Песни на стихи Сергея Есенина
01. Выткался над озером… (Глухари) — Эдуард Изместьев (00:00)
02. В этом мире я только прохожий… — Ольга Стельмах (03:37)
03. Ты не любишь меня, милый голубь — Александр Малинин (06:47)
04. Клен — Эдуард Изместьев (10:18)
05. Капли — Екатерина Семенова (13:15)
06. Думы мои думы — Игорь Слуцкий (17:52)
07. Ты такая ж простая, как все… — Ольга Стельмах (21:43)
08. Сыпь, Тальянка — Эдуард Изместьев (26:20)
09. Письмо к матери — Александр Малинин (29:39)
10. Покраснела рябина — Стас Михайлов (34:27)
11. Я по первому снегу бреду… — Ольга Стельмах и Артур (37:28)
12. Гой, ты Русь — Вика Цыганова (40:21)
13. Забава — Александр Малинин (42:51)
14. Калинушка — Леонсия Эрденко и Игорь Шаров (47:22)
15. Гори, звезда моя — Стас Михайлов (51:32)
16. В том краю — группа САДко (55:49)
17. Никогда я не был на Босфоре… — Ольга Стельмах (59:31)
18. Отговорила роща золотая — Анна Сизова (01:02:53)
19. Русь — Эдуард Изместьев (01:07:35)
20. Закружилась листва золотая… — Ольга Стельмах (01:11:45)
21. Хулиган — Эдуард Изместьев (01:14:27)
22. Полевая Россия — Стас Михайлов (01:18:00)
23. Солнца луч золотой… — Ольга Стельмах (01:21:02)
24. Уходим понемногу — Стас Михайлов (01:24:20)
25. Не жалею, не зову, не плачу — Анна Сизова (01:28:36)
26. Думы — Ольга Стельмах (01:32:13)
27. Пара лебедей — Сергей Любавин (01:35:48)
28. Голубая да веселая страна… — Ольга Стельмах (01:39:16)