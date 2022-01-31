Лирическое настроение. Песни композитора Пожлакова (1974)
Фильм-концерт о творчестве ленинградского композитора Станислава Пожлакова. Его песни звучат в исполнении Э.Пьехи, Э.Хиля, Л.Сенчиной, Г.Юхиной, Н.Коста, В.Беловой, В.Каратаева.
Песня о добром человеке
Исполнитель: Пожлаков Станислав
Автор слов: Амусина Р.
Звездная баллада
Исполнитель: Хиль Эдуард
Автор слов: Лучкин Леонид
Ястребиное перо
Исполнитель: Юхина Герта
Зачем снятся сны
Исполнитель: Пьеха Эдита
Автор слов: Рождественский Роберт
Тополя
Исполнитель: Коста Нина
Автор слов: Горбовский Глеб
Величальная
Исполнитель: Белова Валентина
Живые афиши
Исполнитель: Пожлаков Станислав
Автор слов: Горбовский Глеб
Ветреный день
Исполнитель: Пьеха Эдита
Автор слов: Горбовский Глеб
Четыре времени любви
Исполнитель: Каратаев Валентин
Та или не та
Исполнитель: Юхина Герта
Автор слов: Амусина Р.
Память
Исполнитель: Пожлаков Станислав
Автор слов: Лучкин Леонид
Песня о нежности
Исполнитель: Сенчина Людмила
Автор слов: Лучкин Леонид
Солнечная баллада
Исполнитель: Хиль Эдуард
Автор слов: Лучкин Леонид
Ленинградское ТВ 1974
Режиссер – Петр Журавлев
Режиссер – Вячеслав Бабенков
Оператор – Вячеслав Бабенков
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