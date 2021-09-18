Несмотря на локальные успехи немцев, мчащийся на запад железный каток Красной Армии было невозможно остановить.

После разгрома вермахта под Сталинградом для советских войск начался период блистательных побед, продолжавшийся вплоть до краха нацистской Германии в мае 1945 года. Тем не менее, время от времени немцам удавалось нанести Красной Армии чувствительные удары.

«Полярная звезда»

Немецкие войска около Демянска. Bundesarchiv Bundesarchiv

Одержав триумф в Сталинградской битве, советское командование решило, что настало время разгромить противника на всех фронтах. 10 февраля 1943 года на северо-западе СССР началась масштабная операция «Полярная звезда», целью которой было отбросить немецкие войска Группы армий «Север» от Ленинграда и полностью их уничтожить.

Не менее важной задачей была ликвидация так называемого Демянского выступа, глубоко вклинившегося в позиции советских войск. Целый год Красная Армия безуспешно атаковала этот опасный плацдарм, с которого вермахт мог угрожать советским тылам.

Наступление советских войск очень быстро показало, что надежда в краткие сроки выйти к границам Советской Эстонии была слишком радужной. Не проведя надлежащей подготовки и разведки, советские войска наткнулись на ожесточенное сопротивление окопавшегося противника, и, неся большие потери, с большим трудом медленно продвигались вперед.

Атака советской пехоты под Ленинградом, 1943 год. Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

Задача срезать Демянский выступ и взять в мешок находившуюся в нем 16-ю немецкую армию была реализована лишь частично. Несмотря на то, что выступ в конце концов был ликвидирован, немцы успешно вывели свои войска на заранее подготовленные оборонительные позиции.

«Полярная звезда» обошлась Красной Армии в 280 тысяч убитыми и ранеными (немцы потеряли более 78 тысяч). К апрелю, продвинувшись всего лишь на несколько километров, советские войска были вынуждены прекратить наступление.

«После блестящих побед на Дону и Волге неудачи на этом фронте удручали», — писал с досадой маршал артиллерии Николай Воронов: «Ясно было, что не следовало затевать здесь крупной операции. Нашей могучей технике нужны просторы, здесь же она увязала в болотах. Снова в душе накапливалось раздражение против тех, кто составлял красивые планы операции, не потрудившись изучить условия местности, пути сообщения, особенности климата… Мы обрекали на гибель технику, теряли множество людей и неисчислимое количество боеприпасов на явно бесперспективных направлениях».

Третья битва за Харьков

Освобождение Харькова зимой 1943 года. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

16 февраля 1943 года Красная Армия, выбив противника, вошла в крупный промышленный центр Советской Украины — Харьков. Однако наслаждаться вновь обретенной свободой городу было суждено недолго.

4 марта, перегруппировав свои силы, немцы при поддержке авиации перешли в масштабное контрнаступление. Сильно измотанные к этому времени советские войска не смогли сдержать их натиск и начали стремительно уступать свои позиции. 11 марта части 2-го танкового корпуса СС прорвались в центр города.

Руководивший обороной Харькова генерал Павел Рыбалко докладывал командующему Воронежским фронтом генералу Филиппу Голикову: «Положение создается критическое, город силами 19-й стрелковой дивизии и 17-й бригады НКВД, к тому же небоеспособных, я не удержу. Резервов нет. Противник может перерезать все пути отхода. Боеприпасы на исходе, горючего нет. В городе имею более 3000 раненых. Вывезти не имею возможности… противник подтягивает силы для захвата города».

Немецкие войска входят в Харьков. Bundesarchiv Bundesarchiv

13 марта немецкие танки вышли в тыл 3-й советской танковой армии, создав угрозу для ее окружения. «Слово Харьков магически притягивало солдат и среднее звено руководства армии», — вспоминал командующий Группой армий «Юг» фельдмаршал Эрих фон Манштейн: «Танковый корпус СС хотел преподнести вновь завоеванную столицу Украины (город был столицей УССР до 1934 года — прим. Russia Beyond) “своему фюреру” в качестве знака победы и кратчайшим путем пробивался к нему».

Предприняв неудачный контрудар, советские войска получили приказ прорываться из Харькова. К 17 марта, потеряв в оборонительных боях свыше 86 тысяч убитыми и ранеными, они сосредоточились на позициях на восточном берегу реки Северный Донец в 30 км от города.

Немцы вернули под свой контроль Харьков и Белгород, однако из-за начавшейся весенней распутицы и прибытия советских резервов не смогли развивать свое наступление дальше. Масштабные боевые действия на этом участке фронта прекратились на несколько месяцев и возобновились лишь 5 июля с началом германской операции «Цитадель».

Битва под Бауценом

Кароль Сверчевский. Архивное фото Архивное фото

Свой последний триумф во Второй мировой войне немцы отпраздновали в Саксонии в апреле 1945 года. В то время как севернее советские войска уже приступили к штурму Берлина, здесь в направлении Дрездена наступали части 52-й армии и 2-я армия Войска Польского.

Первоначально наступление советских и польских войск проходило вполне успешно. Форсировав 16 апреля реку Нейсе и прорвав вражескую оборону, они через три дня начали штурм стратегически важного города Баутцен. Вскоре в окрестностях Дрездена показались танки 1-го польского танкового корпуса.

Командующий 2-й польской армией генерал Кароль Сверчевский настолько сильно хотел, чтобы именно поляки взяли древний германский город, что не замечал, какие серьезные проблемы возникли у его войск: коммуникации оказались слишком растянуты, а танковые и механизированные части, увлекшись прорывом, чересчур оторвались от своих тылов.

Ошибкой незамедлительно воспользовались немцы. Нанеся неожиданные удары по ослабленным флангам наступающих войск, они к 21 апреля окружили основные силы 2-й армии Войска Польского и некоторые советские части.

Захваченный немцами у Бауцена польский ИС-2. Архивное фото Архивное фото

Не сразу осознав масштабы надвигающейся катастрофы, Сверчевский продолжал осуществлять наступление на Дрезден. В конце концов, командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Коневу пришлось лично вмешаться и остановить войска. Один из польских офицеров позже эмоционально прокомментировал эти события: «Должно быть, Сверчевский был пьян, когда командовал».

Окруженным польским и советским войскам пришлось долго и мучительно прорываться из окружения на восток. В итоге, 2-я польская армия потеряла свыше 18 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, что составило пятую часть от ее состава. Потери советских и немецких войск остаются неизвестными.

Немцам, тем не менее, не удалось развить наступление и ударить во фланг наступавшим на Берлин советским войскам — они были остановлены подошедшими свежими резервами. Однако и о взятии Дрездена Красной Армии пришлось на время забыть. Он попал в ее руки лишь в самом конце войны 8 мая.