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“Запад-2021″. Лучшие моменты

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Неплохая нарезка видео с закончившихся военных учений "Запад-2021", где Россия снова не вторглась в Польшу и Прибалтику.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7074145.html
Метки: белоруссия, Видео, запад-2021, мо рф, Россия, учения
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