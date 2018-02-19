Технология «Окно Овертона» на примере серии фильмов «50 оттенков…»

В обзоре рассматривается технология движения «Окон Овертона» в тематике пропаганды извращений с помощью серии фильмов «50 оттенков…». Почему общество не сопротивляется? Роль центральных СМИ в этом процессе. Инструмент ложной критики.

«Окно Овертона» – так называется технология работы с общественным мнением, направленная на поэтапное изменение взглядов и ценностей массовой аудитории. Обычно выделяют несколько стадий: «немыслимо – радикально – приемлемо – разумно – популярно – норма». Через них проходит некое явление, в отношении восприятия которого производится подмена. Эти стадии представляют собой своеобразные «окна возможностей», в рамках которых допустимо высказывать различные точки зрения, не будучи скомпрометированным в глазах общественности.

Так, например, в странах Запада за несколько десятилетий активной промывки мозгов поддержка ЛГБТ превратилась в обязательную норму, несогласие с которой может привести к потере работы или другим негативным последствиям. В России эта тематика, несмотря на её агрессивное насаждение через СМИ и массовую культуру, пока находится где-то ближе к положению «радикально». Во всяком случае, большинство политиков, заинтересованных в развитии своей карьеры, пока не позволяют себе позитивных высказываний в адрес извращенцев, правда и слова в защиту нравственности от них очень редко можно услышать.

В этом обзоре покажем процесс движения «Окон Овертона» в тематике БДСМ, которая популяризируется в обществе с помощью серии фильмов про «50 оттенков…».

Почему общество не сопротивляется?

Предыстория такова. В 2011 году английская писательница Эрика Леонард выпустила порнографический роман «Пятьдесят оттенков серого». Так как яд был завёрнут в достаточно профессиональную и привлекательную сценарную обёртку в стиле истории «Золушки», то западные СМИ распиарили данное произведение, обеспечив ему высокие продажи, а также создали условия для дальнейшей раскрутки темы через серию фильмов.

В 2015 году в широком прокате, в том числе в России, была показана первая картина «50 оттенков серого», в 2017 – вторая «На 50 оттенков темнее», и в 2018-ом – третья «50 оттенков свободы», в перспективе можно ожидать ещё несколько фильмов с аналогичными названиями и сюжетами. Технология манипуляции стандартная: в трогательную историю главных героев, которая всегда в центре внимания обывателя, вставлены деструктивные закладки по типу употребления алкоголя, распущенности, извращений и других пороков. Всё это по контексту произведения либо не вредит счастью персонажей, либо показано настолько ярко и привлекательно, что в глазах обывателей, не осознающих влияние информации на человека и не фильтрующих подобные посылы, обретает положительный ореол.

Большинство взрослых людей не готовы признаться ни себе, ни тем более окружающим, что очень многие их взгляды и модели поведения, в том числе связанные с отношениями с противоположным полом, сформированы под влиянием экранных образов. Так как в этом случае им придётся задуматься о полезности этих образов, после чего отказаться практически от всего современного так называемого «развлекательного» медиаконтента и серьёзно поработать над своей психикой. Создателей и популяризаторов подобных фильмов такая пассивная позиция зрителей вполне устраивает.

Прокат первого фильма из серии «50 оттенков» в России сопровождался отдельными всплесками противодействия со стороны общества, но не добился каких-либо значимых результатов по нескольким причинам.

Причины отсутствия массового протеста со стороны общества: Атомизированность людей и малое количество общественных объединений, способных реагировать на информационные угрозы в сфере массовой культуры. Деятельность центральных СМИ по дискредитации попыток противодействия путём смещения дискуссии в ложное русло. Индифферентная, либо соглашательская позиция большей части общества, заражённого толерантной идеологией, что выразилось в высокой посещаемости фильма и поддержке ложных тезисов, распространяемых прессой. Отсутствие законодательной базы для противодействия подобным информационным угрозам на государственном уровне.

Роль центральной прессы

В рамках этого видео подробнее разберём роль центральной прессы, так как именно контроль над крупными СМИ служит главным инструментом поэтапного движения окон Овертона.

Итак, начнём с того, что и мировые, и российские СМИ в целом фильм больше раскритиковали, чем похвалили. Но сам факт критики чего-то негативного ещё не несёт в себе положительного посыла, потому что содержательная часть обсуждения бывает принципиально разной: критика может быть направлена на противодействие некоему порочному явлению, а может – на его рекламу. И в случае с фильмом «50 оттенков серого» именно этот второй сценарий реализован очень наглядно.

Заходим на сайт Кинопоиск и смотрим основные рецензии на фильм: целиком их зачитывать не будем, только озвучим ключевые фразы, этого будет достаточно, чтобы понять суть манипуляции:

GQ: «50 оттенков» получились донельзя стерильными — в них есть секс, но нет чувственности и даже малейшей искренности между главными героями». Афиша: «Яппи как сексуальный объект, сексуализация бизнес-атрибутов — денег, тачек, просторных офисов, даже, прости господи, ноутбуков — выглядит отчаянно несовременно в эпоху, когда нечесаные миллионеры ходят в домашних тапочках по опенспейсам». Коммерсант: «Можно лишь восхищенно изумляться, что в наши дни кто-то вообще рискнул снять подобное. Не фильм, а огромная инсталляция». Коммерсантъ Weekend: «Очень скучно. И совсем не потому, что я солидарна с Анной Андреевной Ахматовой, которая считала, что про чужой блуд — вообще всегда очень скучно. Нет, про блуд как раз снято много интересных фильмов — обычно там сначала приходит водопроводчик, а потом сразу делается весьма занятно. Но в «Оттенках» нет ничего даже отдаленно похожего на водопроводчика». Сеанс: «Режиссер безжалостной твердой рукой отжимает это все, утрясая пухлую макулатуру «Пятидесяти оттенков» до, примерно, лаконичной поэтики памятного хита Игоря Николаева «Пять причин», где боль следует лишь заключительным пунктом».

И так далее. Чувствуете, какие абстракции и метафоры в обсуждении? Обвинения в несовременности, в отсутствии чувственности, в неинтересности. По сути, это просто словесный туман, которые призван скрыть главное – фильм является информационной агрессией против общества, он пропагандирует извращения, разрушает социальные табу и нравственные устои, развращает.

Чтобы почувствовать всю абсурдность, а точнее, иезуитскую лживость этих публикаций, просто представьте себе ситуацию. В прокат выходит фильм, открыто пропагандирующий каннибализм с главным героем людоедом, а журналисты центральных изданий начинают критиковать картину за то, что каннибал неправильно держит вилку, что он забыл помыть руки перед едой или неэстетично чавкает. У кого трудно с фантазией, не переживайте – вы скоро это увидите, так как на Западе тематика каннибализма уже в трендах кинематографа, а значит, скоро придёт и к нам.

Таким образом, центральная пресса, и критикуя, и хваля фильм, освещала его в одной и той же плоскости, в рамках которой вопрос о влиянии кинематографа на общество либо совсем не подымался, либо затрагивался в стиле «не будьте ханжами».

Конструктивная критика и её последствия

Наши зрители могут задать вопрос «а зачем надо правильно оценивать влияние фильмов, что это меняет?». Меняет очень многое. Если центральная и официальная пресса занимается словоблудием, то общественная дискуссия упирается в тупик и ни к чему не приводит. Если тот же фильм был бы оценён по существу, как это показано на слайде, то дискуссия рано или поздно привела бы к следующей логической цепочке.

Конструктивная критика фильма вывела бы дискуссию на следующие вопросы: Содержит ли фильм пропаганду извращений? К каким деструктивным последствиям ведёт тиражирование такой информации в обществе? Допустимо ли использовать общественные площадки или центральные СМИ для рекламы подобных фильмов? Какие государственные органы ответственны за то, что обществу был нанесён серьёзный ущерб рекламой и трансляцией картины? Какие следует внести изменения в законодательную сферу, чтобы впредь реклама и выход в широкий прокат таких фильмов были невозможны, а подобная кинопродукция распространялась сугубо в среде извращенцев и производилась за их счёт?

В качестве примера можно вспомнить шумиху с группами смерти ВКонтакте, которая закончилась конкретными законодательными инициативами – пусть не идеальными, но серьёзно снизившими степень угрозы. В случае с кинематографом технологически блокировать выход деструктивных фильмов в широкий прокат гораздо проще. Но вместо этого обществу продолжают навязывать тематику извращений, всё активнее сдвигая её в плоскость «разумного» или «популярного», и уже не только с помощью кино.

К сожалению, ситуация и дальше будет обостряться, поощряя одних людей всё быстрее деградировать, а других – брать ответственность на себя и включаться в борьбу. Призываем наших соратников объединяться на местах, заниматься самообразованием и участвовать в общем деле по возрождению нравственности в СМИ!

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Источник: whatisgood.ru