Поэты России ХХ век. Николай Клюев
Телеальманах: Поэты России ХХ век. Программу ведет Смирнов Владимир Павлович, профессор Литературного института им. А.М. Горького.
Телеальманах: Поэты России ХХ век. Программу ведет Смирнов Владимир Павлович, профессор Литературного института им. А.М. Горького.
Большое спасибо! За возвращение нам этого замечательного поэта и человека русского. Начнём сначала. “Клюев – ладожский дьячок, его стихи как телогрейка Его я вслух вчера прочёл и в клетке сдохла канарейка” – это Есенин о нём. Мы (шестидесятники, 40-вых годов рождения)) и поверили, и не интересовались, а он – мощнее их всех, богемных и принявших сквозь зубы революцию, и с трудом подчинявшиеся её жестоким атеистическим правилам. А он остался человеком и поэтом от Бога.
Большое спасибо! За возвращение нам этого замечательного поэта и человека русского. Начнём сначала. “Клюев – ладожский дьячок, его стихи как телогрейка Его я вслух вчера прочёл и в клетке сдохла канарейка” – это Есенин о нём. Мы (шестидесятники, 40-вых годов рождения)и поверили, и не интересовались, а он – мощнее их всех, богемных и принявших сквозь зубы революцию, и с трудом подчинявшихся её жестоким атеистическим правилам. А он остался человеком и поэтом от Бога.