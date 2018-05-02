Запад испугался, что Россия сможет изменить правила игры…

Известный немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Собеседник» заявил, что Запад хотел устроить свой миропорядок, не ожидая изменений правил игры со стороны возрождающей свою мощь России.

По словам политолога, основополагающим моментом в определении принципов западной внешней политики является полная уверенность в том, что именно американцы вышли победителями из холодной войны. Существовали, по сути, два основных плацдарма силы – США и Европа, которая находится под американским контролем. На этом основании Запад строил свой миропорядок, выбирал необходимую экономическую модель, распространял свое мировоззрение и навязывал условия игры всем остальным.

В этой игре Запад упустил момент, когда Россия после очень серьезных проблем, связанных с распадом СССР, начала качественно развиваться и становиться еще одним «плацдармом силы». По своему пути шел и Китай, который теперь также имеет огромный вес в мире. Другими словами, США явно не ожидали, что Россия сможет изменить правила игры, а теперь он явно находится в испуге, поскольку стал терять один регион влияния за другим. РФ показала, что вернулась во внешнеполитическую элиту и представила другим странам выбор, которого раньше фактически не было.

Все в мире контролировалось Западом, который представлял собственное мировоззрение, которое наиболее ярко проявилось в Европе. Россия живет по совершенно другим правилам и во многом не разделяет те условия и традиции, которые навязывает Запад, предпочитая действовать по собственному плану. Сейчас с уверенностью можно сказать, что возвращающая себе былую мощь Россия может изменить правила игры....

А ведь такое уже было, после того случая и родилось выражение "иду на вы". Тогда Русь тоже изменила правила игры, да так, что остальной мир взвыл и не придумал не чего лучше, чем уничтожить Святослава Игоревича, даже родную мать натравили, А её в свою очередь обманом крестили. Как же сейчас не хватает Святослава...

Источник: politexpert.net