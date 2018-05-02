Запад испугался, что Россия сможет изменить правила игры…
08:36. 2 мая 2018 Просмотров - 261 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Известный немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Собеседник» заявил, что Запад хотел устроить свой миропорядок, не ожидая изменений правил игры со стороны возрождающей свою мощь России.
По словам политолога, основополагающим моментом в определении принципов западной внешней политики является полная уверенность в том, что именно американцы вышли победителями из холодной войны. Существовали, по сути, два основных плацдарма силы – США и Европа, которая находится под американским контролем. На этом основании Запад строил свой миропорядок, выбирал необходимую экономическую модель, распространял свое мировоззрение и навязывал условия игры всем остальным.
В этой игре Запад упустил момент, когда Россия после очень серьезных проблем, связанных с распадом СССР, начала качественно развиваться и становиться еще одним «плацдармом силы». По своему пути шел и Китай, который теперь также имеет огромный вес в мире. Другими словами, США явно не ожидали, что Россия сможет изменить правила игры, а теперь он явно находится в испуге, поскольку стал терять один регион влияния за другим. РФ показала, что вернулась во внешнеполитическую элиту и представила другим странам выбор, которого раньше фактически не было.
Все в мире контролировалось Западом, который представлял собственное мировоззрение, которое наиболее ярко проявилось в Европе. Россия живет по совершенно другим правилам и во многом не разделяет те условия и традиции, которые навязывает Запад, предпочитая действовать по собственному плану. Сейчас с уверенностью можно сказать, что возвращающая себе былую мощь Россия может изменить правила игры....
А ведь такое уже было, после того случая и родилось выражение "иду на вы". Тогда Русь тоже изменила правила игры, да так, что остальной мир взвыл и не придумал не чего лучше, чем уничтожить Святослава Игоревича, даже родную мать натравили, А её в свою очередь обманом крестили. Как же сейчас не хватает Святослава...
Источник: politexpert.net
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Россию надо не бояться, а уважать… Если она и будет менять какие-то правила, то это пойдёт только на благо человечеству, а не во вред…
“Самая большая ошибка – это пренебречь русскими. Посчитать русских слабыми. Обидеть русских. Никогда не обижайте русских. Русские никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Бог изгнать русских или отобрать что-то у русских. Русские всегда возвращаются. Русские вернутся и вернут своё. Но когда русские возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте русских. Иначе, когда русские вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым”
© Герман Садулаев, из книги “Прыжок волка”.
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“Россия может изменить правила игры….”. Ждать тысячу лет?
“Пачки сигарет и кругом бухло. Ночь на тысячи лет. Это нужно, невозможно Больше ждать…” (цитата из песни “Правила игры нам рисует…”)