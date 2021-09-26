Сборник песен ВИА "Самоцветы" из коллекции Гостелерадиофонда

00:00 – "Мой адрес – Советский Союз!" (1973)

02:30 – "Все, что в жизни есть у меня" (1976)

06:49 – "Не повторяется такое никогда" (1975)

10:11 – "Увезу тебя я в тундру" (1973)

12:39 – "Я люблю этот мир" (1977)

16:38 – "Не надо печалиться" (1975)

20:06 – "Конопатая девчонка" (1976)

23:22 – "Песня о бумажном кораблике" (1984)

26:56 – "Там за облаками" (1974)

29:56 – "Али-баба" (1985)

33:19 – "Замри" (1987)

36:54 – "Бамовский вальс" (1977)

39:53 – "Танцуй со мной" (1987)

41:59 – "Салют" (1985)

45:22 – "Солнечный город" (1987)

50:00 – "Амурский вальс" (1982)

53:22 – "Основа жизни" (1987)

56:19 – "Все относительно" (1986)

59:02 – "Все очень просто" (1984)

ВИА «Самоцветы» — советский и российский вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) (музыкальная группа). Создатель и бессменный руководитель — Народный артист России Юрий Маликов. В Советском Союзе все пели песни, составившие «золотой фонд» ансамбля: «Увезу тебя я в тундру», «Не повторяется такое никогда», «Там, за облаками» и др. Песни «Самоцветов» — результат сотрудничества с замечательными композиторами М.Фрадкиным, С.Туликовым, В.Шаинским, Э.Ханком, В.Добрыниным, О.Ивановым, Я.Френкелем, 3.Бинкиным, А.Экимяном, Н.Богословским, поэтами П.Леонидовым, М.Пляцковским, Р.Рождественским, И.Шафераном, Л.Дербеневым, М.Рябининым, С.Островым, Е.Долматовским. А песня Д.Тухманова на стихи В.Харитонова «Мой адрес — Советский Союз» долгие годы была визитной карточкой коллектива: ею начинался и заканчивался каждый его концерт.