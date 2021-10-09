Сборник песен в исполнении Марка Бернеса из коллекции Гостелерадиофонда

00:00 – "Я люблю тебя, жизнь" (1962)

03:16 – "Темная ночь" (1943)

06:24 – "Любимый город" (1939)

07:58 – "Враги сожгли родную хату" (1967)

10:53 – "Напиши мне, мама, в Египет" (1964)

13:49 – "С чего начинается Родина" (1967)

16:03 – "Течет Волга" (1963)

20:13 – "Мужской разговор" (1964)

22:57 – "Песня посвящается моя" (1964)

26:01 – "Спят курганы темные", "Сядь-ка рядом, что-то мне не спится", "Огонек", "Темная ночь", "Шаланды, полные кефали", "На кораблях ходили", "Ну, что ж сказать, мой старый друг". Фрагмент передачи "Театральные встречи" (1967)

30:57 – "Вечерняя песня" и "Если бы парни всей земли". Фрагмент фильма "Всё, что на сердце у меня…" (1987)

Марк Бернес — советский актёр кино и дубляжа, эстрадный певец, народный артист РСФСР. Один из наиболее любимых артистов советской эстрады 1950—1960-х годов, выдающийся русский шансонье. Во многом благодаря Бернесу сложился золотой фонд советской песенной классики.