы гигиены, врачебную (платную) помощь - вот и вся зарплата разошлась.

К тому же огромную часть зарплаты (порой доходившую до 40%) съедали всевозможные штрафы, выдумывали которые фабриканты-хозяева с фантазией: за опоздания, за самовольную отлучку с фабрики (за ворота нельзя было выходить даже после работы и в выходные), за употребление браных слов, за игнорирование церковной службы, за охоту, за недостаточно вежливое приветствие.

Все штрафы оседали в карманах промышленников, поэтому им так выгодно было как можно чаще наказывать рабочих.

Где жили?

Домом рабочих часто служили казармы, предоставляемые фабрикантом. Кажется, что это "большая щедрость", ведь людей обеспечивали жильём - а на самом деле, очень часто условия были просто ужасными.

Существовало одно большое помещение, уставленное дощатыми нарами. Иногда даже не было нар, многие рабочие спали прямо на полу. Доски были покрыты соломой и рогожкой - вот и весь домашний уют трудящихся.

Образцовое общежитие рабочих

Кстати, даже нары не полностью принадлежали рабочему - часто спать приходилось посменно.

Конечно же в таких работных домах никто не заморачивался гигиеной, зачастую в одном месте и готовили, и мылись. В результате, многие рабочие имели вшей и других паразитов, постоянно вспыхивали эпидемии.

Лишь изредка семейным рабочим выделялись отдельные комнаты, а если очень повезёт, то и небольшой клочок земли, на котором можно было разбить огородик. Впрочем, это случалось очень и очень нечасто.

Вот так жили, а лучше сказать - существовали рабочие до революции. И, возвращаясь к началу поста, прежде, чем жаловаться на свою работу и быт, вспомните как жили люди всего лишь сто лет назад и как далеко за это время шагнул прогресс.