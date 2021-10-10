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Поэты России ХХ век. Николай Клюев

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Телеальманах: Поэты России ХХ век. Программу ведет  Смирнов Владимир Павлович, профессор Литературного института им. А.М. Горького.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hRLjv5zV604
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 130 82
    РеМи 16 мин. назад

      Большое спасибо! За возвращение нам этого замечательного поэта и человека русского. Начнём сначала. “Клюев – ладожский дьячок, его стихи как телогрейка Его я вслух вчера прочёл и в клетке сдохла канарейка” – это Есенин о нём. Мы (шестидесятники, 40-вых годов рождения)) и поверили, и не интересовались, а он – мощнее их всех, богемных и принявших сквозь зубы революцию, и с трудом подчинявшиеся её жестоким атеистическим правилам. А он остался человеком и поэтом от Бога.

    • 130 82
      РеМи 14 мин. назад

        Большое спасибо! За возвращение нам этого замечательного поэта и человека русского. Начнём сначала. “Клюев – ладожский дьячок, его стихи как телогрейка Его я вслух вчера прочёл и в клетке сдохла канарейка” – это Есенин о нём. Мы (шестидесятники, 40-вых годов рождения)и поверили, и не интересовались, а он – мощнее их всех, богемных и принявших сквозь зубы революцию, и с трудом подчинявшихся её жестоким атеистическим правилам. А он остался человеком и поэтом от Бога.

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