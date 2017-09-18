Как я среди немцев жила

Когда я только приехала в Германию, со мной случился культурный шок. Я уже много раз рассказывала об этом. Сначала меня поразили игрушечность и непередаваемая чистота всего вокруг, потом меня поразило наличие, в такой стране как Германия, бездомных, и чуть позже эмоции в копилку культурного шока – как отрицательные, так и положительные – множились и множились.



ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

В одном из очень приличных ресторанов вполне себе прилично одетый мужчина за соседним столиком доел своё блюдо, сложил салфеточку с ножом и вилочкой в тарелку, ласково посмотрел на свою спутницу, доедающую какой-то стейк, достал из кармана платочек и… смачно высморкался. Так смачно, что мне захотелось закричать: «Официант! Счёт! Мы уходим, пока нас не вырвало.»

Подобные действия можно было бы назвать случайностью, если бы не постоянство высмаркиваний за столом в немецких ресторанах или просто за столом дома тех, кто завершил свою трапезу.

И РАЗ УЖ Я НАЧАЛА С РЕСТОРАНОВ: КТО ЗА КОГО ПЛАТИТ?

Здесь не принято, чтобы мужчина, который, скажем, пригласил женщину на свидание, платил за неё в ресторане. Обычно официант задаёт вежливое: «Zusammen oder getrennt?» («Вместе или раздельно?»), но как правило ответ – раздельно! К примеру, в Италии счёт в ресторане приносят в специальной книжечке и подсовывают под нос мужчине так, чтобы не видела женщина. В России, насколько я помню, тоже платят мужчины. Я помню студентами я тайком засовывала мужу деньги в карман, потому что догадывалась, что мы красиво посидели в кафе, а мой парень оставил там свои последние деньги. Здесь же эта проблема сразу решена, обычно платят раздельно или только если кто-то один настаивает заплатить – не всегда мужчина, кстати, о птичках. Вроде бы всё правильно, но меня всё равно этот вопрос – вместе или раздельно платить, когда мы кушаем с мужем вдвоём и со стороны видно, что мы не чужие люди,- до сих приводит меня в замешательство.

СУПРУЖЕСТВО СУПРУЖЕСТВОМ, А ДЕНЬГИ ВРОЗЬ

У большинства немецких пар нет общего денежного счёта: у мужа свой, у жены свой. У нас с мужем тоже раздельные счета, но это исторически так сложилось – мы хотели уходить из одного банка в другой, а потом от старого так и не отказались. Так и получилось, что два счёта, но у него есть карта от моего, а у меня от его. Тратим всё равно всё вместе и в курсе всех наших финансовых дел. У немецких пар это, в основном, вызывает лёгкое недоумение. А меня, в свою очередь, удивляет их удивление. На вопрос, как же они платят, скажем, за продукты и квартиру, многие пары отвечают, что садятся в конце месяца и сверяют квитанции. Кто потратил больше – тому партнер возвращает какую-то сумму.

ЗАХОДИТЬ В ОБУВИ В ДОМ

Здесь совершенно не принято разуваться, если приходишь в гости. Люди прямой наводкой валят на чистенькие, вымытые полы в той же обуви, в которой только что толкались по плевкам и окуркам на улице, а может быть вступили где-то в кучку. Мои просьбы к немецким гостям оставлять обувь в прихожей вызывали и до сих пор вызывают бурю эмоций. И я никак не могу привыкнуть к этой дурацкой привычке ходить в обуви там, где я мою руками и ступаю босыми ногами, где мой ребёночек играется на полу и лежит кошечка, которая и в постели у меня потом валяется. Неподготовленные гости вдруг оказывались босиком на моём паркете, потому что они и в туфлях были на босу ногу, в порванных носках и ещё бог знает в чём и долго чертыхались.

Единственные люди, которым я разрешаю вваливаться ко мне в дом в обуви,– рабочие. Я и их заставляла разуваться, потому что их ботинки уж точно иначе как, простите, говнодавами, не назовёшь. Страшно подумать, где они вообще в них болтались. А однажды мне один вежливый разувшийся работник объяснил, что у них туфли с особой защитой из стальных прутьев на носках и с более толстой подошвой для того, чтобы если что-то упало на ногу, она, нога, не пострадала. И если на рабочем месте человек снимает свою спецобувь, но всё равно случается какая-то оказия – авария им не зачитывается как производственная. В общем, им можно, остальных я гоняю и собираю недоумённые взгляды.

Другая обувная крайность – многочисленные турецкие семьи, проживающие в Германии, которые оставляют всю обувь за дверью. Сначала мы жили в очень маленькой квартирке в центре города (центры, во всяком случае в Западной Германии – типичное место обитания малоимущих семей и семей мигрантов), напротив нашей квартиры была квартира турецкой семьи – очень приятные люди, к тому же наши ровесники. Но если к ним приезжали гости, их обувь стояла чуть ли не до нашей двери.

ПРИХОДИТЬ В ГОСТИ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

Здесь просто не принято приносить что-то с собой в гости. Если собираешься что-то принести, нужно заранее расспросить хозяина. Если, например, идёшь на завтрак, то обычно приносишь с собой булочки – по обоюдной договорённости.

Моя немецкая подружка Анке один раз даже поссорилась со мной на этой почве. Мы никогда не ходим в гости с пустыми руками – всегда берём с собой бутылку вина, фрукты или сладости, вроде конфет или тортика, или какие-то мелочи, милые безделушки для украшения стола и прочее. Анке в один прекрасный день не выдержала и устроила мне самую натуральную истерику на тему: «Ты думаешь у нас нечего есть и пить?» При этом у самих же немцев есть красивая поговорка: «Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft» – маленькие подарки поддерживают дружбу.

Я НЕ ПРОСТО ДУМАЮ, ЧТО У НЕМЦЕВ НЕЧЕГО ЕСТЬ И ПИТЬ, Я ЭТО ЗНАЮ

Если идёшь в гости к немецким друзьям, то лучше покушать дома. Это не шутка. Мы уже много раз сталкивались с тем, что, направляясь на празднование дня рождения, мы встречали на столе макароны с картофельным салатом и бутылку водки с тазиком чипсов. Не то, чтобы мы приходим к друзьям, простите, пожрать, но русский стол заметно отличается разнообразием и старанием хозяев дома.

У немцев же можно прийти на так называемую Abrissparty – вечеринка по случаю съезда с квартиры, на которую зовут чуть ли не за месяц и мечтают о «повеселиться» – и обнаружить там кучу пива и водки и ни одного кусочка хлеба.

ПОЛОТЕНЦА-ПОЛОТЕНЦА, ТВОЯ МАМА ЛЮБИТ НЕМЦА!

Если вы приехали, скажем, на Майорку, проснулись в 6 утра бодрым и счастливым и решили поплавать в бассейне отеля, в котором остановились, и потом понежиться на солнышке на специальной лежанке – не удивляйтесь, если там уже лежат полотенца! Это немцы! Можете даже не сомневаться! Ни одна нация в мире больше не забивает место на лежанке с ночи или самого раннего утра полотенцами, когда все остальные нормальные люди ещё спят. При этом вдоль всего бассейна стоят таблички с вежливыми надписями: «Пожалуйста, не резервируйте места!»

К ТЕБЕ ИЛИ КО МНЕ? НЕТ, В КАФЕ!

Здесь не принято приглашать домой: ни друзей, ни коллег, ни тем более посторонних людей. Если мы договариваемся с немецкими друзьями о встрече, они с огромной радостью приезжают к нам, но крайне редко зовут к себе, хотя у нас очень хорошие отношения. Просто не принято. Никто из моих немецких подруг даже не подумает назначить встречу у себя дома, если можно сходить в кафе или ресторан. Заседания на кухне с чашкой чая или водкой и гитарой и беседами о жизни – это, кажется, типично русское.

КУРИТЬ ЗА ЕДОЙ

Я до сих пор приятно поражаюсь, когда за обедом люди, с которыми я трапезничаю, у меня вежливо спрашивают, не помешает ли мне, если человек закурит – я ведь ещё не доела своё блюдо. Сейчас уже и так в большинстве ресторанов запрещено курить, но когда было можно, я была приятно удивлена таким вниманием. Я привыкла, что в больших русских компаниях, где собирались далеко не последние люди, всем было сильно наплевать, поел уже сосед или нет. Просто закуривали и болтали дальше в своё удовольствие. А ведь сигареты и правда мешают, забивая вкус еды своим едким запахом.

В ОЧЕРЕДЬ, СУКИНЫ ДЕТИ!

Да, в Германии всё ещё есть такое явление, как очередь, в том числе и в супермаркете. Однако, если ты стоишь с полной коляской для закупок, а за тобой стоит человек с 1-2 вещичками, то как-то принято пропустить его вперёд. Я только придумала для себя правило – я не пропускаю больше одного. Обычно я покупаю сразу много – на всю неделю, потому что не тащу продукты на себе, а везу в машине. И то ли вид у меня добрый-добрый, то ли чувствуют люди, что от природы я очень мягкий человек, и за одним человеком с банкой кофе, которого я пропустила вперёд себя, выстраивается целый ряд с умоляющим видом, пропустить их тоже перед моей огромной тележкой. Так ведь, с моим-то потенциалом, можно и до закрытия достоять.

И да, кстати, здесь принято покупать сразу много продуктов и напитков вроде соков и минеральной воды на всю неделю. Среди недели мы обычно докупаем только свежие фрукты и хлеб. Меня, правда, это уже не удивляет, но каждый раз удивляет мою свекровь из России, которая падает в обморок при виде количества того, что мы закупаем, хотя, если сложить продукты, что она таскает каждый день в сумке из магазина в одну тележку – получится, наверняка, больше.

ДЕТИ В САДИКЕ

Если в садике среди играющих детишек вы вдруг замечаете хорошо одетых отпрысков, можете не сомневаться – это русские дети. Больше всего меня однажды удивил случай на барахолке. Моя невестка покупает иногда подержанные вещи для моего племянника – брат не очень много зарабатывает, а невестка очень аккуратная украинская тётенька, которая умеет любую вещичку привести в должный вид. Стоим мы, значит, с невесткой, перебираем детские вещи – она с азартом, я с сочувствием. Тут невестка выдёргивает из кучки какую-то более менее приличную маечку – с этикеточкой, как любит говорить моя мама, а радостная продавщица суёт ей в руки ещё одну похожую, но с пятном на всё пузо. Невестка возмущается, что бедность-бедностью, но с пятном ей не надо! На это немецкая тётенька искренне удивляется и говорит: «Ну вам же в садик? А какая разница, ведь вечером домой всё равно вернётся хрюшка, а не ребёнок!»

СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ?

Этот вопрос здесь можно услышать только от русских – честное пионерское, и он меня до сих пор поражает. Но ещё больше меня поражает то, что здесь не принято говорить о доходах, и уж тем более не принято их выпячивать. Например, один из основателей нашей фирмы, без преувеличения, миллионер, ходит в обычных ободранных джинсах. Его «статус» можно заметить только когда он сидит в машине, на которую мне нужно копить как минимум 200 лет без сна и перерывов на пописять. А уж разглашать свою зарплату – убийство себе самому, потому что тут же найдутся доброжелатели, особенно среди коллег, которые пойдут к шефу и будут честно спрашивать, какие услуги предоставляет гражданин N за то, что с таким же образованием у него зарплата в 2 раза больше. Так или иначе мы всё равно умудряемся с коллегами поговорить о доходах, но при этом никогда не называются конкретные суммы и, боже упаси, никто из немцев даже не подумает у тебя спросить или рассказать сам, сколько зарабатывает. Нужно уметь считать свои и только свои деньги.

ОДНА КОШЕЧКА? ИЗВЕРГИ КАКИЕ!

Здесь не принято держать в хозяйстве только одно животное. Как это было, каждой твари по паре? Немцы воспринимают это дословно и считают, что одной кошечке, собачке, кролику или хомячку дома без хозяев скучно, им нужен друг – т.е. вторая, третья, десятая кошечка, собачка, кроличек и пр. Если я рассказываю, что у меня одна кошка, и официальных протестов она пока не высказывала, меня называют извергом. Как, мол, можно мучить животное одиночеством?

И РАЗ Я УЖЕ ЗАГОВОРИЛА О ДОМАШНИХ ПИТОМЦАХ, СТОИТ УПОМЯНУТЬ И ОБ ИХ ГОВНЕ

Собачьего говнища на краях тротуаров и всевозможных полянках здесь просто море! Я не перестаю удивляться и чертыхаться. Ранней весной вообще опасно ступать туда, где резко растаял снег – там обязательно обнаружится кучка в клумбе. Хотите спонтанно полежать на бережку речки? Не лягьте в говно!

Единственное место, где могут оштрафовать за собачье дерьмо на улицах – это там, где стоит табличка, что здесь собачкам какать запрещено. Собаковладельцы в Германии облагаются специальным налогом на собаку – Hundesteuer, и многие владельцы понимают его как плату городу за уборку экскрементов их питомцев, хотя именно этого городские коммуны, в казну которых уходит налог, не предполагают. Если бы я платила налог на кошку, я бы, наверное, тоже так думала.

Изначально в Германии налог на собак ввели как средство борьбы с бешенством у животных – чтобы сократить число желающих иметь собачку.

РАЗДЕЛЕНИЕ МУСОРА

В Германии принято разделять мусор, и я каждый раз не могу нарадоваться, когда слышу, как «в стране облегчённо вздохнула турбина». Принципиально мусор разделяют на тот, который можно использовать вторично: старая одежда, стекло, бумага, металл, упаковки, биологические отходы вроде шкурок картошки и листвы, и на тот, который просто сжигается: памперсы, объедки и прочее. Разделение мусора в Германии – это уже традиция, норма жизни, связанная с целым рядом заморочек.

Тоже относящееся к мусору – в Германии не принято бросать мусор просто так на улице. Если рядом окажется полицейский, а вы бросили окурок на землю, а не аккуратно затушили и выкинули в мусорку – можно получить штраф от 10 евро за нарушение общественного спокойствия. Но, конечно, всё равно многие кидают.

Мужчины здесь никогда-никода-никогда не станут сморкаться в пальцы или харкать! Бэээ! Для этого есть одноразовые платочки – сморкаются в них и выбрасывают куда? В мусорку!

СТОЙ, ДЕТЕЙ РАДИ!

В Германии не принято переходить дорогу на красный свет. В крупных городах почти на всех светофорах стоят таблички: «Переходи только на зелёный детей ради» И хотя сама перебегаю на красный, то только если никого нет рядом: ни машин, ни людей, и всё равно удивляюсь и рада каждый раз, что люди здесь уважают правила.

Фух! Устала писать! Здесь вообще много чего принято и не принято, и плохого и хорошего, всего сразу так и не вспомнишь, но вот так. Многое меня до сих пор не перестаёт поражать и удивлять, например немецкая повальная экономность, честность и этичность во многих вопросах, где просто хочется промолчать или ускользнуть, лишь бы не заводить тему, забота о собственности, честность по отношению к прошлому и многое другое.

Источник: nashaplaneta.su