Общество находится на стадии нравственного кризиса и вымирания, в это состояние людей погрузили намеренно. Кем, как и в какое время началось расчеловечивание на территории России? К чему стремится в жизни и в какую сторону необходимо меняться для превращения мира в цветущий сад? Эта и другая информация в выпуске с Юрием Фроловым.

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6:44 «Германия должна погибнуть». Античеловечные планы англосаксов и подвиг Сталина.

13:26 Психопаты захватили власть. Может ли один человек что-то изменить?

16:52 Две категории НЕлюдей. Когда начался геноцид населения России?

19:20 Катынский расстрел – фейк?

22:44 «Проблемы с противоположным полом? Смени пол!». О европейском безумии.

25:55 Угроза вымирания человечества. Как остановить вырождения человеческого рода?

30:31 Почему ненавидят Сталина? Новая ловушка перед человечеством.

32:13 Способы утилизации и расчеловечивания населения.

37:14 Какие фильмы можно смотреть детям?

39:12 Основы здорового общественного организма. Принципы построения Рая на земле.

48:26 Почему при Сталине произошло рекордное снижение цен? Обращение к противникам Сталинского режима. Основа философии коммунизма.

59:45 «Людям достаточно работать 1 час в день, 1 день в неделю». Как капитализм закабаляет общество? Технология намеренного устаревания.

1:02:59 Почему большое количество людей не достойно свободного времени?

1:07:11 Запрещенные прорывные технологии человечества.

1:10:40 Последняя стадия капитализма. Как выглядит истинный коммунизм и социализм?

1:21:01 Где найти нравственный контент? Пространство доброго искусства «На Благо Мира».

1:23:26 Сила настоящего искусства. Зачем нужна цензура?

1:27:55 «Они убивают возможность на возрождение». Завершение беседы.

Фролов Юрий Андреевич:

Биолог. Эколог. Фунготерапевт. Исследователь. Предприниматель (аграрий, промышленник, строитель и не только).