Песни композитора Станислава Пожлакова
Сборник песен композитора Станислава Пожлакова из коллекции Гостелерадиофонда
00:00 – Фрагмент песни "Топ-топ, топает малыш" (1972)
00:47 – Людмила Сенчина "Песня о нежности" (1972)
03:38 – Эдуард Хиль "Человек из дома вышел" (1967)
06:03 – Мария Пахоменко "Величальная" (1972)
09:40 – Эдита Пьеха "Люби" (1981)
12:58 – Станислав Пожлаков "Пусть летят журавли" (1968)
16:03 – Мария Кодряну "Отзовись" (1968)
19:29 – Валентин Каратаев "Четыре времени любви" (1974)
22:48 – Станислав Пожлаков "Ребята 70-й широты" (1968)
24:53 – Герта Юхина "Та или не та" (1974)
27:08 – Эдуард Хиль "Солнечная баллада" (1967)
30:26 – Станислав Пожлаков "Песня о добром человеке" (1972)
33:20 – Эдита Пьеха "Ветреный день" (1974)
37:10 – Герта Юхина "Ястребиное перо" (1974)
40:53 – Станислав Пожлаков "Колыбельная с четырьмя дождями" (1968)
43:45 – Нина Коста "Тополя" (1974)
47:30 – Анатолий Королев "Ты для меня одна" (1968)
50:23 – Станислав Пожлаков "Следы на земле" (1983)
53:21 – Лидия Клемент "Невский туман"
56:54 – Песня красноармейца из телефильма "Кортик" (1973)
59:08 – Станислав Пожлаков "Живые афиши" (1974)
1:02:18 – Эдита Пьеха "Зачем снятся сны" (1974)
1:05:40 – Эдуард Хиль "Звездная баллада" (1974)
1:08:40 – Станислав Пожлаков "Память" (1972)