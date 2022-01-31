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Лирическое настроение. Песни композитора Пожлакова (1974)

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Фильм-концерт о творчестве ленинградского композитора Станислава Пожлакова. Его песни звучат в исполнении Э.Пьехи, Э.Хиля, Л.Сенчиной, Г.Юхиной, Н.Коста, В.Беловой, В.Каратаева.

Песня о добром человеке
Исполнитель: Пожлаков Станислав
Автор слов: Амусина Р.

Звездная баллада
Исполнитель: Хиль Эдуард
Автор слов: Лучкин Леонид

Ястребиное перо
Исполнитель: Юхина Герта

Зачем снятся сны
Исполнитель: Пьеха Эдита
Автор слов: Рождественский Роберт

Тополя
Исполнитель: Коста Нина
Автор слов: Горбовский Глеб

Величальная
Исполнитель: Белова Валентина

Живые афиши
Исполнитель: Пожлаков Станислав
Автор слов: Горбовский Глеб

Ветреный день
Исполнитель: Пьеха Эдита
Автор слов: Горбовский Глеб

Четыре времени любви
Исполнитель: Каратаев Валентин

Та или не та
Исполнитель: Юхина Герта
Автор слов: Амусина Р.

Память
Исполнитель: Пожлаков Станислав
Автор слов: Лучкин Леонид

Песня о нежности
Исполнитель: Сенчина Людмила
Автор слов: Лучкин Леонид

Солнечная баллада
Исполнитель: Хиль Эдуард
Автор слов: Лучкин Леонид

Ленинградское ТВ 1974
Режиссер – Петр Журавлев
Режиссер – Вячеслав Бабенков
Оператор – Вячеслав Бабенков

#фильмконцерт #станиславпожлаков #эстрада70 #пьеха #хиль #сенчина #шлягер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uiGVJqYpwBI
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