В моей версии происхождения океанов есть одно очень слабое звено – очень маленький срок . Их не было, не было и вдруг бах – триллионы тонн воды наполнили океаны. Как будто Бог посмотрел на Землю пару миллионов лет назад и подумал "Что-то морей маловато…" Щёлкнул пальцем и океаны мгновенно наполнились водой. Геологические процессы не могут происходить так быстро. Если воду на поверхность Земли поставляют вулканы, то они должны бы извергаться сотни миллионов лет непрерывно, чтобы наполнить океаны водой. Либо… Должен быть некий резервуар, который бы наполнялся сотни миллионов лет, а потом мгновенно был бы опорожнён. Может он есть где-то под землёй? Или … над землёй? Атмосфера может быть таким резервуаром! Может показаться это странным, но мы иногда видим как чистое небо вдруг заволакивают тучи, сверкает молния и сильнейший ливень обрушивается на Землю. Новости в этом году нам сообщали, что рекордные осадки выпали в Амурской области, затопило и Краснодар… Но могут ли атмосферные осадки наполнить целые океаны?



Осадков выпало 26.461 мм. А июль 1861 года стал рекордным по количеству выпавших осадков за месяц – 9.299 мм. Однако в августе 1941 г. сильнейший в мире ливень за 5 суток выдал 37.500 мм осадков. Напомню, что означают эти миллиметры.



По метеорологическому наставлению, миллиметр осадков — это один литр воды на квадратный метр. На всех метеостанциях стоят осадкомерные ведра, из которых, в 9 и 21 час по Гринвичу, осадки выливаются в специальный сосуд, по которому измеряется их количество.



Это значит, что 5-дневный ливень в Чарапунжи мог бы погрузить это селение на глубину 37 метров, если бы вода никуда не стекала. А если бы такой ливень шёл 500 дней, то погрузил бы землю на глубину 3700 метров, то есть на глубину океанов. А для этого нужно лишь, чтобы влаги в атмосфере было накоплено в 100 раз больше.

Но что могло вызвать такой ужасный ливень, что затопило целые океаны? Пусть атмосфера накопила много влаги, но что заставило эту влагу вдруг сконденсироваться и выпасть в виде сильнейшего ливня около 2 млн лет назад?



Поскольку это не происходило ранее, то это должно быть какое-то очень редкое событие, такое, что случается не чаще, чем пару раз за миллиард лет.



Я как раз размышлял над этим, как на глаза попалась заметка о вспышке Сверхновой. В антарктическом льду учёные нашли следы изотопа железа-60, который мог образоваться только при взрыве Сверхновой и его период полураспада составляет около 2 млн лет.



То есть, Сверхновая взорвалась не ранее 2 млн лет назад и произошло это событие совсем рядом – Солнечная система влетела в пылевое облако, оставшееся после её взрыва. При этом статистические расчёты показывают, что вспышка сверхновой в радиусе 10 пк от Земли происходит не чаще, чем каждые 240 миллионов лет. Это близко к знаковому для нас числу в 250 млн лет, не так ли?

Влияние космических лучей на образование облаков

Данные физиков подтвердили и анализы осадочных пород со дна океана, но как Сверхновая могла вызвать столь мощные осадки? На этот вопрос дают ответ исследования Хенрика Свенсмарка, который выдвинул свою теорию влияния на климат космических излучений.



Он доказал, что космические лучи ионизируют молекулы воздуха и те слипаясь создают микроядра для конденсации влаги.



То есть, облака и тучи над землёй возникают из-за космических лучей. А космические лучи появляются в галактике из-за взрывов Сверхновых звёзд.



Далёкие взрывы образуют слабые потоки излучений, но их хватает для образования облаков. Но 2 млн лет назад вблизи Солнечной системы взорвалась Сверхновая звезда.



Потоки её излучения должны были вызвать огромный эффект конденсации влаги в атмосфере. И вся вода, накопленная в ней за сотни миллионов лет вулканической активности, вдруг хлынула с неба… Свенсмарк в своей книге "Леденящие звёзды" доказывает, что космические лучи, воздействуя на атмосферу, вызывают похолодания, поскольку образуют облачный покров, отражающий солнечные лучи.



Я же позволил себе "слегка" развить его теорию – космические лучи не только могут вызывать похолодания, но и всемирные потопы. Но суть остаётся та же – космические лучи вызывают конденсацию влаги в атмосфере, всё остальное – просто разные следствия того же процесса.

Итак, теория Свенсмарка о воздействии космических лучей на земной климат решила проблему не только климата (его периодических похолоданий), но и возможного Всемирного потопа.



Но она может помочь нам решить ещё одну геофизическую проблему:

По ссылке, откуда взята эта цитата, можно понять, как геологи пытались решить эту проблему – с помощью той же дренажной теории, согласно которой вода, циркулируя в коре, постоянно её наращивает за счёт вещества мантии.



На мой взгляд это очевидная чушь, поскольку вода с поверхности просто не может достичь горячих слоёв, превращаясь в пар и возвращаясь к поверхности в виде пара. Такого значительного переноса вещества за счёт пара быть не может.



Дренажный процесс если и имеется, то он проходит гораздо выше нижних слоёв материковой плиты.



Есть и другие гипотезы, которые пытаются объяснить устойчивость материков к водной эрозии в виде рек (или речной эрозии), но они также не выдерживают никакой критики.



Можно с уверенностью сказать, что геологи никак не решили проблему. Может они просто ошиблись с расчётами и речная эрозия мала и не сказывается в геологическом масштабе? Это не так.



Давайте взглянем на ещё одно интересное место на планете – бассейн реки Колорадо в Северной Америке. А точнее на один его самый заметный участок в штате Аризона, получивший статус национального парка – Гранд Каньон.

Гранд Каньон как результат речной эрозии

Как же замечательно тут речка потрудилась! Видимо время у неё было… Промыла материк на глубину в 1800 метров!



Так что речная эрозия работает и именно в том объёме как это рассчитали геологи.



Тогда почему такой же работы рек мы не замечаем в других местах? Рек же много, а каньонов на планете не так уж много. Почему наша Волга, к примеру, не вымыла такой же каньон?



Возможно покажусь уже не слишком оригинальным, но ответ будет прежним – рек тоже не было, как не было и океанов. Что-то мешало их появлению. Как и океаны большинство рек появилось недавно. Хотя некоторые, вроде реки Колорадо, текут давно.



Заметим, кстати, особенности рельефа, где возник Гранд Каньон – это плато на высоте 2100 метров. При снижении рельефа Гранд Каньон постепенно выравнивается с окружающим рельефом и вскорости исчезает в окружающих осадочных породах. И к моменту впадения в Калифорнийский залив река становится обычной.



Размышляя над вопросом почему в других местах, где протекают крупные реки, не возникли такие же глубокие каньоны, можно придти к двум вариантам ответа – либо другие места были покрыты льдом, то есть там был ледник, либо они были затоплены, то есть там было море или океан.



Но поскольку мы уже заметили, что океаны возникли совсем недавно, то остаётся только первый вариант! Хотя полностью второй вариант мы тоже отбрасывать не будем – осадочные породы и другие моменты указывают, что море там всё же побывало. Но скорее уже после появления океанов – в пределах 2 млн. лет назад.



В общем же, можно сказать, что речной эрозии на основной территории материков не было потому, что какое-то время там был ледник, а какое-то время – море. И для речной эрозии просто не было достаточно времени.

Итак, мы сделали ещё одно важное открытие, связанное с решением проблемы речной эрозии – речной эрозии не было, поскольку материки были покрыты ледником! Практически всё время, пока они существовали, но до тех пор, пока не появились океаны.



И мы можем объяснить почему – до появления океанов основной объём земной атмосферы приходился на океанические впадины между материками – ведь они глубиной 4 км и занимают 2/3 поверхности планеты.



Над материками был относительно разряжённый воздух, примерно как сейчас на высоте 3 км, на этой высоте давление атмосферы падает в полтора раза и современный человек уже теряет сознание от недостатка кислорода. И на такой высоте температура воздуха значительно ниже – современные горы на такой высоте покрыты снежными шапками и ледниками даже в южных широтах.



Это значит, что поверхность всех материков (возможно за исключением узкой экваториальной полосы) была покрыта льдами. О чём, собственно, и говорят следы "ледникового периода" в земной истории.



Только мы опять же нашли ему очень простое объяснение – ему соответствовало "высокогорное" состояние атмосферы. Климат материков соответствовал состоянию современной земной атмосферы на высоте 3 км!



Как объясняют ледниковый период геологи и климатологи? Вулканы, падение солнечной активности? По-сути – никак. Мы же объяснили ледниковый период.

Что произошло с появлением океанов? Они подняли атмосферу (на 4 км) и её нижние слои, более тёплые чем верхние, разогрели поверхность материков. Ледники начали таять.



Поэтому реки (и речная эрозия) начали свою работу по разрушению континентов совсем недавно – не более 2 млн лет назад. То есть, по окончанию "ледникового периода" и не ранее.



Но это не всё, что можно сказать в связи с речной эрозией. Можно заметить, что следов речной эрозии не наблюдается при высотах менее 600 метров над уровнем моря. Наши равнинные реки её практически не имеют. А значит текут они совсем недавно, а равнины были затоплены.



Трудно предположить, что Всемирный потоп, если он произошёл при вспышке Сверхновой звезды, залил только океанические впадины между материками. Только Господь Бог мог бы так угадать с нужным объёмом воды.



Но и сейчас можно заметить, что края материковых плит затоплены, образуя подводные материковые шлейфы. И если уж предполагать потоп, то скорее всего изначально затоплению подверглись большие территории материков. И явление речной эрозии (точнее её отсутствие) подсказывает максимальный уровень воды после потопа – это плюс 300-400 метров к нынешнему уровню моря.



И если Европа частично оставалась над водой, то наша Сибирь затоплена была практически полностью до самого Алтая и Уральских гор.

Что ещё можно сказать в связи с руслами рек на дне океанов? Если взглянуть на места впадения рек в океаны, то можно заметить, что далеко не всегда они оставляют следы на дне океана.



Восточное побережье Северной америки в этом плане имеет какое-то выделенное положение. Почему? Почему реки не всегда имели своё древнее русло в океанических впадинах?



Одну версию мы уже знаем – самих рек не было, поскольку они были накрыты ледником. Второй вариант – современные реки текут уже по тем местам, что были когда-то затоплены морем, они просто появились позже потопа. Но есть ещё один вариант и очень важный – реки всё же впадали в океан, который был просто значительно мельче нынешнего. Об этом может сказать вот такое место возле южного побережья Ирландии.

Речные русла возле Ирландии

Все русла рек, которые я наблюдал, заканчивались на глубине примерно в 4200 метров.



Материковый шельф возле Ирландии имеет пологий спуск с глубины 120 метров до глубины 4350 метров. И на этом спуске явственно видны русла рек. Протяжённость их небольшая – всего около 220 км, но это именно реки, которые успели прогрызть в материковой плите довольно глубокие каньоны.



Они не имеют начала, поскольку стекали скорее всего прямо с ледника, свисавшего прямо с края шельфа, а заканчиваются они на краю материковой плиты потому, что попадали прямо в океан, который в этом месте таки был.



Но его уровень был ниже 4200 метров от нынешнего. Такой вывод можно сделать наблюдая и другие русла рек.



Если мы видим русло, то оно заканчивается именно на этой глубине. То, что мы увидели у западного берега Северной америки является следствием длительного пологого спуска океанического дна. В других местах этого нет – материковый шельф обрывается прямо до 4 километров в глубину. Хотя есть ещё места пологого спуска.



Вот река Амазонка впадает в Атлантику.

Русло Амазонки на дне океана

Амазонка прослеживается по дну океана до 4200 метров глубины, но её русло при этом превратилось в каньон! В подводный каньон, который уходит на север на тысячи километров. Это как раз пример речной эрозии – река текла по этому руслу миллионы лет и разрезала базальт на сотни метров в глубину. Конечно во времена, когда океана тут не было. При этом на материке каньона нет – в те времена она стекала с ледника.

Мы очень много важных выводов сделали из одного лишь факта нахождения русел рек на дне океанов, и по этому поводу может возникнуть ещё один вполне очевидный вопрос – а разве их раньше не замечали? Почему они раньше не вызывали вопросов?



Замечали. И вопросы вызывали. Я это заметил в 2012 году и высказал своё удивление на своём форуме.



Некий блогер опубликовал заметку на эту тему в 2014 году… Но факты, если они не имеют какого-то разумного объяснения, обычно просто игнорируются. Таково свойство человеческого сознания.



Если факт не зацепляет какие-то уже знакомые понятия, не встраивается в ряд уже известных фактов, то он просто отбрасывается. Мало ли кому что привидится или взбредёт в голову! Кому-то привиделись русла рек на дне океана… А кто-то разглядел человеческое лицо в горах Марса… Кто-то увидел пирамиды на Луне… Да мало ли таких странных наблюдений делается разными чудаками!



Случайное наложение масок в сознании на сочетание пикселей на экране монитора… В общем, если русла рек ранее и наблюдали, то сочли это либо за случайные трещины и разломы, либо сочли это вполне естественным явлением – ведь и течения бывают в морях.



Но тут другая ситуация. Русла рек разломами и случайными трещинами не объяснить – видны плавные изгибы и направление движения в сторону снижения рельефа. И реки не могут образовывать течения на глубине в 3 км и в сотнях километрах от берега.



Картинок же таких много и мест похожих много, это не случайное сочетание рельефа. То есть, это факт, который ТРЕБУЕТ объяснения. И этому факту нами найдено объяснение, пусть не самое простое, но факт уже может уложиться в сознании, связаться с другими фактами и, таким образом, стать элементом общей картины бытия.



Хотя проблемы на этом не заканчиваются – объяснение базируется на теории, которая сама ещё не стала общепризнанной. Поэтому поговорим немного о ней. Но уже в следующей части.

Максон



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