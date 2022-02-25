Песни композитора Аркадия Островского (1960-е)
Песни композитора Аркадия Островского в исполнении И.Кобзона, М.Кристалинской, В.Кохно, Э.Хиля, М.Магомаева в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра ЦТ и ВР п/у Юрия Силантьева. Фрагменты трансляции концерта из Колонного зала Дома Союзов.
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#песни #АркадийОстровский #эстрада60
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