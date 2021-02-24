Золотые шлягеры СССР. 70-е
Сборник Золотые шлягеры СССР. Советская эстрада 70-х. Любимые песни в одном видео
Анна Герман "Сады цветут", 1977
Александр Градский "Как молоды мы были", 1979
Людмила Сенчина "Зов синевы", 1976
Ренат Ибрагимов "Наш город", 1979
Иосиф Кобзон "Мгновения", 1973
Галина Беседина и Сергей Тараненко "Не исчезай", 1978
Лев Лещенко "И вновь продолжается бой", 1975
Роза Рымбаева "Любовь настала", 1979
Валентина Толкунова "Носики-курносики", 1978
Виктор Вуячич "Туман", 1970
Муслим Магомаев "Надежда", 1975
"Здравствуй, песня" "Синяя песня" ("Синий иней"), 1979
Тамара Синявская "Гляжу в озера синие", 1972
Юрий Гуляев "Знаете, каким он парнем был", 1971
ВИА "Пламя" "На дальней станции сойду", 1978
ВИА "Самоцветы" "Не повторяется такое никогда", 1975
Ольга Воронец "Зачем вы, девочки, красивых любите" из к/ф “Моя улица” (Ромашки спрятались), 1971
ВИА "Песняры" "Беловежская пуща", 1979
Алла Пугачева "Песня первоклассника", 1978
Майя Кристалинская "Нежность", 1976
Геннадий Белов "Травы, травы" из фильма "Анискин и Фантомас", 1975
Лариса Мондрус "Синий лен", 1970
Таисия Калинченко "Золушка", 1973
Елена Камбурова "Маленький принц", 1972