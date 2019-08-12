19-й век -век толковых словарей

«Словарь начинался как проект Филологического общества небольшой группы интеллектуалов в Лондоне: Ричард Шеневикс Тренч, Герберт Колридж и Фредерик Фернивалл, которые были недовольны существующими английскими словарями. Общество выразило заинтересованность в составлении нового словаря еще в 1844 году, но только в июне 1857 года они начали с создания «Комитета по незарегистрированным словам» для поиска слов, которые не перечислены или плохо определены в современных словарях.»

"Толковый словарь или одноязычный словарь – это словарь, который дает дополнительную информацию, т.е. г. по произношению, грамматике, значению, этимологии и т. д. Такие словари обычно предназначены для носителей языка."

19-й век считается «Веком словарей» . Не тех словарей, которые переводят слова с одного языка на другой, а тех, которые переводят слова с этого языка на этот же язык.

«1 февраля 1884 года начался выпуск первого издания, которое называлось «Новый английский словарь, основанный на исторических принципах» (англ. «New English Dictionary on Historical Principles», NED). С 1895 года на обложках появилось параллельное заглавие — «Оксфордский английский словарь» (англ. «Oxford English Dictionary»).Издание содержало 10 томов и выходило вплоть до 1928 года»

В Германии издаётся «Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm» (Немецкий словарь братьев Гримм).

Братья филологи Якоб (1785-1863) и Вильгельм (1786-1859) Гримм начали работу по составлению словаря в 1838 году. Более 80 сотрудников закупили более 600 000 документов. Планировалось потратить на эту работу 10 лет.



Но первый том появился только в 1854 году. А завершить работу над словарем братьям Гримм не удалось. Вильгельм Гримм умер, когда собирал материалы для буквы «D». Якоб Гримм успел составить до своей смерти слова на буквы А, В, С и Е. Работа над словарем продолжалась до 1960 года.

«Спустя 123 года после начала работы в январе 1961 года появился 380-й выпуск 32-го и последнего тома этого словаря (общий объем: 67 744 столбца текста, около 320 000 ключевых слов, общий вес 84 кг).»

«Словарь был призван объяснить происхождение и использование каждого немецкого слова во всей его полноте. С помощью DWB все члены немецкого языкового сообщества должны быть уверены в своем языке, что также было национальной проблемой в то время, когда еще было много небольших немецких государств и не было политически объединенной Германии. Использование старого и современного немецкого слова должно быть задокументировано на всех уровнях стиля.»

В Италии издается «Il Dizionario della Lingua Italiana di Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini» (Словарь итальянского языка Николо Томмазео и Бернардо Беллини)

Автор этого словаря, итальянский лингвист Николо Томмазео (1802-1874) начал заниматься словарями еще будучи студеном. В 1827 году, получив экземпляр «Словаря Круска» (Vocabolario degli Accademici della Crusca), изданного в 1806 году, он начала перерабатывать его, дополняя своими замечаниями.



В 1830 году он опубликовал «Словарь синонимов итальянского языка». В 1835 году ему предложили заняться составлением «Общего словаря итальянского языка», работа над которым продолжалась более 30 лет. 8 томов этого словаря были опубликованы между 1861 и 1874 годами.»

Упомянутый здесь словарь академии Круска был первым словарём итальянского языка, изданным в 1612 году.

Во Франции в 19-м веке, было издано, наверное, более всего словарей, судя по количеству их описаний в интернете. Именно французский филолог Пьер Ларусс (Pierre Athanase Larousse, 1817-1875гг.) назвал 19-й век веком словарей. Первое издание Универсального словаря французского языка Boiste (Dictionnaire Universel de Boiste) вышло в 1800 году и в последствии оно еще 5 раз в течение 50 лет обновлялось и дополнялось. Затем выходит «Новый словарь французского языка» в двух томах (1820 и 1828гг.) Жана Шарля Лаво.



И различные словари появляются из под пера Жана Шарля Нодье (1823), Наполеона Ландаиса «Общий и грамматический словарь французских словарей» (Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français,1834) , словари Франсуа Ноэля (1839г.) и Луи Николя Бешереля (1856г.),

Одним из основных произведений этого века во Франции является «Словарь французского языка» (Dictionnaire de la langue française), 1863–1872, написанный Эмилем Литтре.

«Этот словарь был создан Литтре на основе академического словаря 1835 года выпуска, но он включает в него слова, найденные в литературе 17-го и 18-го века, а также технические термины, неологизмы и разговорные слова.



Таким образом, словарь объединяет в своей наиболее полной версии почти 80 000 статей, что делает его самым полным словарем своего времени.



Он также вводит новшества, организовывая статьи в соответствии с «порядком, который логичен и историчен». В статьях представлена этимология каждого слова (как это было известно или предположено Литтре, у которого не было филологической подготовки), семантические различия между несколькими синонимами, грамматические замечания о правильном употреблении и множество литературных цитат.



Это главная причина репутации книги, благодаря которой она стала «одним из самых замечательных памятников, воздвигнутых в честь живого языка».

Затем Пьером Ларуссом был создан «Большой универсальный словарь 19-го века» (Grand dictionnaire universel du XIXe siècle) в 17-и больших томах (1866-1876гг.) Каждый том более чем на 1500 страниц. Т.е. в общей сложности более 25.500 страниц. Но этот словарь более является энциклопедией, чем толковым словарем. Я перечислила основные словари, но всего в 19-в веке только во Франции было издано около 50-и различных многотомных словарей.

В Нидерландах издается «Большой словарь голландского языка Ван Дале» ( Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal)

Словарь назван Ван Дале в честь его автора, голландского учителя и архивариуса Йохана Гендрика ван Дале ( Johan Hendrik van Dale, 1828-1872гг.). Ван Дале работал над словарем около 10-и лет. Хотя начал он не пустом месте, но взял за основу осуществивший до него «Новый словарь голландского языка», созданный братьями Исааком и Натаном Калиш (Isaac Calisch и Nathan Calisch), изданный в 1864 году.



А тот в свою очередь был основал на голландско-французском словаре S.J.M. van Moock, изданном между 1843 и 1846 годами. Словарь Ван Дале ( или ван Даля?) увидел свет уже после смерти его автора, в 1874 году.

А что же в это время в России?

Еще в конце 18-го века в России издается «Церковный словарь, или Использования речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах» в трёх частях (ч. 1-3, 1773-79), который стал одним из источников «Словаря Академии Российской». Его 3-е издание в 4-х томах было издано в 1815-1816гг.



Автором этого словаря был протоиерей московского Архангельского собора, лексикограф, богослов и историк церкви, переводчик, член Российской академии Пётр Алексеевич Алексеев (1731 – 1801).

С 1803 по 1806гг. издается «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины, значение которых не всякому известно, каковы суть между прочими: астрономические, математические и пр.» (Ч. 1—3).

Его автор – русский (или сейчас вернее сказать украинский) писатель и переводчик Николай Максимович Яновский (1764 -1826)

Этот словарь растолковывает значение русских слов иностранного происхождения. Бегло просмотрев его, у меня создалось впечатление, что все слова, касающиеся науки, искусства, политики, юриспруденции и многих других аспектов человеческой деятельности, уровнем выше бытового, являются в русском языке заимствованными.



В общем, там 3 тома, общей сложностью более 2000 страниц. И все с расшифровкой слов иностранного происхождения. В основном, из латинского или греческого языка, но так же из французского, немецкого и других. Например, атака – французское слово, атаман – персидское:

Но латинский и греческий языки произошли от славянских языков. Об этом я уже писала в статьях «Древние руны разных народов» И «Этруски, кельты и галлы — один народ» .

Т.е. по большому счету, это возвращение нам же нашего утраченного знания или пример создания совершено нового языка? Но подходим, наконец, к созданию толкового словаря.

Если в других странах этим занимались ЛИНГВИСТЫ, составляющие словари своего РОДНОГО языка, то в России за дело взялся Владимир Иванович Даль (1801 – 1872). Его отец, обрусевший датчанин Йохан (Иоганн) Кристиан Даль (дат. Johan Christian Dahl), принял российское подданство вместе с русским именем Иван Матвеевич Даль в 1799 году.



Его мать – Мария Христофоровна Фрейтаг (урождённая Пфундгеллер) происходила, предположительно, из рода французских гугенотов де Мальи. Даль родился через 2 года после того, как его отец переехал жить в Россию. Вряд ли он дома со своей женой, тоже не русской национальности, разговаривал на русском языке. Поэтому можно предположить, что русский язык не явился родным языком известного толкователя русского языка Владимира Даля.

Однако справедливости ради надо заметить, что его отец знал 8 языков: немецкий, английский, французский, русский, идиш, латынь, греческий и древнееврейский языки. Его мать знала 5 языков и занималась переводами на русский язык иностранной литературы. Сам Даль знал уже 12 языков. О том, когда он их изучал, не известно. Но знание нескольких языков в то время было распространенным явлением. Возможно, изучать иностранные языки тогда было не так сложно, как сейчас?

Так Михаил Ломоносов знал 11 языков (читал без словаря): португальский, испанский, французский, английский, немецкий, итальянский, чешский, еврейский, греческий, турецкий, монгольский. Он не только переводил стихи, но и сам создавал труды на иностранных языках.

Александр Грибоедов :

«К шести годам мальчик уже прекрасно знал три языка: английский, немецкий и итальянский. Повзрослев Грибоедов освоил латынь и древнегреческий, на которых мог не только говорить, но и писать. Во время служения в Коллегии иностранных дел писатель решил освоить еще несколько языков: грузинский, арабский, персидский, турецкий. По словам самого Грибоедова, подобные навыки ему необходимы были для чтения иностранной литературы, видимо классик не очень-то доверял переводчикам.»

Лев Толстой:

«Толстой родился в дворянской семье, где чуть ли не с пеленок было принято говорить на французском и немецком языках. Однако впоследствии классик влюбится в греческий, а затем самостоятельно освоил и татарский язык. Естественно, что у Толстого не возникло трудностей с изучением латыни, турецкого и английского языков, которыми писатель владел в совершенстве. Позже он покорит еще и болгарский, польский, чешский, украинский и итальянский. В среднем на овладение одним языком Толстой тратил где-то три месяца.» Источник тот же

В русских гимназиях 19-м века изучали не 1 иностранный язык, а минимум 4. Вот аттестат В.И. Ленина:

В нем указаны греческий, латинский, немецкий, французский языки и + церковнославянский (за кадром). В дополнение к этим языкам Ленин выучил самостоятельно еще английский, итальянский, польский, чешский и шведский.

В наше время людей, знающих несколько языков, называют полиглотами:

«Полиглот — человек, знающий не меньше 5 языков разных лингвистических групп во взрослом возрасте. Американский лингвист Майкл Эрард отмечает, что, как правило, полиглоты, способные бегло говорить на разных языках, не всегда хорошо их знают, а полиглоты, читающие на многих языках, не слишком хорошо на всех них говорят. Даже самые одарённые способны легко переключаться не более чем между 6-7 языками.»

Т.е. то, что в 19-м веке было почти что нормой, во всяком случае, для интеллектуальной прослойки общества, в наше время считается гениальностью. Выучить иностранный язык за 3 месяца так, чтобы на нем можно было писать стихи – многие ли сейчас на это способны? Полиглоты 19-го века были феноменами? Или…. языки не сильно отличались между собой? Тогда из этого факта очень логично вытекает составление толковых словарей. После которых выучить иностранный язык стало той еще задачей.

Но в отличие от всех своих иностранных коллег В. И. Даль, помимо того, что имел нерусское происхождение, еще и не был лингвистом. По профессии он был военным и врачом. В 1819 году будущий автор толкового словаря окончил морской кадетский корпус и был направлен мичманом на Черноморский флот.



В 1826 году он поступил в Дерптский университет (Эстония) на медицинский факультет. Далее он практикует в качестве военного врача и принимает участие в русско-турецкой войне (1828-1829гг.), польской компании (1831г), в Хивинском походе ( в Хивинское ханство, 1 из 3-х Узбекских ханств, или остатков Тартарии, проще говоря) в 1839-1840гг. Даль активно занимается врачебной практикой еще долгие годы и приобретает известность на этом поприще. Также по поручению военного ведомства он составляет учебники ботаники и зоологии.

Получается, что в отличие от своих коллег, составителей толковых словарей в других странах, наш Даль занимался этим, можно сказать, в свободное от основной работы время.

Еще учась в военно-морской кадетской школе, он начал собирать слова.

«Позже он собирал и записывал сказки, народные песни, гравюры на бересте и рассказы о суевериях, верованиях и предрассудках русского народа. Его работа в сфере коллекционирования была поразительной.» (Источник Terras,Handbook of Russian Literature, p. 92.).

И из другого источника:

«Характерный представитель романтического национализма, Даль «в литературной своей деятельности вдохновлялся стремлением высвободить Россию из греко-латино-германо-французских оков, которые наложили на неё древние книжники, Ломоносов и Карамзин».



Он обильно пересыпал свои сочинения народными словечками и поговорками, но, по оценке Д. Мирского, «был лишен подлинного чувства стиля, и все его попытки русифицировать русский литературный язык остались бесплодными» Источник Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. — С. 248—249.

Т.е. сын русскоговорящих родителей М.В. Ломоносов вводил в русский язык иностранные слова, а сын датско-немецко французских родителей пытался русский язык от этих слов избавить? В своем рвении применить русское слово для каждого иностранного (?) понятия, Даль даже сам придумывал слова:

«При толковании иностранных заимствований Даль подбирает к ним ряд близких по смыслу русских слов, в том числе придуманных им самим (гимнастика — ловкосилье, атмосфера — мироколица, горизонт — небозём, адрес — насылка). Подобных сочинённых слов не более 245.»

Первое четырёхтомное издание Толкового словаря В. И. Даля вышло в период с 1863 по 1866 год.