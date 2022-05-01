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1 МАЯ | Лучшие песни СССР

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Трек-лист сборника "1 МАЯ | Лучшие песни СССР":

01. Лев Лещенко – Соловьиная роща
02. Муслим Магомаев – Королева красоты (04:22)
03. Георг Отс – С чего начинается Родина (Из кинофильма – Щит и меч) (06:50)
04. ВИА Пламя – На дальней станции сойду (08:58)
05. Валерий Ободзинский – Эти глаза напротив (12:14)
06. Аида Ведищева – Прощайте,  голуби (15:40)
07. Николай Рыбников – Марш монтажников (Из кинофильма – Высота) (18:07)
08. Владимир Нечаев – Вечер на рейде (19:01)
09. Янина Бразайтене – Сердце любить должно (Из кинофильма – Эта весёлая планета) (24:21)
10. Лев Барашков – Главное, ребята, сердцем не стареть (28:45)
11. Леонид Кострица – Севастопольский вальс (31:34)
12. Лариса Голубкина – Давным-давно (Из кинофильма – Гусарская баллада) (34:28)
13. Эдуард Хиль – Обнимая небо (Из телефильма  – Новогодний календарь) (35:39)
14. Олег Ануфриев – Это было недавно, это было давно (38:00)
15. Аида Ведищева – Помоги мне (Из кинофильма – Бриллиантовая рука) (40:38)
16. Алла Пугачёва – Этот мир придуман не нами (Из кинофильма – Женщина, которая поёт) (45:14)
17. Ренат Ибрагимов – Притяжение Земли (48:16)
18. ВИА Поющие сердца – Листья закружат (51:49)
19. Владимир Нечаев – На солнечной поляночке (54:59)
20. Марк Бернес – Я люблю тебя, жизнь (57:52)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sdHQidAXW_w
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