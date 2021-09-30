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Окно Овертона в наши дни. Юрий Фролов

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Общество находится на стадии нравственного кризиса и вымирания, в это состояние людей погрузили намеренно. Кем, как и в какое время началось расчеловечивание на территории России? К чему стремится в жизни и в какую сторону необходимо меняться для превращения мира в цветущий сад? Эта и другая информация в выпуске с Юрием Фроловым.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

6:44 «Германия должна погибнуть». Античеловечные планы англосаксов и подвиг Сталина.
13:26 Психопаты захватили власть. Может ли один человек что-то изменить?
16:52 Две категории НЕлюдей. Когда начался геноцид населения России?
19:20 Катынский расстрел – фейк?
22:44 «Проблемы с противоположным полом? Смени пол!». О европейском безумии.
25:55 Угроза вымирания человечества. Как остановить вырождения человеческого рода?
30:31 Почему ненавидят Сталина? Новая ловушка перед человечеством.
32:13 Способы утилизации и расчеловечивания населения.
37:14 Какие фильмы можно смотреть детям?
39:12 Основы здорового общественного организма. Принципы построения Рая на земле.
48:26 Почему при Сталине произошло рекордное снижение цен? Обращение к противникам Сталинского режима. Основа философии коммунизма.
59:45 «Людям достаточно работать 1 час в день, 1 день в неделю». Как капитализм закабаляет общество? Технология намеренного устаревания.
1:02:59 Почему большое количество людей не достойно свободного времени?
1:07:11 Запрещенные прорывные технологии человечества.
1:10:40 Последняя стадия капитализма. Как выглядит истинный коммунизм и социализм?
1:21:01 Где найти нравственный контент? Пространство доброго искусства «На Благо Мира».
1:23:26 Сила настоящего искусства. Зачем нужна цензура?
1:27:55 «Они убивают возможность на возрождение». Завершение беседы.

Фролов Юрий Андреевич:
Биолог. Эколог. Фунготерапевт. Исследователь. Предприниматель (аграрий, промышленник, строитель и не только).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XsRasGJP26Y
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